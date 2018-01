Jak Petr Fiala okouzlil i skeptické spolustraníky. Sledovali jsme celý den na kongresu ODS

REPORTÁŽ „Chtěl bych, aby po prezidentských volbách u nás skončila ta pokleslá reality show, ta tragikomedie, kterou předvádí současný prezident, aby zmizelo ze scény politické hrubiánství. Vždy jsem byl k osobě pana prezidenta zdrženlivý, ale dnes jasně říkám – další mandát pro Miloše Zemana není v zájmu České republiky,“ i takovými slovy se Petr Fiala prezentoval v úvodu 28. kongresu ODS v Ostravě ve dnech 13.–14. ledna, kde suverénně obhájil svůj předsednický post. Jeho přání se ale nesplnilo, protože Miloš Zeman s přehledem zvítězil a postoupil do 2. kola. Výsledky prezidentských voleb pak Fiala komentoval slovy: „Je jistě pozitivní, že Jiří Drahoš také postoupil a má podporu i naší strany. Já jsem už panu Drahošovi blahopřál a je šance na změnu. My chceme, aby si Miloš Zeman už odpočinul, nerozděloval společnost a neměnil naši zahraničněpolitickou orientaci.“

Ve svém dalším vystoupení pak staronový šéf občanských demokratů kritizoval zejména politický styl Andreje Babiše, který podle jeho slov získal ve volbách sice necelých 30 procent hlasů od voličů, ale chce si uzurpovat stoprocentní moc. „V současné době jsme svědky situace, která nemá v naší novodobé historii obdoby. Nový premiér namísto toho, aby se snažil sestavit smysluplnou koaliční vládu, tak usiluje o to, aby vládl sám. To je porušení základních demokratických pravidel. Když neumí sestavit schopnou koalici a ani takovým způsobem pak vládnout, tak ať přenechá místo jinému. Babiš sice prohlašoval před médii, jak chce jít s námi do vlády, ale vůbec nechtěl respektovat naše základní programové body. Celé jeho hnutí je postavené jen na úspěchu v době, kdy se ekonomice daří, tedy do ‚pěkného počasí‘, nedovedu si představit, jak by ANO fungovalo v dobách krize,“ prohlásil Petr Fiala, který dostal před kongresem nominace od všech krajů v republice, neměl tedy žádného protikandidáta, a tak jasně zvítězil. Ve svém projevu pak ještě zdůraznil, že ODS se opět stala nejsilnější pravicovou stranou, která má ambiciózní plány, například získat v příštích parlamentních volbách dvojnásobný zisk preferencí oproti těm loňským.

Podle něj také občanští demokraté zůstanou u svého tradičního programu a nebudou podléhat žádným líbivým změnám. Chtějí i zabránit sociálnímu populismu, kdy prý hnutí ANO s levicí budou chtít neúměrně navyšovat sociální výdaje. „Předpokládali jsme mocenský pakt Babiše se Zemanem i spolupráci hnutí ANO s komunisty. Jsem rád, že se nám podařilo narušit projekt EET u Ústavního soudu, celý ten záměr nyní pomalu splaskává jako bublina. Po tomto volebním období, které možná ani nebude čtyřleté, se budeme ucházet o silný mandát ve vládě a začneme se věnovat potřebným reformám, jako je například důchodová reforma, což určitě neznamená, že chceme jen navyšovat penze. Nicméně v příštím týdnu ani v pozdější době vládu Andreje Babiše nepodpoříme, ani s ní nepůjdeme do žádné koalice,“ dodal lídr občanských demokratů.

V dalších volbách na kongresu uspěla i první místopředsedkyně strany, Alexandra Udženija. Na posty řadových místopředsedů si pak delegáti ještě zvolili Martina Kupku, Evžena Tošenovského, Miloše Vystrčila a Martina Baxu.

Z akademika se prý stává realista

Razantní vystoupení Petra Fialy na kongresu i jeho poslední politické kroky si získaly sympatie i u jeho dřívějších oponentů. Například místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová k tomu pro ParlamentníListy.cz uvedla: „Náš předseda se rok od roku zlepšuje jak ve svém projevu, tak i v důrazu v rámci své politické práce. Od své dřívější akademické roviny se už dostává k velmi realistickým a účinným řešením. Jsem s ním spokojená.“

Ohledně toho, jak dopadne hlasování o důvěře Babišově vládě v příštích dnech, má poslankyně Černochová dost jasnou představu. „Myslím si, že v úterý se ani k hlasování o důvěře nedostaneme, protože bude jednat mandátový a imunitní výbor o vydání Babiše i Faltýnka, má zasedat výbor pro obranu a bezpečnost, který má také na programu důležité body. Já jsem se opravdu ještě zatím nesetkala v Parlamentu s takovou situací, abychom vůbec nevěděli v tak zásadních záležitostech, co bude vlastně dál. Je to těžké odhadovat, nicméně může dojít i k situaci, že v druhém kole sestavování vlády vstoupí do koalice s ANO ČSSD a lidovci. Sociální demokraté to i svými posledními prohlášeními naznačovali. Babiš má však jistě domluvenou podporu i od SPD,“ doplnila Černochová.

