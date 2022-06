Jak to bylo na vládě s pětitisícovkou pro rodiny s dětmi? Jurečka vše řekl tisku

Pětitisícové příspěvky dostanou domácnosti s příjmem do milionu korun hrubého ročně, podle plánu vlády je výplata naplánovaná na srpen – a to právě proto, aby finance pomohly s největšími výdaji na začátku školního roku. Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) přinesl server Novinky.cz.

Jurečka v rozhovoru uvedl, že asi před měsícem přinesl v otázce mimořádného příspěvku na dítě materiál na vládu. Navrhoval různé varianty, v nichž se výše částky pohybovala od tří do pěti tisíc korun. „A byly to varianty také z hlediska rozpětí věkového, kdy se debatovalo o věkové hranici, do které by ten příspěvek měl být přiznán. Nakonec jsme se po debatě rozhodli pro oněch pět tisíc korun s tím, že na něj budou mít nárok děti do dovršení osmnácti let věku,“ zmínil Jurečka. Hovořil také o tom, proč starší dospívající, kteří ještě studují, příspěvek nedostanou – důvodem jsou dle jeho slov možnosti brigád.

Expremiér Andrej Babiš (ANO) navrhl následně vyplácet příspěvek 5000 korun každý měsíc do konce roku. To však Jurečka považuje za naprosto nezodpovědné. „Stálo by to 60 mi­liard. To je přece úplně zvrácený nápad, zadlužit naše generace na další roky, vždyť oni jsou ti, kdo by to jednou museli splácet i s úroky. My chceme čelit zdražování odpovědně a pomoci zranitelným, ne podplácet voliče,“ prohlásil Jurečka.

Odmítl také, že by šlo o plošné opatření, které by zasáhlo celé spektrum obyvatel. „Míříme na jasně definovanou skupinu,“ poznamenal Jurečka. A proč rodiny dostanou peníze až v srpnu? „Z praktického hlediska – a říkám to jako táta pěti dětí – jsou v rodinách největší výdaje na přelomu srpna a září. Děti jdou do školy, potřebují vybavit, zaplatit kroužky a podobně. Samozřejmě se v té době budou kumulovat i dopady inflace. Navíc je to i reálný termín, kdy jsme schopni výplatu realizovat,“ sdělil Jurečka. Závěrem se pak hovořilo i o webu Deštník proti drahotě, jejž kritizuje opozice, že nejde o opatření proti rostoucím cenám. „Já to vnímám tak, že je to rozdíl oproti minulé vládě, která neuměla na jedno místo zkoncentrovat veškeré informace o pomoci, kterou lidé mohli čerpat v rámci covidu. Aby tam byly třeba popsány různé životní, rodinné, podnikatelské situace, a co ti lidé mají dělat. Takže jsme se dohodli a dali jsme na jedno místo všechny informace, které lidé potřebují,“ hájí zmíněný rozcestník Jurečka.

