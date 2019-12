Jak hluchý se slepým... Vyhozený šéf NÚKIB promluvil o Babišovi, ale i Zemanovi

Navrátil v rozhovoru pro Právo uvedl, že s důvody, které mu byly sděleny jako ty, proč je odvolán, nesouhlasí. Slyšel, že je špatný manažer, špatný odborník a podobně. „Špatná komunikace,“ dodal. „V podstatě jsem k tomu vyjádřil svůj názor a zdůraznil jsem to, že se domnívám, že za člověka hovoří činy a já jsem byl deset jedenáct let ředitelem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Myslím si, že jsem ten úřad stabilizoval. A když jsem z něj odcházel, tak měl vynikající pověst,“ sdělil Navrátil.

Podle svých slov, kdyby byl špatný manažer, tak by toto nedokázal. „Navíc zákon o kybernetické bezpečnosti je ve světě velice ceněn. Obrací se na nás různé státy, teď naposledy Japonci, kteří chtějí o tomto zákoně diskutovat, je to jejich vzor. Samozřejmě jsem já manažoval tento zákon, a kdybych nebyl odborník, tak by se mi to asi nepodařilo,“ uvedl. Vláda však má dle jeho slov právo jej odvolat.

Navrátil se také vyjádřil k tomu, jak o něm kriticky hovořil i prezident Miloš Zeman. A to v době zhruba před rokem, kdy varoval před čínskými firmami. „Už jsem zvyklý na to, že pan prezident reaguje negativně na některé mé úkony,“ sdělil Navrátil.

„Vláda má právo odvolat, koho chce, dokonce i bez udání důvodu. To je právo každé vlády a já to naprosto akceptuji. Každý ředitel s tím musí počítat. A jak říká kolega Jiří Lang (bývalý šéf BIS a nyní ředitel NBÚ, pozn. red.), každý ředitel musí mít nachystány bedny od banánů, aby byl schopen rychle skončit. Takže v podstatě vláda k tomu má právo a já skutečně nebudu spekulovat o těch důvodech. Dnes je to shodou okolností rok, co jsme vydali to varování před technologiemi Huawei a ZTE s tím, že je vlastně institut ze zákona o kybernetické bezpečnosti, kdy subjekty, které podléhají zákonu, tedy ty, které provozují kritickou informační strukturu, významné informační systémy, a provozovatelé základních služeb musejí při provádění analýzy rizik hodnotit prvky Huawei a ZTE, že je to vysoká hrozba, a zohlednit to při té analýze rizik. To varování za ten rok bylo úspěšné,“ poznamenal Navrátil.

Závěrem se pak vyjádřil k aktuálním problémům, které NÚKIB v poslední době řeší. Podle něj šlo o peníze, zejména na mzdy. „Personální problém se teď projevil u kauzy nemocnice Benešov, kde jsme podle mě odvedli vynikající práci, ale měli jsme kapacitní problémy, protože máme teď jediného člověka na forenzní analýzu. Kdyby byl třeba na dovolené, tak máme problém. Naše kapacity v současné době bohužel nejsou vysoké, na což jsem poukazoval Ministerstvu financí, ale připadalo mi to místy, jako když se baví hluchý se slepým,“ sdělil Navrátil.

Navrátilova nástupce vybere nová sedmičlenná komise obsazená mimo jiné šéfy zpravodajských služeb. Se dvěma místy se v ní počítá pro opozici. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by komise měla být složena do pondělí 6. ledna, tedy do prvního jednání vlády v příštím roce. Dočasně NÚKIB povede statutární náměstek Jaroslav Šmíd.

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) došlo k odvolání po diskusi, kterou s Babišem vedl delší dobu. Rozhodnutí podle něj není výrazem nedůvěry vůči NÚKIB. Každý z ministrů by podle něj ale potvrdil, že komunikace s Navrátilem neprobíhala odpovídajícím způsobem. „I po konzultacích, které jsem vedl s příslušníky bezpečnostní komunity, jsem došel k závěru, že je potřeba, aby úřad dostal nový impuls, aby přišel někdo, kdo má dlouhodobější vizi fungování úřadu, kdo je schopný reagovat na aktuální výzvy. To bohužel pan ředitel nebyl,“ poznamenal Hamáček.

Babiš kritizoval NÚKIB loni v prosinci poté, co úřad vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Premiérovi vadilo to, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry. Metodiku, na jejímž základě mohou správci kritické infrastruktury a významných systémů analýzu rizik užívání technologií obou firem provést, NÚKIB vydal o tři týdny později.

