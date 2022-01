Jak Rakušan odstřelil Farského. Muška z Deníku N na jednání vedení STAN

reklama

Farský o svém studijní pobytu v USA informoval až v době, kdy už se musel přesunout do Ameriky. O jeho získání navíc věděl už půl roku před volbami. Pevně věřil, že pro svou stáž nakonec získá podporu od šéfa Starostů Víta Rakušana i premiéra Petra Fialy.

Situace se ale zkomplikovala. Včerejší jednání vedení Starostů a nezávislých se protáhlo až do půl jedenácté. Nakonec dospělo k tomu, že by Farský měl poslanecký mandát složit.

Kritika na Farského však mířila od dalších stran vládní koalice včetně Pirátů. Situaci zcela změnilo vyjádření premiéra Fialy, v němž popřel, že Farského podpořil v rozhodnutí na stáž jet. „Já ho nepodpořil, byl jsem informován. V rozhovoru jsem vyjádřil pochybnost. Neudělal bych to, žádnou radost z toho nemám,“ řekl pro ČT s tím, že s důvěrou se dlouho hazardovat nemůže.

Mgr. Jan Farský STAN



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Starostové si uvědomili, že je v jejich postupu nepodpoří nejsilnější vládní strana ODS, což Farskému zlomí jeho vaz poslance. „Vedení vědělo, že to bez ODS nezvládne. Každý den by se jich média a všichni další ptali, proč jim to nevadí. Místo své agendy by řešili stáž Farského,“ popisuje zdroj obeznámený s vyjednáváním.

Psali jsme: V tom je něco jiného. Pochopíme. Temná místa aféry Farský

Jedním z nejhlasitějších opozičních kritiků Farského zahraniční stáže byl také šéf SPD Tomio Okamura, který u pultíku namítal, že Farský nemůže na dálku sloužit svým voličům.

„Ve chvíli, kdy ho přes palubu hodili koaliční partneři, je vše složité. A musíte si spočítat, jestli to ustojíte,“ řekl Deníku N liberecký hejtman Martin Půta.

„Nešlo to ustát. Při každém hlasování by zaznívaly hlasy naší opozice, že nám tu chybí Jan Farský. Každé hlasování, které budou obstruovat, na což se teď připravujeme, by se točilo kolem něj,“ dodal Rakušan po oznámení, že Farský jako poslanec končí.

Podpora koaličních partnerů byla podle nich zásadní pro to, aby Farský mohl ve funkci pokračovat. Podobně popisuje jednání další zdroj, podle kterého bylo tématem chování koaličních partnerů. „Neřešil se úplně přímo on (Petr Fiala, pozn. red.), ale spíše to, že se náš koaliční partner chová jako náš nepřítel,“ popisuje.

Psali jsme: Farský, dary z Kypru? Rakušan napsal, proč je STAN skvělý Farský složil poslanecký mandát. STAN se mu omluvil Farský? Tomuhle Rakušan neutekl, zase padaly otázky. Může přijít zvrat To je ta změna po Babišovi?! Ekonomka Šichtařová s hrůzou sleduje, co provádí Fiala s veřejnými penězi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama