Tomio Okamura vypěnil: Fiala udělal z naší země nejlepší bankomat pro Ukrajince! A ti Romové...

SPD se snažilo ve Sněmovně opakovaně zařadit mimořádný bod týkající se řešení drahého plynu, elektřiny a potravin. Vládní poslanci to ale zamítli. Co tomu říkáte?

Bohužel se tomu vůbec nedivím, protože vládní koalice zdražování neřeší a řešit nechce a je jejím záměrem, aby se o tom nemluvilo. Ceny energií a potravin závratně rostou. Společnost ČEZ, většinově vlastněná státem, oznámila od 1. července další razantní zvýšení ceny silové elektřiny minimálně o 60 % a zemního plynu v průměru o 80 % oproti loňsku. Pro naše domácnosti to znamená zaplatit za tyto komodity meziročně o desítky tisíc korun více. Přitom ČEZ vyrábí jednu kilowatthodinu elektřiny z jádra za 25 haléřů, abychom si ji následně kvůli Evropské unii kupovali na energetické burze v Lipsku zpět za zhruba 11 korun! ČEZ také aktuálně vykazuje zisk ve výši 60 miliard korun, který by mohl stát, respektive vláda, formou dividend vyplatit jako kompenzace našim občanům.

Hnutí SPD navrhlo řešení. Tím je zřízení tzv. sociálního tarifu, tedy aby měli občané přístup k u nás levně vyrobené elektřině. Bezradná vláda Petra Fialy (ODS) nakonec tento návrh SPD převzala, ale otálí a není jasné, kdy a jak ho realizuje a zda-li si ho neupraví podle svého k horšímu. SPD prosazuje, aby se u nás vyrobenou levnou elektřinou nejprve naplnily potřeby našich domácností a firem. A vyvážely se pouze přebytky energie.

V České republice máme v současné době absolutně nejvyšší ceny energií ze všech okolních států. A je to kvůli vládě Petra Fialy (ODS), která je neschopná tuto věc řešit. Je trestuhodné, že zatímco Slovensko, Rakousko, Německo a Maďarsko nakupují zemní plyn v rámci přímo uzavřených dvoustranných kontraktů s Ruskem v přepočtu za 5 až 7 korun za jeden metr krychlový, tak Fialova vláda přímý kontrakt odmítá, a raději kupuje ruský plyn až 5x dráž přes německé obchodníky. Proto ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za hnutí STAN nakoupil jménem vlády 228 miliónů metrů krychlových plynu do našich poloprázdných zásobníků, navíc vlastněných německými firmami, za neuvěřitelných 37 korun za jeden metr krychlový, celkem tedy za 8,5 miliard korun.

Podle nového ceníku ČEZ domácnost v bytě, která plynem vaří, topí a ohřívá vodu a ročně spotřebuje 1800 metrů krychlových, bude za kubík platit až 50 korun, konkrétně 49,55 korun. Za tento stav nese plnou odpovědnost současná Fialova vláda. Přitom kdyby chtěla vláda něco dělat, mohla by pro české občany zajistit levnou elektřinu a plyn.

I co se týče plynu, SPD navrhuje již dlouho jasné řešení, které by okamžitě přineslo levné ceny plynu - po vzoru Německa, Rakouska, Slovenska a Maďarska bychom měli uzavřít smlouvu na odběr plynu přímo s Ruskem. Tím by vláda okamžitě pomohla našim občanům. Premiér Fiala to ale nechce udělat, takže ten stejný ruský plyn kupujeme až 5x dráž přes německé obchodníky... Fialova vláda doslova ničí naše domácnosti a naše občany.