Další z oponentů, Václav Klaus mladší, který dříve v médiích prohlašoval, že by mu vládní koalice s ANO zrovna moc nevadila, také už poněkud změnil svůj názor. „Samozřejmě hlavním cílem každé strany je účastnit se na vládnutí, to si stále myslím. V našem případě to ale zrovna nemusí být za každou cenu. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ konstatoval.

Jaroslav Kubera: „Do druhého kola může postoupit Drahoš, líbí se hlavně ženám“

Prezidentské volby samozřejmě rezonovaly i na kongresu ODS. Ve svých vystoupeních se o nich v úvodu jednání zmiňovaly všechny osobnosti občanských demokratů a o možných uchazečích pro druhé kolo se také hovořilo v kuloárech. „ODS nakonec nenominovala svého kandidáta, protože jsou dnes v módě populistická hnutí a kandidátům tradičních stran by naše podpora moc nepomohla. Domnívám se, že v prvním kole získá Miloš Zeman poměrně velké procento hlasů. Do druhého kola má však velkou šanci postoupit i Jiří Drahoš, který by se určitě dobře vyjímal na známkách a fotografiích a je v kurzu zejména u starších dam, i když je otázkou, jakým by vlastně byl prezidentem. Také Marek Hilšer zabodoval v poslední televizní debatě. Svým líbivým stylem zaujal zejména mladé, přestože dát mu hlas bylo celkem zbytečné, jelikož ani neměl moc šancí uspět. Jsem zvědavý, jestli se různých debat v druhém kole také zúčastní Miloš Zeman. Bylo by to jistě zajímavější a lidé by mohli mít přesnější vodítko při konečné volbě,“ sdělil místopředseda Senátu Jaroslav Kubera, jehož předpověď se stoprocentně naplnila.

O Čapím hnízdu se překvapivě moc nediskutovalo

Mnohé návštěvníky kongresu zřejmě překvapila skutečnost, že se o současně nejžhavější politické kauze – Čapím hnízdu – moc nediskutovalo. Jak se nechal slyšet jeden z delegátů z Moravskoslezského kraje, mohlo to být i tím, že předseda ODS Petr Fiala ve svém úvodním projevu prohlásil, že ji nechce už dál komentovat a nechá případ na orgánech činných v trestním řízení.

Tento tolik diskutovaný případ, ale i podivné, nestandardní vztahy mezi některými elitními českými policisty a politickými špičkami pak komentoval pro ParlamentníListy.cz bývalý policejní prezident a nynější první náměstek hejtmana Královohradeckého kraje Martin Červíček.

Reagoval tak na dotaz, co říká na situaci, kdy má před imunitním a mandátním výborem Parlamentu ČR vypovídat Jiří Komárek, bývalý člen protimafiánského útvaru, který byl nepravomocně odsouzen za pomluvu: „V tomto případě není zas až tak směrodatné, zda je někdo trestně stíhán, či nikoli. Vůbec se mi ale nelíbí ta poslední ‚móda‘, kdy někteří špičkoví policisté, kteří mají nebo měli na starosti vyšetřování důležitých kauz, přímo spolupracují s politiky. Ti by přece měli oficiálně komunikovat jen se svými vrcholovými nadřízenými nebo některými státními zástupci, kteří mohou za určitých podmínek s nimi jednat. To, co dnes můžeme pozorovat, je naprosto špatně. No, a k vlastnímu případu Čapího hnízda se nemá už moc význam vyjadřovat, protože to dnes dělá kdekdo. Nechme to na orgánech činných v trestním řízení.“

Psali jsme: Petr Janda, Olga Sommerová, Milan Šteindler a Dominik Feri ve štábu Jiřího Drahoše. Slavilo se, slavilo. Byli jsme u toho Zeman nemá žádné nové argumenty, vykládal před novináři suverénně Drahoš. Pak se v jeho štábu objevil Hilšer a zmizeli spolu na panáka Zeman se děsí porážky. Unavený a starý muž. Prohraje, napsal po vystoupení prezidenta politik z Brna Petr Fiala gratuloval Drahošovi: Za dva týdny snad ukončíme toto nepříliš šťastné období



autor: Jan Štěpán