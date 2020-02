Jágr „zavřel hubu“ kritikům. Čína, Zeman, Babiš? Takhle to je

Jaromír Jágr je v České republice považován za hokejového boha. V nejedné anketě už se také umístil na předních příčkách osobností, které by si lidé přáli vidět na Hradě. Jenže kromě toho si od svých spoluobčanů vysloužil také řadu výtek. Ať už za to, že vyjádřil podporu Andreji Babišovi (ANO) nebo Miloši Zemanovi, se kterým jel do Číny jako hokejový ambasador. A rozhodl se bránit. Nahlédněte.

Spolupracovník serveru Forum24.cz Pavla Šafra Vilém Besser na konto Jaromíra Jágra napsal, že si nechal dát na záda číslo 68, aby odkázal na sovětskou okupaci Československa v roce 1968, ale bohužel se nechová v souladu s tím, čemu nás rok 1968 naučil, a neváhá dělat maskota bývalému agentovi StB Andreji Babišovi. Jágr v roce 2013 účinkoval v Babišově reklamě na kuřata z holdingu Agrofert.

A jako by to nestačilo, ještě neváhal jet s prezidentem do komunistické Číny a propagoval tam hokej.

Kvůli Číně dostal Jágr tzv. za uši nejen od Bessera, ale také od zpěváka Davida Kollera, který se podivoval, jak Jágr může v reklamách propagovat mobilní telefony společnosti Huawei.

„Tak tenhle příběh s 68 začíná bejt divnej. Nejdřív kuřata, teď čínská fízlárna. Podle mého prachy nejsou všechno. Říká se ledacos. Třeba je lepší jít k doktorovi, než se lísat k fízlům. Ale možná zažijeme i velký finále a bude srdcervoucí,“ mínil Koller na Instagramu.

V rozhovoru pro server Neovlivní.cz si Jágr posteskl, že podobné vlny kritiky nechápe. V České republice nebýval na kritiku zvyklý. To se změnilo, když se vrátil z NHL do domácí hokejové soutěže na Kladně.

„Zasáhlo mě, že ti lidé, kteří mě kritizují, mluví o něčem, o čem nic nevědí. A to dělá většina lidí. Myslí si, že vědí, ale mají jen minimum informací a z toho si udělají názor. Nemyslím si, že jet do Číny je něco špatného. Co těm lidem vadilo? Že jsem jel do Číny? Ale vždyť tam jezdí spousta lidí na návštěvy. Víc asi vadilo, že jsem jel do Číny s prezidentem, kterého padesát procent lidí nemusí. Myslím, že kdybych jel ‚jen‘ do Číny, takovou pozornost by to nevzbudilo,“ poznamenal Jágr.

Má pocit, že v české společnosti často panuje jakési černobílé vidění světa, které se dá vyložit slovy, když nejsi s námi, jsi proti nám. On si však trvá na tom, že cestou do Číny nechtěl vyjádřit podporu komunistickému režimu.

Zdůraznil také, že to, že někoho nekritizuje, ještě neznamená, že s ním souhlasí.

Vysvětloval i pozadí případu „Babišova kuřata“. „Kuře se připravovalo v roce 2012. To ještě nebyl premiér, navíc Agrofert byl tehdy sponzorem Rytířů. Spolupráce po jeho vstupu do politiky skončila, v žádné jeho reklamě jsem už pak nebyl,“ konstatoval Jágr.

