Ničí covid EU? Mimozemšťané, kroutil u Moravce Fischer hlavou nad Ruskem

Petříček připustil, že Česko by teoreticky mohlo nakoupit vakcíny z Ruska nebo z Číny, ale upozornil na jeden zásadní problém. „Já jsem přesvědčen, že tady to naráží na praktickou stránku. Pokud ta vakcína neprošla řádným procesem registrace, tak nelze tvrdit, že je bezpečná. Ten proces registrace by asi mohl probíhat rychleji, to si přejeme všichni, ale na druhé straně si aspoň můžeme být jisti, že schválená vakcína je bezpečná.“

Jedním dechem dodal, že kdyby se Česko vydalo balkánskou či africkou cestou, mohlo by se také stát, že by nevědělo, kdy vakcínu získá a za jaké ceny to bude.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD





Zmínil i vakcinační pas Evropské unie. „Covid pas by neměl diskriminovat, ale měl by usnadnit volný pohyb v rámci EU. Čekáme na návrh Evropské komise, který by měl přijít na konci ledna,“ pravil Petříček.

Fischer upozornil, že lidé, kteří cestují do zemí, kde hrozí nákaza různými nemocemi, jsou zvyklí na to, že se nechávají očkovat a doklady o tomto očkování si vozí s sebou.

V obecně rovině doufá, že si česká vláda napraví reputaci. „U nás se ukazuje, že se nám nedaří ta čísla dostat pod kontrolu. To je věc, která se s námi potáhne a má to své dopady nejen politické, ale i ekonomické,“ upozornil senátor.

Mgr. Pavel Fischer BPP

senátor





Moravec poté přehodil výhybku k demonstracím v Rusku na podporu zadrženého nejvýznamnějšího ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

Fischer se vymezil proti prezidentovi Miloši Zemanovi a premiérovi Andreji Babišovi, kteří ještě v neděli v poledne k protestům v Rusku a k velkému zatýkání mlčeli. Zadrženo bylo více než 1500 lidí. Na podporu Navalného protestovaly v 70 městech Ruské federace desítky tisíc lidí.

„Já to mlčení považuji za nedobré. Za skandální. Ono je samo o sobě sdělením. Sdělením, že buď se nás to netýká, nebo že si chceme v Rusku dělat lepší jméno,“ uvedl Fischer.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR



Andrej Babiš ANO 2011





Česko by se tady, podle Fischera, mělo mít na pozoru a velmi si rozmyslet, jestli do tendru na dostavbu jaderných elektráren pustí i ruské firmy. „Andrej Babiš chce příští týden s představiteli politických stran o dostavbě jaderné elektrárny jednat, ale předsedu Senátu Miloše Vystrčila nepozval, což je podle mého názoru velká chyba,“ zlobil se Fischer. S tím, že by vláda při jednáních o energetické politice země měla hledat konsenzus i se Senátem.

Petříček okamžitě odmítl, že by vláda přehlížela stanovisko Senátu. „I Senát je složen z politických stran a proto také proběhne to jednání se zástupci politických stran,“ upozornil Petříček.

Moderátor se otázal: „Pane ministře, považujete vy Putinův režim za zkorumpovaný?“

„Určitě to, čemu my chceme v souvislosti s ruským režimem věnovat pozornost, je i otázka korupce,“ pravil Petříček, jenž má své pochybnosti o tom, jak to v Rusku funguje.

Moravec chtěl od Petříčka slyšet, zda není na čase zastavit projekt výstavby plynovou Nord Stream 2, pokud se dá říct, že ruský režim je zkorumpovaný.

Petříček naznačil, že toto se nepodaří. „Tady nejsem optimista v tom, že by Německo projekt Nord Stream 2, který je už z 97 procent dokončen, zastavilo,“ sdělil Petříček.

„Ale je potřeba o tom jednat,“ poznamenal na to konto senátor Fischer. Podle něj nastal čas zhodnotit smluvní vztahy s Ruskem a vypovědět smlouvy, které Rusko nedodržuje. „Dokonce neodpovídá ani na naše žádosti o dialog,“ zlobil se Fischer.

Petříček uznal, že Česko chce jednat o zlepšení spolupráce s Ruskem, ale za půl roku se prý tento zájem z české strany nesetkal v Rusku s jakoukoli reakcí.

„To je jako kdybychom jednali s nějakou mimozemskou civilizací,“ kroutil hlavou rozzlobený senátor Fischer.

Petříček vyjádřil naději, že se nakonec podaří jednání s Ruskem rozvinout. „Já mám plnou důvěru ve vyslance (Rudolfa) Jindráka,“ uvedl s odkazem na šéfa zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, který s ruskou stranou již celé měsíce jedná.

