Jak zamlada: Zeman jednou větou rozkládá vládu. Bude zle

Prezident Miloš Zeman svými výroky opět rozvířil téma manželství pro stejnopohlavní páry, protože prohlásil, že takový zákon by vetoval. Jeho výroků už se chytili někteří Piráti, kteří teď otloukají o hlavu členům ODS a KDU-ČSL, že stojí na stejné straně jako Miloš Zeman. U STAN, který v Poslanecké sněmovně manželství pro stejnopohlavní páry podporuje, zase píchl do vosího hnízda senátor Hraba, který řekl, že rovná práva ano, ale pojem manželství má zůstat pro svazek muže a ženy. A objevil se také názor, že řešit toto téma v současné situaci je „koaliční podraz“.

„Chtěl bych oznámit, že pokud takový zákon opravdu dostanu na stůl, budu ho vetovat,“ okomentoval Zeman novelu a dodal, že stejnopohlavním párům podle něj náleží všechny výhody v rámci registrovaného partnerství. „Ale rodina je svazek muže a ženy. Tečka,“ doplnil a připomenul, že rodina je od slova „rodit“.

Tím opět rozvířil toto téma, které dělí jak českou společnost, tak českou politiku. Piráti již začali odpůrcům takzvaného manželství pro všechny otloukat o hlavu, že stojí na stejné straně s Milošem Zemanem.

„Váháte někdy, jestli jste nepřešli na temnou stranu Síly? Zjistěte, co si k tématu myslí Miloš Zeman. Pokud si myslíte pravý opak, pravděpodobně můžete být v klidu. Politici z ODS a KDU-ČSL by se měli hluboce zamyslet, zda chtějí po jeho boku bojovat proti rovným právům,“ prohlásil europoslanec Kolaja

A přidal se také Mikuláš Peksa: „Zemanovo procitnutí s agresí Ruska na Ukrajině trvalo jen pár týdnů. Nyní, příznačně po setkání s maďarskou prezidentkou, se nechal slyšet, že bude vetovat zákon umožňující manželství stejnopohlavním párům. Lidovci si teď můžou se Zemanem podat ruku, našli svého spojence.“

Váháte někdy, jestli jste nepřešli na temnou stranu Síly? Zjistěte, co si k tématu myslí Miloš Zeman. Pokud si myslíte pravý opak, pravděpodobně můžete být v klidu.



Politici z @ODScz a @kducsl by se měli hluboce zamyslet, zda chtějí po jeho boku bojovat proti rovným právům. https://t.co/wuaEhfwRTb — Marcel Kolaja (@PiratKolaja) June 7, 2022

Zemanovo procitnutí s agresí Ruska na Ukrajině trvalo jen pár týdnů. Nyní, příznačně po setkání s maďarskou prezidentkou, se nechal slyšet, že bude vetovat zákon umožňující manželství stejnopohlavním párům.



Lidovci si teď můžou se Zemanem podat ruku, našli svého spojence. — Mikuláš Peksa (@vonpecka) June 7, 2022

Takzvané manželství pro všechny má i své zastánce v ODS. Návrh podepsal ministr kultury Martin Baxa. „Jsem přesvědčený, že bude prospěšný a povede ke zrovnoprávnění osob stejného pohlaví, protože pevný, láskyplný svazek mezi lidmi by měl být rovnocenný pro všechny. A plně respektuji, že na tento institut existují rozdílné názory,“ uvedl.

A podporuje ho i starosta Pavel Novotný. „Jsem pro manželství pro všechny a myslím, že ODS dobře ví, že drtivé většině našich voličů je to srdečně fuk. Je mi líto, jak konzervativně lpíme na něčem, co naši voliči neprožívají a jednou tu stranu trochu zliberálním,“ prohlásil.

Podepsal jsem návrh zákona o manželství pro všechny. Jsem přesvědčený, že bude prospěšný a povede ke zrovnoprávnění osob stejného pohlaví, protože pevný, láskyplný svazek mezi lidmi by měl být rovnocenný pro všechny. A plně respektuji, že na tento institut existují rozdílné názory. pic.twitter.com/PBRFyDhIwZ — Martin Baxa (@MartinBaxa2) June 6, 2022

Jsem pro manželství pro všechny a myslím, že ODS dobře ví, že drtivé většině našich voličů je to srdečně fuk. Je mi líto, jak konzervativně lpíme na něčem, co naši voliči neprožívají a jednou tu stranu trochu zliberálním:-) — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 7, 2022

K manželství pro stejnopohlavní páry se přihlásilo i hnutí STAN. I to má ovšem své odpadlíky, například senátora Zdeňka Hrabu. „Manželství je trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny, výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. A tak by to mělo i zůstat. Nemám problém s rovnými právy pro homosexuální páry. To je v pořádku. Ale pro rozšíření tradičního pojmu manželství ruku nezvednu,“ uvedl

Poté, co se do něj pustili příznivci tzv. manželství pro všechny, ještě dodal: „Kdyby někdo skutečně chtěl narovnat práva stejnopohlavních párů, předložil by kompromis, ve kterém nějaké formě ‚partnerství‘ dá stejná práva jako má manželství. To by stoprocentně prošlo. I mým hlasem. Aktivisté ale potřebují spor a poražené konzervativce. O věc jim vůbec nejde.“

Manželství je trvalý svazek muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny, výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. A tak by to mělo i zůstat.



