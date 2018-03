Jaképak cavyky! Vražda Skripala je vražda, přes to nejede vlak. Britové mají důkazy. Co jsem slyšel, mi stačilo, sdělil PL Karel Schwarzenberg

ROZHOVOR. Bývalý ministr zahraničních věcí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na rozdíl od řady opozičních poslanců nekritizuje prezidenta Miloše Zemana za to, že dal za úkol Bezpečnostní a informační službě pátrat potom, jestli byly v bývalém Československu a později v České republice vyráběny chemické látky blízké použité látce při otravě agenta Sergeje Skripala a jeho dcery ve Velké Británii. „Když jsme byli osočeni, že jed pocházel od nás, je opravdu prostě dobré to přezkoumat,“ prohlásil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Karel Schwarzenberg.

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii. Rozhodla o tom vláda Andreje Babiše v demisi. Je to podle vás správné rozhodnutí?

Je to správné, je to výraz solidarity s Velkou Británií.

Zdá se vám, že tři vyhoštění ruští diplomaté jsou dostatečný počet, když víme, že tu máme sto čtyřicet ruských diplomatů, což je mnohem víc než jakýkoli jiný stát?

Myslím, že počet vyhoštěných ruských diplomatů je přiměřený. Uvidíme, co bude dál. Máme tady spoustu ruských agentů mezi diplomaty, to víme velmi dobře. Možná, že to skončí tím, že vypovíme další, ale zatím vyhoštění tří považuji za dostatečné.

Nevyhrotí tahle situace už tak napjaté vztahy Západu s Ruskem?

Vztahy Západu a Ruska byly napjaty vraždou, tak jaképak cavyky. Tady musíme dát svůj postoj jasně najevo. Vražda je vražda, přes to nejede vlak.

Indicie, že za otrávením ruského agenta Sergeje Skripala stojí Rusko, jsou vážné, ale nezpochybnitelné důkazy zatím zveřejněny nebyly. Myslíte si, že Velká Británie je už skutečně má?

Má dostatek důkazů, Britové to také nedělají z rozmarné nálady. Mají zdárné obchody s Ruskou federací, teď se to všechno přerušilo, i jiné věci. Pro své rozhodnutí mají očividně vážné důvody. Já jsem nebyl na setkání s britskou stranou, kde se o tom rozhodovalo, ale to, co tam zaznělo, stačilo k rozhodnutí řady zemí připojit se k vyhoštění ruských diplomatů a vyjádřit tak solidaritu s Velkou Británií.

Co jste říkal na reakci ze strany Ruska, když prohlásilo, že otravná látka

Novičok, kterou byli Sergej Skripal i jeho dcera otráveni, mohla pocházet z jiných zemí a mezi nimi jmenovali i Českou republiku?

Oni už za starých dob používali podobné informace. Já bych se nad tím nerozčiloval.

Mnohé politiky rozčílilo, že prezident Miloš Zeman uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed Novičok. Jsou důvody k takovému prověření? Nepřipouští tím, když se bude zpravodajská služba nařčením Ruska vážně zabývat, český prezident možnost, z které nás nařklo Rusko?

Na každý pád stojí za to tuto věc přezkoumat, protože ta pomluva existuje, tak je dobré to prověřit.

Takže nesouhlasíte s ostrou reakcí některých politiků, například vašeho stranického kolegy Miroslava Kalouska, šéfa STAN Petra Gazdíka i některých dalších, že prezident Miloš Zeman slouží cizí moci, nikoli českým občanům? Podle Petra Gazdíka se prezident Miloš Zeman dokonce pohybuje na hranici vlastizrady a vyzývá Senát, aby začal konat.

Přezkoumat nařčení Ruska je podle mého názoru správné. Když jsme byli osočeni, že jed pocházel od nás, je opravdu dobré to přezkoumat.

autor: Libuše Frantová