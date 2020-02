Jakého matroše si šlehnula řeporyjská perla ODS? Miroslava Němcová, fosilie s chováním nepříjemné tchýně. Ivan Vyskočil má originální radu pro Fialu, co s tím dělat

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Přemoudřelý brouk Pytlík, klon vypěstovaný v poslaneckých lavicích a další fosilie Poslanecké sněmovny…“ I taková slova použil Ivan Vyskočil při svém hodnocení ODS. Vrátil se k nedávnému kongresu strany a nevynechal ani, jak sám říká, „perlu“ Odéesky, Pavla Novotného. V Nedělním ránu pak zmínil také Aňu Geislerovou a vyjmenoval, kdo by jejím sítem do Rady ČT dle jeho mínění zřejmě neprošel. Nadzvedlo ho, jak v některých médiích zhodnotili zprávu týkající se aféry kolem dálničních známek. A na závěr žasl nad soutěží o ženskou krásu, kterou mají v porotě posuzovat pouze ženy.

Jako první téma otevřel tentokrát Ivan Vyskočil situaci v ODS. „Stále čtu, případně poslouchám, interview s panem předsedou ODS Fialou. Stále tvrdošíjně opakuje, jak v příštích volbách za dva roky bude ODS ve vládě, a hlavně on bude premiérem. Opakuje to stále jako malý umíněný chlapeček, jak už jsem jednou psal, a to bez ohledu na nynější postavení jeho strany a navzdory všem předvolebním průzkumům. Tyto, bez ohledu, zda jsou antibabišovské či nikoliv, nemohou jinak než stále uveřejňovat velký náskok hnutí ANO před ostatními stranami. A to mě ponouklo se znovu vrátit ke kongresu ODS. A ještě něco. Uvedu tady, jak stejnou věc vnímají dva různí lidé,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil.

Perla „Odéesky“ a nejnudnější únavák

„Zachytil jsem některé události okolo kongresu ODS. Něco jsem viděl, něco pouze slyšel. Také téměř každé ráno poslouchám pořad ČRo 2 s názvem Jak to vidí. Tady se mi jevilo, jak mohou stejnou věc vnímat různě dva lidé. Rozhodně si ovšem kvůli svému jinému pohledu nebudou rozbíjet hlavy,“ usmívá se Ivan Vyskočil. „V pořadu hovořil spisovatel Pavel Kosatík. Mluvil právě o tom samém jako já. Ale on hovořil v superlativech. Odéeska je podle něj silná strana plná silných osobností, vedená úžasným předsedou, který má našlápnuto na křeslo premiéra. A já poslouchal jeho vyjádření a říkal jsem si, že jsem z těch kongresových útržků asi něco přeslechl, nebo nepochopil,“ kroutí hlavou herec a vysvětluje.

Anketa Stydíte se za premiéra Andreje Babiše? Stydím 7% Nestydím 93% hlasovalo: 16436 lidí

„Tak ta ‚silná‘ strana se v průzkumech pohybuje hluboce pod procenty hnutí ANO. Dokonce strana s názvem námořních lupičů je v průzkumech před ODS. Nepochybuji, že v řadách ODS jsou schopní lidé, ale ti asi seděli někde vzadu. Perla Odéesky Pavel Novotný, který se zmítal u řečnického pultíku jako bodnutý včelou, nebo jako po pořádném šlehnutí si nějakého ‚silného matroše‘, je zajisté silná osobnost. Silný je hlavně v pase, a schopná osobnost je také. Ano, schopný je snad úplně všeho. Obdivně ho ze svého místa sledoval ten ‚silný předseda‘ Petr Fiala. Pavel Novotný neustále opakoval, ať mu Petr, tedy Fiala, pošle smsku a on okamžitě z ODS vystoupí a nebude kolem toho vyvádět, jako pan Klaus jr. Už jsem do televize napovídal, proboha pošli mu už tu smsku, ať se tu přestane zmítat, ale nebylo mne přes obrazovku slyšet,“ směje se Ivan Vyskočil.

A pokračuje. „Další ‚silná osobnost‘ ODS je její předseda. Tento pán je často označován jako manekýn v politice, jako politický eunuch a já o něm říkám, že je to nejnudnější únavák české politické scény. Málo platné, ale leader strany, která chce něco dokázat, musí mít aspoň nějaké charisma. Ale tenhle načesaný pan učitel snad opravdu nemá koule. Jací jsou pak ti účastníci sjezdu, když si tohoto nemastného, neslaného, bez chuti a zápachu znovu zvolili za předsedu?“ nebere si servítky Ivan Vyskočil.

