Jak to má s Krausem? Honza Dědek odhalil, co se děje na Primě

Moderátor Honza Dědek, známý ze show TV Prima „7 pádů Honzy Dědka“ navštívil pořad Face to Face. Odhalil, proč si nezve politiky. „Jednak mám pocit, že ti neodpoví, zadruhé by mě asi nebavilo se na takové hosty připravovat, zatřetí když už odpovídají, tak odpovídají úplně jiným jazykem nebo se chválí. A ještě publikum očekává, že jim půjdeš po krku,“ vysvětlil. A také zaznělo, jak je to s ním a s Janem Krausem na stejné televizi. Na čísla se prý dívají oba.

Dodal, že ho fascinovaly scénky Horníčka a Wericha a chtěl dělat něco podobného, ale neměl partnera. „Pak se tady objevil Jan Kraus, přišel s Uvolněte se, prosím,“ doplnil. A kvůli této inspiraci vznikla v roce 2011 jeho show v divadle. Dostat se do televize si prý přál už od začátku. Sice u pořadů pro internetové publikum je větší svoboda, ale stejně si vždy přál hrát „první ligu“ a to se mu povedlo na TV Prima. A je rád, že se do televize nedostal hned, protože se mu za tu dobu povedlo vychytat mouchy. Byl by rád, pokud by se se svou talkshow zařadil mezi pořady, do kterých se lidé chtějí dostat.

René Kekely se pak zeptal Dědka, zda si diváci nestěžují, když jeho i Krausova show jsou na stejné televizi a mají i podbné kulisy, zda nemají pocit, že je to to samé. „Ale je. To nemusí mít ten pocit. Ale v každé zemi se hraje fotbal, jedenáct a jedenáct hráčů, stejně velký branky, jeden míč. Třeba v Americe, když přepínáš kanály, tak jde jedna talkshow za druhou,“ řekl moderátor a dodal, že nakonec se lidé dívají stejně kvůli moderátorovi, protože každý svou show dělá nějak jinak. „Ale jasně, máme dost podobné modely,“ souhlasil, že se jeho show podobá té Krausově.

Dále se Kekely zeptal, zda se berou s Janem Krausem jako konkurence a doplnil, že Kraus se v Dědkově show objevil. Ale jestli by přišel dnes, Dědek netušil. „Mně to tehdy všichni předhazovali, protože když v roce 2010-2011 zkusíš dělat talkshow, tak kopíruješ buď Krause nebo Šípa. To jsem slyšel pořád dokola. Respektive hlavně na Krause, protože on byl v té době obrovská hvězda,“ svěřil se. A tak si je chtěl pozvat oba, aby měl tento bod odškrtnutý.

Podle něho by dnes už nepřišli. „Konkurence? Tak jasně, jsme na jedný televizi, tak asi všichni sledujeme čísla,“ hodnotil realisticky srovnání s Krausem. Prý jsou v číslech asi tak nastejno. Ale záleží podle něho i na tom, jaký pořad talkshow předchází a co běží na ostatních kanálech. Navíc se s Krausem „prakticky nezná“, dodal, že jednou s ním dělal rozhovor pro Reflex, jednou byl u něho v talkshow a asi dvakrát se s ním setkal v divadle, kde Kraus hrál. Takže neví, že by mezi nimi byla nějaká nesnášenlivost. Jediný „konflikt“ je občas, že mají zájem o stejného hosta.

