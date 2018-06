Jak je to s financováním neziskovek, platy jejich zaměstnanců a „vítačstvím“? Prý takto

Ředitelka Multikulturního centra Praha Zuzana Schreiberová v rozhovoru uveřejněném na blogu Hate Free potvrdila, že neziskové organizace pomáhající uprchlíkům dostávají peníze od státu. Dostávají je na to, aby uprchlíkům pomohly s orientací v českém právním systému, s učením jazyka a tak podobně. Neziskové organizace však dostanou peníze až tehdy, když podrobně popíšou, na co přesně peníze půjdou.

„Předem existuje dohoda o konkrétních číslech – o počtu lidí, kteří budou projektem neziskové organizace podpořeni, kolik hodin jim věnujeme, jestli vznikne nějaká učebnice, publikace atd. A tím pádem existuje možnost kontroly a postihu, pokud organizace neplní to, na čem se se státem dohodla,“ zdůraznila dáma.

Pokud by neziskové organizace porušily dohodu, což si stát může kdykoli zkontrolovat, mohou přijít o část dotace nebo dokonce o dotaci celou. „Hlavně financování neziskových organizací není nic tajného – každá funkční neziskovka je povinna zveřejňovat finanční zprávu každý rok na státním serveru www.justice.cz. My například na našich webových stránkách vždy uvádíme, z jakých prostředků je projekt placený a kdo je dárce,“ pokračovala.

Nejsme žádní vítači, dodržujeme zákon, zdůraznila ředitelka

Důrazně odmítla, že by neziskové organizace šířily nějakou multi-kulti ideologii. Skutečností prý je, že česká společnost již je multikulturní. Jediným cílem Multikulturního centra v Praze je jen zabránit konfliktům v takovéto multikulturní společnosti. „Školíme zahraniční manažery přicházející do Česka pracovat, mistry nebo nadřízené, kteří se během své práce setkávají se zahraničními dělníky a také policisty nebo úředníky ze státní správy,“ uvedla příklady dáma. Za tuto práci pak pracovníci neziskových organizací nedostávají nijak vysoké platy. Po internetu sice koluje mnoho čísel, ale často jde o hrubé platy pracovníků, do nichž nejsou započítány zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Stejně razantně popřela, že by pracovníci neziskových organizací byli jakýmisi vítači migrantů, jak se často říká. Schreiberová si není jistá, kde se tato lež vzala. „Právě proto, že jsou zaměstnanci neziskovek zabývajících se migrací profesionálové, vědí, že je potřeba dodržovat zákony a už po dlouhá léta vyzkoušené principy integrace. Ale myslím, že migrační neziskovky posloužily jako takový zástupný důvod k útoku na neziskovky a občanskou společnost obecně. Silná občanská společnost je spolu s akademiky a nezávislými médii velmi důležitou pojistkou demokracie, a to bohužel v dnešní době opět začíná vadit,“ podotkla.

Odpor vůči neziskovým organizacím navíc podporují řetězové e-maily, které často šíří nesmysly o světovém spiknutí, zlé EU, lži o islámu, o uprchlících a tak podobně. Do budoucna by ráda vytvořila portál, kde by bylo možné tyto lživé zprávy shromažďovat a co nejrychleji je vyvracet.