Přemoudřelý brouk Pytlík… a další fosilie Poslanecké sněmovny

„Ke škodě té strany je i to, že za ni mluví ti, kteří právě tuto vlastnost zcela postrádají,“ pokračuje Ivan Vyskočil a vypočítává. „Když se objeví na TV obrazovce pan Kupka, mám dojem, že mě chce poučovat přemoudřelý brouk Pytlík. Klon vypěstovaný v poslaneckých lavicích Marek Benda také žádný kladný dojem neudělá. Další fosilie Poslanecké sněmovny paní Němcová. Už jednou jsem o ní napsal, že mi evokuje nepříjemnou tchyni, a v poslední době by mohla být najímána též jako plačka. Dojímá se při každé příležitosti, jako profesionální plačky na balkánských pohřbech. Ale práce, která by za ní stála v Parlamentu, ta bohužel vidět není. Její ‚vysoce morální‘ postoj se neprojevil, ani když vyplouvaly na povrch skandály a korupční aféry ODS. A že jich bylo požehnaně!“ vzpomíná Ivan Vyskočil.

Ne všichni jsme úplně bez paměti…

„Teď už jen, co jsem slyšel z projevu předsedy Petra Fialy,“ vrací se znovu k předsedovi ODS herec. „Mluvil o tom, jak jsme prosperující země. Ale nějak zapomněl dodat, že k té prosperitě naši zemi rozhodně nedovedla ODS. To v jeho projevu nějak chybělo, jen opět tvrdošíjně opakoval, jak chce a chce být premiér. Hlavně, jak to bude dělat jinak a lépe. Ale ne všichni jsme úplně bez paměti a to „jinak a lépe“ si ještě pamatujeme. Spolek ODS se tehdy klidně mohl přejmenovat na Loupežníci na Chlumu. Díky jim stále nejsme jako Švýcarsko, jak nám slibovali,“ pokyvuje smutně hlavou Ivan Vyskočil.

Psali jsme: Fiala jako silný lídr: ODS očištěná od šíbrů, Babiš jako Husák a klauni z Facebooku

Na závěr svého zamyšlení ohledně ODS pak herec dodává: „No vidíte, milí čtenáři. Takhle to vidím já, a zcela opačně pan Pavel Kosatík. To je právě ta krása demokracie. Nejsme stejného názoru, ale rozhodně se kvůli tomu nebudeme vzájemně urážet, ani si rozbíjet hlavy. Čtenáři asi budou stejně rozdílného názoru. Je jen otázkou, na které straně jich bude víc? Nikdo vůbec nemusí se mnou souhlasit a já nesouhlasící rozhodně nemíním zatracovat! Nemám patent na rozum a jsem možná úplně vedle. Ale tak už to v životě chodí. Je mi dost let na to, abych si uvědomil, kolikrát v životě jsem naletěl na různé kecy a byl úplně blbej, jako to tele,“

Jejejej, kolegyně Geislerová už zase svolává

„A jejejej, kolegyně Geislerová už zase svolává, tentokrát preventivně, na demonstraci. Tentokrát je to kvůli ČT. Inu končí mandát některým členům Rady ČT a je třeba ji doplnit o členy nové. A představte si tu drzost. Hlásí se i lidé, kteří rozhodně nesouznějí s ‚pražskou kavárnou‘. A tomu je třeba za každou cenu zabránit,“ říká Ivan Vyskočil s pořádnou dávkou ironie.

Psali jsme: Smoljakova finta proti kritikům ČT, vymyšlená v neziskovce. Tady už nejde jen o Lipovskou a Xavera. Třídění lidí

Herečka Geislerová: Budeme zase demonstrovat před ČT!

