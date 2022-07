Jako požár. Hokejista Šulák jde do Ruska a už se dějí zlé věci

Ruskou KHL bude hrát příští rok i český reprezentant Libor Šulák. Jak píše server Hokej.cz, pokračovat bude ve Vladivostoku. Tam se sejde i s dalším Čechem Rudolfem Červeným a také slovenským útočníkem Michalem Krištofem. „Tohle je fakt úlet, doufám, že až mu oligarchové, co platí Putinovi výpalný na vraždění civilistů na UA, pošlou výplatu, tak se trošku zastydí, ale vcelku pochybuju,“ zaznělo například následně na sociálních sítích. „Vy, co taháte do sportu politiku, jste odpad, stejný jako ruská vláda,“ odvětil však další diskutér. Jiný český hokejista aktuálně působící v Rusku se pak přiznal, že mu bylo v ČR vyhrožováno.

28letý český obránce Libor Šulák zamíří do KHL i přesto, že z ligy většina hráčů odešla kvůli ruské invazi na Ukrajinu. A právě toto téma rezonuje i na sociálních sítích.

„Když začaly OH, tak každý plácal Šuláka po rameni, že utekl z KHL. Jenže on neutekl, pouze se Vladivostok nedostal do playoff, takže mu skončila sezóna. Teď ho zase každý haní, že jde zpět. Byl a je to hráč Vladivostoku, pouze prodloužil smlouvu. Nevím, co na tom kdo nechápe, za mě úplně normální člověk a navíc, čistě jeho věc. Tak ať ti to šlape, chlape,“ poznamenal jeden z fanoušků na facebookové platformě Hokej.cz.

„Tohle je fakt úlet, doufám, že až mu oligarchové, co platí Putinovi výpalný na vraždění civilistů na UA, pošlou výplatu, tak se trošku zastydí, ale vcelku pochybuju… A teď 1, 2, 3 – voliči SPD plní žluči, pojďte do mě,“ píše další.

„Sorry jako, ale je to hovado. Doufám, že už nikdy nebude hrát v repre ani v žádném českém klubu,“ konstatuje i další fanoušek.

„Rusáci budou mít další opičku na gumičce, kterou budou vodit po náměstích a cirkusových šapitó,“ kritizuje Šuláka další.

„Vy, co taháte do sportu politiku, jste odpad, stejný jako ruská vláda,“ dostalo se mu však také zastání.

„Sport, alespoň ten ruský, je výrazně propojen s politikou a propagandou, to by si měl každý uvědomit, ale i každý sportovec, že tím podporuje i Putina. No, na druhou stranu... s jeho jménem může uspět asi jen v tom Rusku,“ zaznělo od dalšího.

Podpora ruské války, rozčiloval se Hašek

V červnu proti angažmá v KHL útočníka Rudolfa Červeného protestoval někdejší hokejový brankář Dominik Hašek. Vyzýval vládu, aby zabránila nebezpečnému chování v hokejovém prostředí. „To je podpora ruské války a zabíjení na Ukrajině,“ říkal rezolutně a přirovnával hru v ruské soutěži k službě v ruské armádě.

„Práce českého občana v Rusku. To je podpora ruské války a zabíjení na Ukrajině. Velmi podobné, jako práce pro ruskou armádu (20 let vězení),“ reagoval také na přechod Červeného do Vladivostoku ve svém tweetu.

Vyzýval dokonce vládu premiéra Petra Fialy, aby zakročila: „Je povinností vlády nás před tímto chováním chránit. Jde o naše životy! Nestrkejte hlavu do písku,“ alarmoval Hašek.

Výhrůžky za KHL

Vyhrožování kvůli KHL pak zažil reprezentant Lukáš Klok, který působil v Nižněkamsku. Nyní míří do NHL, jak tvrdí, stejně by asi kvůli ruské invazi na Ukrajině v Neftěchimiku nezůstal. A to přesto, že měl platnou smlouvu ještě na dvě sezony. Zároveň říká, že Rusy odsuzovat nebude, že je celý národ špatný. „Chovali se ke mně naprosto normálně,“ uvedl pro Sport.cz.

„Tlak ze strany médií na všechno, co se týká Ruska, tady je. Stačí se podívat, jak se tady píše o Slovácích, kteří teď podepisují v KHL, a jak tu na to lidé reagují. Najdou se i tací, kteří reagují normálně, velká většina ale negativně,“ zmínil ke svému konci v KHL Klok a dodal, že obdržel i výhrůžky. „Na sociálních sítích mi lidé z anonymních účtů vyhrožovali. Nebylo příjemné to číst, ale nic s tím neudělám. Žijeme v demokratickém státě, tak ať si každý napíše svůj názor. Finální rozhodnutí je stejně na mně,“ zmínil.

