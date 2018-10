Jak to bylo s tajemnou směnkou na Praze 12, na níž upozornili Piráti?

Člověk by řekl: „A má to, dostali ji.“ I proto jsme se o celé události vzápětí mohli dočíst: „ Adámková se vystavuje velkému riziku. Firma získala lukrativní pozemek o rozloze skoro 900 metrů, aniž za něj zaplatila – vypsala směnku. Parcela se pak na ni převedla i na katastru. Takže kdyby firma teoreticky zkrachovala (a její majitel se dostal do finančních problémů i jako fyzická osoba), Adámková by riskovala, že v rámci insolvence už nikdy neuvidí peníze, ani pozemek.“ A tak to nakonec vypadá, že vše je ze strany Pirátů vedeno snahou ochránit peníze paní Adámkové.

Tajemná směnka

Když se v novinách nebo na internetu v téhle době, těsně před volbami, objeví článek, že někdo obdržel tajemnou směnku, prodal pozemky a navíc je manžel také politik, je to ideální příležitost dostat politického konkurenta ze hry dřív, než se otevřou volební místnosti. Prostě dvě mouchy jednou ranou. Adámkové už nepomohlo ani to, že směnku zveřejnila, aby dokázala, že nejde o nic tajného.

Vrtěti psem

Zastupitelka Jaroslava Adámková prodala pozemky, které koupila v roce 2008. V té době nebyla manželkou člena socdem Adámka. Na jejich nákup si vzala hypotéku. Loni, v době růstu cen realit, pozemky prodala a s kupcem se nejprve dohodla na platbě přes účet, ale později se domluvili na platbě směnkou, jejíž splatnost je v roce 2020.

Pozemky koupila firma Dans Live podnikatele Daniela Střelce.

„Jen před volbami se všichni diví, že investorská firma, která staví domy, hledá vhodné pozemky. A to se teď hodí. Nedostala jeho firma náhodou také nějaké zakázky na městské části, kde je zastupitelem manžel paní Adámkové? Ale, sláva! To se nám to propojuje! Stavební firma Dans Live i firma Laviato, které mají stejného majitele, se několikrát ucházela o práci pro stát. Na Praze 12 získala během posledních deseti let pět zakázek. A máme to.

Pokud se takto napíše článek, je to jasné. Korupce, klientelismus. Jenže pokud si dáte práci s vyhledáním těchto zakázek, zjistíte, že třikrát firma vyhrála výběrové řízení proto, že nabídla městské části nejvýhodnější, tedy nejnižší cenu, v dalším případě dělala výběrové řízení advokátní kancelář a v posledním případě měla firma o zakázku zájem jako jediná, tak ji dostala. Nutno podotknouti, že o těchto věcech nerozhoduje ani samotný jeden radní nebo zastupitel. Je to vždy rozhodnutí rady městské části. Jenže takhle se to prostě nenapíše, to bychom neměli kauzu. Pokud ještě navíc firma odvedla dobrou práci. Předvolební období je opravdu zvláštní doba, kdy se věci běžné mohou měnit ve věci tajemné, ale tak to prostě v pirátských pohádkách bývá,“ uvedl k celé záležitosti náš zdroj, který si nepřál být jmenován.