Jaká vata? Staněk přišel na šibaly, co si posílali velké domů. Foldyna s Baxou si na ČT vjeli do vlasů

Sociální demokraté včera celý den opakovali, že situaci chtějí vyřešit do konce měsíce. Mluvili také o tom, že vyzvou premiéra, aby podal kompetenční žalobu. Babiš ale v podvečer prohlásil, že k tomu nevidí důvod. Dnes se pak předseda ČSSD Jan Hamáček sešel s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO), s nímž projednával, aby se celá situace konce ministra kultury urychlila.

A co si o tom, že bychom byli na pokraji ústavní krize, jak Hamáček tvrdí, myslí poslanec Foldyna? „Když to říká předseda, vicepremiér vlády České republiky, tak já tomu dávám svůj význam. Samozřejmě je to velmi složitá situace, a jestli to nazvat ústavní krizí, nejsem ústavní právník...,“ podotkl Foldyna. „Paragrafy jsou jedna věc, tak to může být na pokraji ústavní krize, nicméně já si myslím, že v jedné věci má pravdu zase pan premiér, když říká, že nejdříve se musí jednat, protože pojďme se bavit o žalobách a o věcech, které jaksi souvisejí s ústavou, až po tom, kdy ty věci projednáme, a to si myslím, že ještě v této chvíli neproběhlo,“ podotkl Foldyna. Ústavní žalobu a soudy vnímá jako krajnost.

„Ano, je tady nějaký deadline, který je stanoven na tu, na ten konec měsíce, na toho 30., myslím si, že všichni k tomu upírají oči, výsledek bude po tom, co si řekne pan předseda Hamáček ještě s panem prezidentem, a samozřejmě jak k tomu přistoupí pan premiér, na konci může být i ta ústavní žaloba, já to nevylučuji, ale nicméně až se vyčerpají všechny možnosti. Já znám pana prezidenta, v této chvíli vím, že vzkazovat mu, že na něj dáme ústavní žalobu, tak já si myslím, že to je špatné do toho prvního kroku, do toho vyjednávání,“ dodal pak k ultimátu sociální demokracie Foldyna. ČSSD se totiž ústy Hamáčka nechala slyšet, že chce, aby se rozhodlo do 30. června. O odchodu z vlády mluvit nechtěl, neboť on sám by se snažil udělat maximum pro to, aby se vše vyjednalo.



„Ta slovní vata, kterou jsme tady slyšeli od pana poslance Foldyny, vůbec není namístě. Já jsem přesvědčen o tom, že ta situace je naopak ústavně zcela přehledná a jasná. Premiér podal návrh na odvolání člena vlády a prezident má tomu návrhu jednoznačně vyhovět. A to, že prezident Zeman tak nečiní, prostě jasně indikuje to, že opravdu jsme ve stavu ústavní krize,“ oponoval Baxa, jenž se domnívá, že v případě, že nedojde k naplnění ultimáta, měla by ČSSD z vlády skutečně odejít.

„To není o žádné vatě, prostě v politice se jedná a mluví. Když to nepůjde, nic jiného nezbude. Tady prostě ta ústavní žaloba je to poslední, co může sociální demokracie udělat, a ona to také udělá, to samozřejmě, to já vůbec nezpochybňuju,“ reagoval Foldyna.

Podle Baxy jde v celém sporu především o osobu nekompetentního ministra kultury, kterým Antonín Staněk podle něj je. „Byl před rokem nominován do vlády za sociální demokracii, bilance po roce jeho působení jasně ukazuje, že na tuto funkci prostě nemá a že není pro ni kompetentní. Sociální demokracie nejprve tedy pravděpodobně nějak donutila pana ministra k tomu, aby podal demisi, on ji podal, pak prezident Zeman tu demisi nepřijal a místo aby ministr Staněk odevzdal prvního června klíče od Ministerstva kultury, tak alibisticky prostě zůstal v té vládě sedět a dneska je tam vlastně už nominantem tedy Hradu, nikoliv sociální demokracie,“ podotkl Baxa, jenž Staňka nazývá zvláštním úkazem.

„Pan ministr Staněk přišel na ty šibaly, kteří si tam posílají domů velké peníze, pan šéf galerie prostě šlápl někam, kam šlapat neměl, a to se najednou všem nelíbí a bohužel vznikl takový křik, že to vypadá, jako by to byl většinový názor. Jestliže Amnesty International také shledala ty problémy tak, jak je shledal ministr Staněk, tak já bych to tak nebagatelizoval, já chápu roli opozičního poslance, že na ministru nenechá nit suchou, tomu rozumím, máte na to právo,“ chválil naopak Staňka Foldyna.

Video najdete ZDE.

„Pokud předseda vlády navrhne odvolání člena vlády, prezident republiky mu vyhoví, lhůta tam není, protože není ani u jiných kompetencí prezidenta republiky. Existuje obecná shoda interpretační komunity, těch, kteří vykládají ústavu, podložená i konkrétním nálezem Ústavního soudu zmínkami v judikatuře správních soudů, že tam, kde nejsou konkrétní lhůty, má prezident postupovat bez zbytečného odkladu, což je dokonale smysluplné, protože ve chvíli, kdy by to mělo být tak, že sice prezident republiky jednou předsedovi vlády vyhoví, ale třeba za rok, za dva nebo za tři, tak potom to nebude předseda vlády, který rozhoduje o tom, kdo je členem jeho vlády, ale bude to prezident republiky, který se tím pádem stane pánem vlády a předseda vlády se stane jakýmsi jeho náměstkem pro běžné provozní řízení vlády a na téhle koncepci česká ústava postavena není,“ sdělil k celé věci ústavní právník Jan Kysela.

Sociální demokracie podle něj nyní může dozajista tlačit na předsedu vlády, může skrze své vlastní senátory pokusit se iniciovat zvláštní ústavní žalobu. „Musí zvážit, jestli jí stojí za to být v téhle vládě čili nic,“ dodal.

Závěrem pak Foldyna uvedl, že si myslí, že 1. 7. ještě bude ČSSD ve vládě. „V této chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by neměla být. Ten spor je někde jinde a věřím tomu, že se vyřeší, a chtěl bych říct, že sociální demokracie prosadila řadu věcí v rámci, víte, politika se neposuzuje jenom o těchto sporech, ale také o tom, co kdo prosadí, a v této chvíli sociální demokracie prosadila v rámci vlády celou řadu pozitivních věcí pro občana a pro svého voliče,“ zakončil.

autor: vef