Vy kritizujte vládu Petra Fialy, že nepomáhá lidem plošně, zatímco ostatní vlády lidem pomáhají…

Vláda pouze zavádí doslova směšné krátkodobé snížení spotřební daně u pohonných hmot s účinností od 1. června do 30. září o pouhých korunu padesát na litr. Toto marginální opatření jednak přichází příliš pozdě a navíc, jelikož ceny těchto komodit dále rostou, občané tuto slevu v podstatě nijak nepocítí. Zatímco například v Německu zavádí vláda přes léto zlevněné jízdné v městské a regionální dopravě s jednotným tarifem 9 eur na měsíc. Vedle toho Německo již před časem snížilo energetickou daň u benzínu v přepočtu o 7 korun na litr a u nafty o 3,50 korun na litr. Polsko již na jaře snížilo daň z přidané hodnoty u motorových paliv z 23 na 8 % a u základních potravin snížilo DPH na nulu.

Maďarsko již v listopadu loňského roku zastropovalo ceny pohonných hmot v přepočtu maximálně 32 korun za litr pro maďarské občany. Belgie od března zrušila platby daně z přidané hodnoty u pohonných hmot a zvažuje zavedení krizového příspěvku nízkopříjmovým občanům. Itálie od března snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 6 korun na litr a vydává i poukazy potřebným občanům. Francie od dubna na čtyři měsíce snížila daň z přidané hodnoty u pohonných hmot v přepočtu o 4 koruny na litr. A takto by se dalo ještě dlouze pokračovat. Takže v kontrastu s tím vidíte, jak vláda Petra Fialy nedělá pro občany vůbec nic.

Pokud jde o potraviny, Česká republika má kvůli vládě Petra Fialy nejvyšší DPH na potraviny ve střední Evropě, 15 %. Není ani jedna země ve střední Evropě, která by měla tak vysoké DPH na potraviny. Například polská vláda snížila přechodně DPH u potravin na nulu a hned mají Poláci levnější potraviny.

Navíc ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v neděli uvedla, že chce vláda teď nakoupit další zbraně určené pro Ukrajinu za 700 milionů korun, tedy za necelou miliardu, přičemž dosud vláda již Ukrajině poslala zbraně a munici za tři a půl miliardy korun. Tam je vládní priorita… Vládu zajímá Ukrajina, a ne čeští občané.

Premiér Fiala si vůbec neuvědomuje, do jakého průšvihu se celá republika kvůli němu řítí, protože vláda odmítá řešit zdražování a zpackala situaci kolem ukrajinských migrantů. Lidé už toho začínají mít dost. A musím říct, že oprávněně, protože vláda opravdu pro naše lidi nic pozitivního nedělá. Přitom se čím dál více lidí ocitá ve velkých finančních problémech.

Hnutí SPD již měsíce navrhuje, aby vláda snížila DPH na energie, potraviny a pohonné hmoty. Tím by se okamžitě snížily ceny pro naše občany. A kde na to stát vezme? Vláda by měla využít 150 miliard nerozděleného zisku v ČEZu, dále zrušit příspěvek na obnovitelné zdroje, čímž se ušetří 45 miliard, ponížit odvody do EU a zrušit platby politickým neziskovým oganizacím, což je úspora až 40 miliard korun a ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A všechny tyto peníze přesunout na pomoc občanům se zdražováním.

Jak hodnotíte dosavadní postup vlády v případě migrantů z Ukrajiny?

Všichni vidíme, že vláda selhala a udělala z České republiky nejlepší bankomat v Evropě, ovšem za peníze občanů. Ze všech stran se totiž potvrzují informace o zneužívání dávek ukrajinskými migranty, přestože mnozí by na žádné dávky neměli ve skutečnosti nárok. Navíc, Fialova vláda dává migrantům zdaleka nejvyšší dávku pro dospělého ve střední Evropě, aby migranty přilákala, mnohem vyšší než dávají Poláci, Maďaři a Slováci. Nedivím se, že mnoha českým občanům oprávněně dochází s vládou trpělivost. A nedivím se ani tomu, že lidé Fialově vládě přezdívají "ukrajinská vláda", protože pomáhá jen Ukrajincům a na naše občany vláda kašle.