Nemám problém s rovnými právy pro homosexuální páry. To je v pořádku. Ale pro rozšíření tradičního pojmu manželství ruku nezvednu — Zdeněk Hraba (@hraba_z) June 7, 2022

Kdyby někdo skutečně chtěl narovnat práva stejnopohlavních párů, předložil by kompromis, ve kterém nějaké formě „partnerství“ dá stejná práva jako má manželství. To by stoprocentně prošlo. I mým hlasem.



Aktivisté ale potřebují spor a poražené konzervativce. O věc jim vůbec nejde — Zdeněk Hraba (@hraba_z) June 7, 2022

A svého času se kvůli tomuto tématu pustil do TOP 09 její zakladatel Miroslav Kalousek. Předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny, Markéta Pekarová Adamová, se již v květnu nechala slyšet, že návrh podpoří. „Ve 21. století bychom měli mít všichni stejná práva, nikoli je rozdělovat podle sexuální orientace. Návrh k uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví podepíšu a podpořím,“ uvedla.

„Každý občan má stejná práva bez ohledu na svou sexuální orientaci. V právním řádu ale neexistuje ‚právo na dítě‘. Existuje v něm však nezadatelné ‚právo dítěte‘ na otce i matku. Proto s Tvým názorem nesouhlasím. Je v rozporu s programem, který jsem s Karlem Schwarzenbergem psal,“ odpověděl tehdy Kalousek.

Každý občan má stejná práva bez ohledu na svou sexuální orientaci. V právním řádu ale neexistuje „právo na dítě“. Existuje v něm však nezadatelné „právo dítěte“ na otce i matku. Proto s Tvým názorem nesouhlasím. Je v rozporu s programem, který jsem s @schwarzenberg_k psal. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) May 24, 2022

Začíná se ovšem objevovat kritika, že toto téma je zbytečné v současné chvíli řešit. „Jednou se děti zeptají: Co jste řešili, jak začínala ta krize a finance státu byly v rozkladu? Odpovíme: Toliko válku na Ukrajině a manželství osob stejného pohlaví...“ poznamenal k tematice prezident Stomatologické komory Roman Šmucler.

Na pravou míru uváděl důležitost tématu také Vratislav Dostál z Info.cz: „Z pražských redakcí a ze stranických sekretariátů to může poslední týdny působit tak, že je manželství pro všechny zásadní téma. Mohu vás ubezpečit, že není. A už vůbec to není téma, které bude rozhodovat volby. S ohledem na jejich výsledek je to dokonce zcela irelevantní téma.“ Reagoval tak na tvrzení dalšího novináře, Jakuba Zelenky, který Zemanův výrok o vetování manželství pro stejnopohlavní páry považuje za jeho snahu nastavit volební témata v prezidentské volbě.

A řešení tohoto tématu se nelíbí ani komentátorovi Martinu Schmarczovi. „Zákon rušící manželství jako svazek muže a ženy je ve Sněmovně. Bude následovat návrh na ústavní ochranu instituce manželství. Liberálové prostě museli vykopat válečnou sekyru... Byl by to nesmysl a koaliční podraz i v době míru a prosperity, v této době je to ještě horší,“ usuzuje.

Jednou se děti zeptají: „Co jste řešili, jak začínala ta krize a finance státu byly v rozkladu?“ Odpovíme : „Toliko válku na Ukrajině a manželství osob stejného pohlaví...“ https://t.co/U3omdhduJs — Roman Šmucler (@smucler) June 7, 2022

Z pražských redakcí a ze stranických sekretariátů to může poslední týdny působit tak, že je manželství pro všechny zásadní téma. Mohu vás ubezpečit, že není.

A už vůbec to není téma, které bude rozhodovat volby. S ohledem na jejich výsledek je to dokonce zcela irelevantní téma. https://t.co/Hse7kq1OL8 — Vratislav Dostál (@VrataDostal) June 7, 2022

Hotovo. Zákon rušící manželství jako svazek muže a ženy je ve Sněmomě.

Bude následovat návrh na ústavní ochranu instituce manželství.

Liberálové prostě museli vykopat válečnou sekyru...

Byl by to nesmysl a koaliční podraz i v době míru a prosperity, v této době je to ještě horší. — Martin Schmarcz (@mschmarcz) June 7, 2022

