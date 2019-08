Jak funguje „ověřování pravdy“? Pracovník odhaluje podivné praktiky na serveru Demagog

Server Info.cz přinesl zásadní zjištění o praktikách portálu Demagog.cz, jenž se v poslední době dopustil velmi divných kroků a dle některých sám dezinformoval. Infu.cz se podařilo získat zpověď pracovníka v Demagogovi, který se zmínil o nových praktikách, které přišly s koordinátorem Buršíkem. „Nový koordinátor nás neposlouchá, trvá na svém ověřování každého faktického výroku,“ řekl tento pracovník. Co na to řekl Buršík?

Server Info.cz zveřejnil článek o praktikách fact-checkingového serveru demagog.cz. Ten se totiž v poslední době dostal pod palbu kritiky, když poslanci ODS Markovi Bendovi označil některé jeho výroky za nepravdivé, což bylo přinejmenším dle diskutujících rozporuplné.

Celý článek ZDE

Anketa Jsou události srpna 68 a srpna 69 stále pro český národ traumatem? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 8052 lidí

Kontroverzí bylo spíš i to, že dle samotných fanoušků Demagogu se někteří politici hodnotili velmi přísně a někteří nikoliv. Příkladem může být předseda KDU-ČSL, který řekl, že „neví, proč by měly děti poslance jezdit z Heřmanova Městce do Chrudimi za dvě nebo tři koruny“, což bylo Demagogem označeno jako nepravda. Zdůvodnil to tím, že jízdné stojí čtyři koruny. Serveru se ozval jeden ze spolupracovníků Demagoga. Dle tohoto spolupracovníka se úroveň ověřování faktů pořád snižuje. „Kritika na sociálních sítích je podle mě oprávněná,“ řekl tento insider serveru Info.cz. Hlavní problém vidí v systému, jenž byl zaveden novým koordinátorem Pavlem Buršíkem v květnu tohoto roku. Dle tohoto insidera z Demagoga nutí nový koordinátor k ověřování i těch nejvíce banálních výroků, což kritizovali i někteří analytici ze serveru. „Nový koordinátor nás neposlouchá, trvá na svém ověřování každého faktického výroku,“ řekl pro Info.cz zdroj. Dle Infa se tento nový přístup začal používat kvůli snaze se dostat do mainstreamu, ověřuje se tedy téměř vše, tedy vzniká spoustu banalit.

Tato systémová změna však dle insidera dopadla nejvíce na jednotlivé analytiky, kteří jsou teď terčem kritiky; řekl k tomu: „Vinit jednotlivé analytiky nebo samotný server, že někomu nadržují, či chtějí někomu uškodit, je podle mě liché. Analytici se snaží, i proto mě mrzí současná kritika na sociálních sítích,“ řekl. Buršík Info.cz řekl, že se nelze dívat na politiky dle počtu pravd a nepravd: „Vždy jsme zdůrazňovali, že nelze jednotlivé politiky srovnávat podle počtu vyřčených pravd. Mnohdy si čtenář musí vyhodnotit, zda faktická nepravdivost výroku také odpovídá jeho vnitřnímu pravdivostnímu kompasu. Srovnáním s mezinárodní zkušeností je vidět, že to jinak ani nejde,“ napsal Buršík. Buršík se též vyjádřil, že pracovníka, který poskytl pro Info.cz informace, považuje za nekompetentního pro hodnocení projektu z dlouhodobého hlediska. Insider z Demagoga pro Info poznamenal, že nejspíše uzrál čas pro změnu metodologie. „Na našem facebookovém profilu diskutují lidé, kteří nás sledují opravdu dlouho, a pokud jsou nyní zklamaní, tak je nejspíš na čase naši metodologii trochu posunout. Nebo přijít s jiným řešením, třeba udělat pro banální výroky novou kategorii. Jinými slovy, ty důležité výroky politiků by měly být odlišeny od těch banalit,“ řekl zpravodajskému serveru Info.cz.

Fotogalerie: - Maso je vražda

Připomeňme, že kromě předsedy lidovců, se velmi podivně hodnotily výroky Markovi Bendovi, kterému označil server Demagog výrok: „Nejhorší ústavu mají Spojené státy, akorát jim funguje 200 let se 17 dodatky, a Velká Británie nemá žádnou,“ ačkoliv pravdou je, že mezi lety 1795 až 1992 si ústava USA opravdu vystačila se 17 dodatky. Naopak u exkandidáta na prezidenta ČR Jiřího Drahoše, se některé velmi podivné výroky, označily jako pravda.

Server Info sdílel článek na svém facebooku. Co si myslí lidé v diskuzi?

Moloch napsal: „Tak to není nic nového. Často se stává, že tyto servery, které si hrají na férovost a nezávislost, jsou samy zaujaté a píšou jenom to, co se jim hodí. Viz manipulátoři.cz vedení členem extremistické Strany zelených Cemperem.“

Eva Svobodová napsala: „Dobrá práce, díky, že se těm manipulátorům a demagogům věnujete.“

Radek Hladil napsal: „Prý od května. Když vrcholila prezidentská volba, Drahošovi započítali pravda u výroku: jsem z nejvýchodnějšího města ČR. Dokonce to snad i počítali na km od Prahy. Tak to je prosím Demagog.cz.“

Praktiky Demagoga se nelíbily ani Martinovi Čakrtovi, jenž napsal: „To ale není žádná novinka, demagog má dvojí metr už dávno,“ a k tomu dodal: „A co se týče té desetiprocentní tolerance – onehdy započetli Faragovi jako nepravdu výrok, že zůstat v EU si přeje třetina Britů, přičemž správné číslo bylo 36 %.“

Michal Červený si vzpomněl na lístek na vlak: „Jo, jo, ten lístek na vlak co nestal 3 Kč ale 4 Kč. NEPRAVDA!!!“

Psali jsme: Zaorálek! Ten bude ministr kultury! Přišel vtipný komentář, ale pak zpráva, že je to tak Tomáš Klus odsoudil Nohavicu. A jeho Tamara řekla, jak ona změní svět: Tvrdá opatření! Jiří Baťa: Poněkud nechápavá, (s)prostořeká hérečka Holubová Jsme za kašpary... Z ČSSD zní zoufalství. A až si přečte noviny, bude to ještě horší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle