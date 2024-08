Jako když kuřata pochodují za KFC. Na Pride se oslavovala Palestina

Na pochod Prague Pride s podtitulem „Pochod pro každou rodinu“ se dnes zašel podívat také zastupitel městské části Prahy 11 za hnutí ANO Tomáš Novák. „Přiznám se, že to, co jsem tam na vlastní oči viděl, bylo mnohem, mnohem horší, než jsem čekal,“ popsal své dojmy z Prague Pride v příspěvku na Facebooku.

Novák očekával, že průvod bude oslavovat LGBT práva a manželství pro všechny. „Ač nesouhlasím s myšlenkami progresivní levice, tak toto bych ještě dokázal v ulicích Prahy akceptovat,“ uvedl. Byl však šokován tím, že viděl výraznou propagaci Palestiny a nenávistné projevy vůči Izraeli. „V průvodu jsem viděl opravdu hodně palestinských vlajek.“

Šlo o zadní část průvodu, až za zaměstnanci Vodafonu s nafukovacími péry, nebo Škodováky s dechovkou.

Dále ho zarazilo, že v průvodu se objevily také transparenty a vlajky spojené s Antifou a protikapitalistickými hesly. Antifa je hnutí, které se zaměřuje na boj proti fašismu a rasismu, ale často bývá kritizováno pro své radikální metody a názory. Donald Trump během protestů Black Lives Matter v roce 2020 vyzýval k jejímu zakázání, což se nakonec nestalo.

Novák si také povšiml transparentů odkazujících v souvislosti s Izraelem na rok 1917. To je pravděpodobně odkaz na Balfourskou deklaraci z roku 1917, ve které britská vláda slíbila podporu establishmentu „národního domova“ pro Židy v Palestině. „Pokud ovšem propalestinští demonstranti odkazují na rok 1917, tak to znamená, že neuznávají Stát Izrael v žádné podobě. To je pro mě ovšem nepřijatelné,“ napsal Novák s údivem, že lidé, kteří se účastní akce propagující lásku a toleranci, zároveň projevují nenávist vůči Izraeli.

„Je takové až orwellovské, že tuto nenávist vůči Izraeli projevují lidé na pochodu, který má údajně být pro lásku a toleranci. Opravdu jsem si dneska na Václaváku připadal, jak v Orwellově románu 1984,“ popsal své pocity z pochodu.

„Mimochodem, docela by mě zajímalo, jestli si ti pitomci, kteří dnes v průvodu mávali palestinskými a zároveň duhovými vlajkami uvědomují, že tyto dvě vlajky opravdu nejdou dohromady,“ podivoval se dále Novák. Poukázal na to, že LGBT práva jsou v muslimských zemích jako Palestina omezena, zatímco v Izraeli jsou širší. „Kdyby tento průvod udělal někdo v Palestině, tak se klidně vsadím, že tam skončí ve vězení. To by si tito zfanatizovaní neomarxisté měli uvědomit,“ dodal.

Spolek Prague Pride odhadoval, že by se do letošního pochodu Prague Pride mělo zapojit okolo 70 tisíc lidí. Loni se průvodu zúčastnilo 60 tisíc lidí. Podporu festivalu vyjádřila předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan, předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a jeho stranický kolega, ministr zahraničí Jan Lipavský, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, primátor Prahy Bohuslav Svoboda a starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská.

Zástupce Prahy 11 Tomáš Novák (ANO) ve svém příspěvku dále uvedl, že podle informací na webu Prague Pride je významným partnerem akce Open Society Foundation (OSF), kterou založil George Soros. OSF je známá svou podporou migrace a různými pro-evropskými a liberálními iniciativami. „Vzhledem k tomu, že významným partnerem Prague Pride je podle jejich webu Sorošova neziskovka Open Society Foundation, která je známá promigračními aktivitami v Evropě, tak se snad ani nemohu divit tomu, že na této akci propagují zároveň LGBT a zároveň Palestinu,“ napsal.

Pokud jsou pak tyto prvky součástí tzv. „queer kultury“, Novák se nediví, že maďarský premiér Viktor Orbánova se pokouší zavádět opatření, která omezují výuku a propagaci LGBT témat ve školách. „Udělal bych na jeho místě to samé,“ prohlásil Novák.

V závěru zastupitel Prahy 11 vyjádřil svůj nesouhlas s podporujícím postojem „údajně konzervativního“ primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody k této akci.

A v dalším příspěvku se podělil o vtip od kamaráda, že pochod menšin za Palestinu je tak trochu jako pochod kuřat za KFC.

Festival Prague Pride kvůli plánované účasti palestinského bloku i letos čelí kontroverzím. Přítomnost palestinských vlajek v průvodu vyvolala rozruch na sociálních sítích a kritiku od některých aktivistů, včetně Aarona Günsbergera, který je známý svou podporou Izraele.

Palestinský blok se vymezuje proti tzv. pinkwashingu a otevřeně podporuje svobodnou Palestinu. Pinkwashing je označení pro taktiku, kdy se země nebo organizace snaží odvést pozornost od porušování lidských práv jiných skupin tím, že vyzdvihuje svou podporu práv LGBT+ komunity.

Organizátoři Prague Pride se od palestinského bloku distancovali, ale uvedli, že nebudou bránit jeho účasti v pochodu, pokud budou dodržována pravidla a zákony.

Trasa průvodu letos vedla z Václavského náměstí, dále ulicí Na Příkopě, Havířskou, přes Ovocný trh, Celetnou, Staroměstské náměstí a Pařížskou k Čechovu mostu.

Cílem pochodu je Letenská pláň. V jeho čele průvodu šla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková s místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Olgou Richterovou (Piráti).