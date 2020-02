Jak chce Babiš danit pivo? Záleží na tom, jaké si dáte, kde, do čeho, kde ho vypijete...

reklama

Politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co vzešlo z Babišovy vlády. Hospodští budou mít od 1. května tohoto roku notně zamotanou hlavu, jakou daň si u toho či onoho piva mohou počítat. Dokládá to tabulka, kterou Gregor, nevycházející z údivu, přiložil.

„Tohle je čisté dada. Bylo by to i vtipné, kdyby to nebylo dílo vlády a ta to nemyslela vážně. Country for future, fakt,“ poznamenal ironicky s odkazem na heslo, které tak rád a často opakuje Babiš, když mluví o Česku.

Gregor však nebyl sám, kdo má z nápadu vlády srandu, nebo kroutí hlavou nad absurdností celé konstrukce.

Ekonomický expert ODS Jan Skopeček s hořkostí poznamenal, že vláda těmito svými nápady vlastně vytváří nová pracovní místa, protože za chvíli se hospody a restaurace neobejdou bez speciálních pivních daňových poradců.

„Tři sazby DPH na pivo, není to málo? Co ještě 18 % na šnyt, 13 % na mlíko, a 9 % na čochtana? Takhle vláda vytváří nová pracovní místa #pivní daňový poradce,“ konstatoval Skopeček.

Redaktor serveru Info.cz Honza Palička zdůraznil, že daně by měly být přehledné. A na konkrétním příkladu ukázal, že za Babišovy vlády opravdu přehledné nejsou.

„Daně mají být hlavně přehledné, že ano? Třeba nealko pivo nalité z plechovky do kelímku na výlovu rybníka Svět logicky nemůže mít stejnou sazbu jako alkoholické pivo čepované z pronajaté pípy do vydlabaného samorostu v kulturáku ve Velvarech na plese dobrovolných hasičů,“ napsal.

Ministryně financí Alena Schillerová poté dostala otázku.

„A prosím Vás, Aleno Schillerová, jaká bude výsledná daň, když si říznu 1:1 nealko pivo v provozovně s jídlem i bez s alko točeným pivem do vratného i nevratného kelímku a odnesu si to ke stánku bez zázemí, kde to přeliju do skleničky, kterou jsem si vzal v provozovně?“ otázal se občan.

