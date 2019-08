Server posuzující demagogii se totálně ztrapnil. Následoval vtip, ve kterém má hlavní roli Jiří Drahoš

Server, který se zabývá ověřováním pravdivosti výroků politiků, 12. srpna vydal fact checking u dlouholetého poslance Marka Bendy (ODS), jenž je mimo jiné předsedou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Server na Facebooku zveřejnil:

„Předseda ústavně právního výboru za ODS – Občanská demokratická strana hodnotil různé ústavy ve světě. Čísla a terminologie mu ale očividně nesedly. Sepsali jsme tedy všechny údaje přehledně do odůvodnění, pro příště >> https://demagog.cz/vyrok/18286“

Anketa Podpořili byste zrušení Senátu? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 6964 lidí

Výrok, za který byl kritizován, byl ten, že v Interview ČT24 1. srpna 2019 řekl: „Nejhorší ústavu mají Spojené státy, akorát jim funguje 200 let se 17 dodatky, a Velká Británie, která nemá žádnou,“ kdy zdůvodnění toho, že říká Marek Benda nepravdu, je následující citace ze serveru Demagog: „USA ratifikovaly svoji Ústavu v roce 1788, tedy před 231 lety. I s Listinou práv má celkem 27 dodatků. Velká Británie nemá ústavu jako jeden formalizovaný psaný dokument. V případě Velké Británie se jedná o typ nekodifikované ústavy.“

Tento facebookový status však vyvolal vlnu reakcí a dle některých komentující je tento status od Demagoga demagogií. Například uživatel Pavel Zahradník napsal: „To je otřesné, opravdu otřesné. Benda řekl, že US ústava si za 200 let (1795 až 1992) vystačila se sedmnácti dodatky. Demagog si jeho tvrzení nejprve dezinterpretoval, aby ho posléze označil za nepravdivé. Nic tak manipulativního jsem dlouho neviděl.“

Dále Vašek Kares napsal: „Výborný příspěvek, jen jste usvědčili sami sebe :-). Benda řekl že USA si za 200 let vystačily s 17 dodatky ... A Vy říkáte: ‚Mezi lety 1795 a 1992 bylo přidáno dalších 17 dodatků‘. Čili kde je nepravda a demagogie?“ ptal se Demagogu Kares.

Eduard Novotný je nespokojen s poklesem kvality obsahu. Napsal: „@Demagog.CZ Šli jste hrozně dolů a to jsem vás ze začátku podporoval. Ironie a nadsázka se hodnotí blbě, co. Jediné co je špatně je 17 dodatků. Výrok sám o sobě říká, že nepotřebujeme složitou ústavu a jednodušší je lepší. Když už tak max. zavádějící.“

Jaroslav Pančochta si myslí, že výrok je spíše nepřesnost, ne nepravda: „Asi bych to v tomto případě hodnotil jako nepřesnost než nepravdu.“

Na to reagovala i novinářka Lucie Sulovská, kdy sdílela sérii výroků neúspěšného kandidáta na prezidenta Jiřího Drahoše, které server Demagog označil jako pravdivé. Ke statusu napsala: „Factcheck Bendova výroku o americké ústavě mě přivedl k tomuto skvostu.“

Jedním ze sdílených, dle Demagoga ověřených a pravdivých výroků, byl tento: „Mám tam v Brazílii, v Argentině, v Chile řadu přátel a ti se mě ptali už mnohokrát, proč český prezident v posledních čtyřech letech tohle teritorium zanedbává.“

K tomu Jan Martínek poznamenal: „Hele tady by mě to odůvodnění opravdu silně zajímalo,“

Poté do komentářů sama Lucie Sulovská vložila další z ověřených a pravdivých výroků Drahoše, kdy vyšlo najevo, že Drahoš je skutečně člověk, v obrázku se psalo: „Přece jenom jsem člověk, který na venkově vyrostl.“

Další výrok, vyhodnocený jako nepravda byl od poslance Marka Výborného, který zněl: „Proč moje děti, jako poslance, mají jezdit z Heřmanova Městce do Chrudimi za dvě nebo tři koruny?“ Demagog vyhodnotil výrok jako nepravdivý s následujícím odůvodněním: „Snížené jízdné u přímé autobusové dopravy z Heřmanova Měštce do Chrudimi pro děti a mládež (6-18 let) je 4 koruny. Vlakem se dá z Heřmanova Měštce do Chrudimi dostat, ale pouze s přestupy.“ Nepravdou tedy dle Demagoga bylo to, že se poslanec spletl o jednu korunu, na což upozorňovala i novinářka Sulovská.

Uživatel Martin Horvát si stěžoval: „Tak tohle je ultra dno.“

Na praktiky serveru si stěžoval i europoslanec Jan Zahradil, když napsal: „Několikrát jsem se též stal předmětem jejich ‚zkoumání‘. Ale nestálo mi to za to se hádat.“