Sami vládní představitelé přitom přiznávají ekonomickou turistiku takzvaných uprchlíků, kteří přijedou do unie, vyzvednou si dávky, následně odjedou na Ukrajinu a pak znovu odjedou do unie, a podle všech veřejných informací jezdí sem tam. Vláda s tím ale nechce nic dělat. A mnozí také využili situace a čile obchodují - v jednu chvíli skoupili ukrajinští překupníci ojetá auta v celé střední Evropě, a zahltili silnice tak, že tam jsou čtyřdenní fronty, a to mluvíme o frontě ve směru na Ukrajinu na slovensko-ukrajinských či ukrajinsko-polských hranicích. Myslím, že obchodník s ojetými auty, potravinami nebo koberci rozhodně není válečný uprchlík. Neprchá před válkou a jezdí pouze za výhodným kšeftem.

A vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině se dnes odehrává na velmi omezeném území a drtivá většina ukrajinského území je bezpečná, není už žádný důvod, proč poskytovat další speciální výhody migrantům z Ukrajiny, např. ze západní Ukrajiny, kde není ani válka, ani nikdy nebyla válka. Jak víme, na Ukrajinu se již vrací i maminky s dětmi a říkají, že důvodem, že se sami od sebe vrací, je to, že je v oblastech, odkud pochází, bezpečno. Fungují školy i obchody. I zahraniční média, státní zahraniční televize už upozorňují na to, že se na Ukrajinu již více lidí vrací než přichází do EU.

Vy jste také navrhovali mimořádný bod, který se měl týkat problému umisťování nepřizpůsobivých migrantů z Ukrajiny do českých obcí…

Fialova vládní koalice ve Sněmovně odmítla návrh SPD, aby vláda vysvětlila, proč proti vůli občanů rozmisťuje nepřizpůsobivé ukrajinské romské migranty do obcí po naší republice. Arogance vlády v přímém přenosu. Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem z hnutí STAN a vedení hlavního města Prahy, které vedou Piráti, TOP 09, STAN a KDU-ČSL nadále rozmisťují nepřizpůsobivé ukrajinské uprchlíky, z nichž mnozí vůbec nemají nárok na dočasnou ochranu v naší zemi, do různých lokalit v České republice, a to bez souhlasu místních samospráv a proti vůli občanů. Jedná se například o obec Kramolín u Třebíče na Vysočině, kde vedení obce poslalo dopis ministru vnitra Rakušanovi, že tam nechtějí ty nepřizpůsobivé romské ukrajinské migranty, tam je paradoxem, že starosta je za KDU-ČSL, ale ten pod tím dopisem podepsán není, je pod tím podepsán místostarosta. No a ten dopis ministr vnitra Rakušan arogantně ignoroval, a šup - najednou tam měli ty migranty nastěhované.

Podobné případy jsou například v Praze - Malešicích, kde vzniklo na pozemku České pošty stanové městečko pro 150 migrantů, jak o tom rozhodl pražský primátor Hřib za Piráty a kolice Pirátů, TOP 09, STAN a KDU-ČSL. A bez vědomí městské části Praha 10 tam udělali to stanové městečko pro nepřizpůsobivé ukrajinské romské migranty. Mě to mrzí o to víc, protože já jsem v Praze - Malešicích vyrůstal a chodil jsem tam na základní školu do ulice Nad vodovodem. A já si rozhodně nepřeji, aby se tam nastěhovával kdokoliv nepřizpůsobivý.

Podobně vedení Prahy v čele s primátorem Hřibem za Piráty rozhodlo o umístění 120 ukrajinských Romů do domu ve Vrchlického ulici, opět bez konzultace s místní radnicí Praha 5 a místními občany. A já v blízkosti bydlím. To tedy opravdu se mi nelíbí a nelíbí se to určitě ani občanům. Takže jde o typické ukázky mocenské arogance premiéra Fialy, ministra vnitra a pražského primátora a o projev naprostého nezvládnutí uprchlické vlny ze strany vlády.

Je zajímavé, že jsem neslyšel, že by si nepřizpůsobivé imigranty pan Rakušan nastěhoval k sobě do Kolína. Z médií jsem četl, že má rodinný dům se zahradou. Tak jak to, že nejde ministr vnitra Rakušan příkladem a neubytuje na své zahradě, kde bydlí jeho rodina, skupinu nepřizpůsobivých romských migrantů? Proti vůli vnucují ostatním občanům nepřizpůsobivé romské migranty, které sem de facto pozvali sociálními dávkami, a teď nechtějí převzít odpovědnost.