Co? Kritizuješ ČT? Jen počkej! Vadim Petrov sdělil, jak to chodí

A ve stejném duchu dodává: „Prosím, ať komise vybere a navrhne nějaká jména a ta předloží paní Geislerové, a ta po poradě s některými kolegy a s Milionem chvilek je buď schválí, anebo proškrtá. (… možná se ani radit nebude, je přece dostatečně erudovaná!) Ano, tak by to mělo být! Tak by to bylo správně. Přece tam nemůžeme pustit nějakého Xavera Veselého, který už vícekrát ČT kritizoval. Dokonce i od FITESu obdržel anticenu, Citron. Právě ČT dotovanou,“ kroutí hlavou umělec.. „Pro nás normální lidi se tím ČT dokonale odkopala, ale lepšolidé jistě jásali. Přesto se na Xavera lidé dívají a poslouchají jeho pořady. Možná více, než na pí Fridrichovou a Wolnera. Další ‚odporné‘ jméno, jako červený hadr pro lepšolidi, je Vadim Petrov, Ladislav Jakl a jistě se najdou i další. Tak tihle by sítem Ani Geislerové určitě neprošli!“

Poslyšte, vy antibabišovci, vy z té demožumpy…

„Stačilo si přečíst titulek. Andrej Babiš si z aféry kolem e-shopu na dálniční známky opět udělal PR,“ upozorňuje Ivan Vyskočil na další věc, která ho v posledních dnech v médiích zaujala. „Poslyšte, vy antibabišovci, vy z té demožumpy, není vám to už trapné, všechno, dokonce i to dobré, tomu, zatím nejlepšímu, premiérovi ČR vyčítat? Copak není v pořádku, že nám ze společné kapsy ušetřil půl miliardy? Možná, že by vám přineslo zvýšení volebních preferencí, kdybyste se dokázali alespoň jednou překonat a říci o Andreji Babišovi také něco dobrého. Nebo si myslíte, že jsme všichni tak blbí, že i tak evidentní věc budeme nahlížet jen vašima zapšklýma a závistivýma očima?“ ptá se naštvaně herec.

CELÝ SERIÁL: NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM

V porotě Miss jen ženy? Svět se zbláznil…

„MeeToo už dosáhlo vrcholu své obludnosti. Nechtělo se mi věřit zprávě, že v Německu budou v porotě na Miss Německa zasedat samé ženy. Tak to si snad už dělají srandu?!“ žasne nad další zprávou, kterou se v tisku dočetl, Ivan Vyskočil. A rozhodl se o ni se čtenáři Nedělního rána podělit a přidat v této souvislosti i něco z vlastní zkušenosti.

„Často jsem se pozastavil nad podivem některých mých partnerek. Když jsem se s potěšením ohlédl za pěknou ženou, dívkou, tak jsem slyšel: Prosím tě, co vidíš na takové obludě? Tak za prvé, nesnáším označení jakékoliv ženy za obludu! I nepůvabná žena je možná hodná a milovaná maminka. A za druhé, a to hlavně, jsem vždy odpovídal: Co ty se do toho se... tedy pleteš? Ty jako ženská přece vůbec nemůžeš pochopit, co já na ní vidím. Co vůbec my chlapi na ženách vidíme. Každá s sebou nese něco, co spíše vnímáme podprahově než racionálně. Copak já se ti pletu do toho, co vy vidíte na chlapech? Často se také divím. Vždyť já být holka, bych snad nechodil ani se mnou. Ale tomu vašemu pohledu přece vůbec nerozumíme!“ vysvětluje s humorem sobě vlastním Ivan Vyskočil. A dodává: „Nedivím se ani vkusu jiných mužů, Sám mám kolegu, který se nemůže udržet, vidí-li ženu tzv. XXL Vidíte, že už to sám bůh tak zařídil, že každý hrnec najde svou poklici!“

„Tak jak mohou ženské sedět v porotě na Miss?“ vrací se udiveně k informaci, která ho tak překvapila. „Prý budou vybírat podle osobnosti. Počítám, příští Miss Německa bude doktorka politologie, u které si na první pohled nebudeme jistí, zda je to ženská, nebo chlap!“

Na samý závěr dnešního Nedělního rána pak Ivan Vyskočil smutně podotýká: „Stále mám čím dál víc pocit, že svět se zbláznil. Něco je v nepořádku a není divu, že na nás bůh, nebo chcete-li příroda, posílá požáry, povodně, sucha a koronaviry.“

Psali jsme: Babiš vzkázal do prosící Číny: Pomoci nemůžeme, potřebujeme zásoby pro naše lidi

Pět Čechů evakuovaných z Číny by mělo dorazit do Prahy v neděli

Čínská vláda to zvládá. Strach mám, ale snažíme se žít. Čech promluvil o obavách z koronaviru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.