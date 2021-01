Jako 17. listopad! vidí Šojdrová v Rusku. Mitrofanov mluví o k*rvách. Došlo i na Klause

reklama

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) odsoudil zásahy policie proti desítkám tisíc lidí v Ruské federaci. Ti požadovali propuštění nejvýznamnějšího ruského opozičního politika z vazby. Na podporu Navalného protestovaly v 70 městech Ruské federace desítky tisíc lidí.

V neděli se Petříček v ČT u Václava Moravce zlobil, že se Navalnyj ve své rodné zemi nemohl dovolat práv, která by mu měla být zaručena v každém právním státě.

Senátor Pavel Fischer se v témže pořadu zlobil na prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, že dosud počínání ruských úřadů neodsoudili. „Já to mlčení považuji za nedobré. Za skandální. Ono je samo o sobě sdělením. Sdělením, že buď se nás to netýká, nebo že si chceme v Rusku dělat lepší jméno,“ uvedl Fischer. A vyjádřil obavy o dodržování lidských práv všech občanů Ruské federace.

V podobném duchu se v neděli vyjádřil i ministr Petříček. Ten konstatoval, že chce věnovat pozornost i korupci v Rusku, protože poškozuje všechny ruské občany. „Určitě to, čemu my chceme v souvislosti s ruským režimem věnovat pozornost, je i otázka korupce,“ pravil Petříček s tím, že má své pochybnosti o tom, jak to v Rusku funguje.

Protesty v Rusku zmínil v nedělní Partii televize CNN Prima News také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Takto se prostě nechová stát, který se nebojí vlastních občanů. Celá věc kolem Navalného je obrovskou ostudou Ruské federace. Napřed pokud o otravu opozičního politika, pak průtahy s tím, aby odjel do Německa a ve chvíli, kdy se z Německa vrátí, tak ho zavřou za to, že odjel do Německa, ale on tam odjel, aby neumřel,“ pravil Hamáček. „To, že jsou lidé ochotni jít ven protestovat, i když je venku mínus 50 stupňů, což bylo v Jakutsku, tak to ukazuje, že to ty lidi opravdu štve,“ dodal ještě.

Nekompromisní byl i předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Já jsem přesvědčen, že jsou v Rusku porušována základní lidská práva a svobody a my se proti tomu musíme ozvat,“ zdůraznil předseda Senátu.

Na ruského prezidenta Putina se zlobila také lidovecká poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová. „Při pohledu na to, jak ruská policie mlátí mladé lidi, jsem si vzpomněla na české studenty 17.listopadu 1989. Také měli jen holé ruce. Kdy se Rusko zbaví Putinovy diktatury? Kolik lidských životů to ještě bude stát? Boj za svobodu pro Navalného je zásadní i pro ČR,“ zdůraznila Šojdrová na Twitteru.

V tu chvíli se ale ozval bývalý poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 Jaromír Štětina. „Milá paní Šojdrová, kdy, že se Rusko zbaví Putinovy diktatury? Až Rusku pomohou proti diktátorovi evropští politici, včetně poslanců EP,“ zdůraznil Štětina.

Komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov sáhl po ještě ostřejších slovech. „Každý český politik, který bude po dnešku vyjadřovat sympatie vůči Putinovu režimu, bude v mých očích (můj hodnotící soud) obyčejná kurva (pro citlivější: prodejná děvka),“ nebral si servítky Mitrofanov.

Slovní palbu do Putinova Ruska završil komentátor serveru Aktuálně Martin Fendrych. „Demonstrace na podporu Navalného a proti Putinovi: maj mou úctu, vím, co je bejt v menšině proti hrubý přesile. To není žádný klausování bez roušky, to je postoj, odvaha,“ zdůraznil.