Co říkáte takzvanému lex Ukrajina, který předložila vláda?

Vláda přišla velmi opožděně a až na základě tlaku opozice s novelou zákona o pobytu uprchlíků z Ukrajiny na našem území – vámi zmíněný lex Ukrajina. Hnutí SPD podpořilo tento zákon lex Ukrajina, jelikož řeší alespoň dílčím způsobem selhání Fialovy vlády. Hnutí SPD v rámci této novely podpořilo například možnost úplného odmítnutí dočasné ochrany na našem území občanům Evropské unie, to jsou například ti Romové s maďarskými pasy, zkrácení doby na nahlášení změny pobytu uprchlíka či ukončení vyplácení humanitárních dávek uprchlíkům, kteří mají státem hrazené ubytování a stravování.

Tato novela přichází ze strany vlády jednak velmi pozdě a zároveň ani neřeší hlavní problémy dopadů uprchlické vlny na naše občany způsobené v rozhodující míře právě dosavadním postupem vlády.

Podle informace serveru Novinky.cz opět za vlády Petra Fialy vzrostl počet českých seniorů v exekucích. Podle posledních údajů jich bylo v březnu 43 558, což je o 1 207 více než v únoru...

Vzrostl o 40% i počet všech nových exekucí, nejen seniorů. Je to důsledek nečinnosti vlády, která nechce řešit zdražování. Vládu Petra Fialy nechává tento vývoj lhostejnou a žádnou skutečnou pomoc nepřipravuje. Valorizaci důchodů, která je z důvodu vysoké inflace povinná ze zákona, za vládní pomoc vydávat tedy rozhodně nelze, byť se o to vláda nepravdivě pokouší. Efektivní pomocí seniorům není ani jednorázový a nedostatečný příspěvek ve výši 6 000 Kč, což navrhuje hnutí ANO.

A jaké je řešení?

Skutečnou systémovou a účinnou pomoc všem důchodcům by přinesl návrh zákona z pera SPD na zavedení minimálního důstojného důchodu. Jde o náš návrh zákona předložený do Sněmovny v říjnu loňského roku, který by garantoval minimální důstojný důchod na úrovni minimální mzdy (tedy letos by to bylo 16 200 Kč měsíčně) všem občanům, kteří splnili podmínky pro vznik nároku na starobní důchod, tedy např. odpracované roky či invaliditu. Další složka důchodu by již byla individuální a zásluhová a odvíjela by se od výše předchozích pracovních příjmů. Tento minimální důstojný důchod by pak byl každoročně zvyšován v závislosti na vývoji průměrné mzdy a na zvyšování cen.

Dle názoru SPD je rovněž nutné změnit současný nespravedlivý způsob valorizace důchodů, který silně znevýhodňuje nízkopříjmové seniory tak, aby zvyšování důchodů probíhalo vždy o stejnou finanční částku všem, nikoli o určité procento z různě vysokých důchodů. Naši senioři si po celoživotní poctivé práci zaslouží prožívat důstojné stáří bez existenčních problémů a strachu z exekuce!

Fialova vládní koalice opět ve čtvrtek zrušila opoziční okénko, kde může opozice navrhovat své zákony...

To je neuvěřitelná arogance. Občané jsou sužováni zdražováním, vláda žádné řešení občanům nenabízí, ani nepřináší a zamázne ve Sněmovně opět návrhy SPD, které to řešení zdražování nabízí. Já myslím, že je to na okamžitou demisi, protože miliony občanů jsou kvůli vládě Petra Fialy (ODS) zoufalí ze zdražování, nemají peníze. Již v září budou komunální a senátní volby. Zářijové volby budou referendem o vládě! Občané mohou vládě Petra Fialy vystavit účet! Hnutí SPD má aktuální preference 14,3 procenta a to nás zavazuje dále bojovat za zájmy občanů.

