Jako premiérka Kallasová končí, chystá se do EU. I tam zřejmě bude podporovat Ukrajinu

Estonská prezidentská kancelář uvedla, že premiérka Kaja Kallasová podala demisi, aby mohla nastoupit do funkce šéfky zahraniční politiky Evropské unie. Premiérkou zůstane, dokud nebude do začátku srpna potvrzena nová vláda, informuje agentura Reuters.

Kallasová byla na post Vysokého představitele unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nominována ve čtvrtek. To, zda funkci získá, bude potvrzeno na slyšení 18. července. V sobotu ráno byl předsednictvem strany jmenován ministr pro klima Kristen Michal jako její nástupce ve funkci premiéra a předsedy strany.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17058 lidí

Již před začátkem války na Ukrajině estonská premiérka varovala před geopolitickými důsledky plynovodu Nord Stream 2 a vyzývala k jeho zastavení, zdůrazňujíc, že závislost Evropy na ruském plynu je vážný politický problém. Po ruské invazi okamžitě označila ruského prezidenta Putina za válečného zločince a její vláda rychle poskytla Ukrajině vojenskou pomoc včetně dodávek zbraní. Toto rozhodnutí posílilo její popularitu v Estonsku, kde se stala jednou z nejoblíbenějších estonských političek, a získala pozornost na mezinárodní úrovni jako lídryně v podpoře Ukrajiny.

Fotogalerie: - Za Palestinu

V souvislosti s bouráním sovětských památníků na ni Ruská federace vydala zatykač. „Krok Ruské federace není ničím překvapivým. Je to známá zastrašovací taktika,“ řekla pro server Novinky.cz Kallasová. „Rusko se možná domnívá, že vydáním fiktivního zatykače Estonsko umlčí. Odmítám se nechat umlčet.“

Zločinecké nástroje ruského režimu se dle jejího názoru nikterak nezměnily.

Kallasová je též podporovatelkou ukrajinského členství v NATO. „Budoucnost Ukrajiny je v NATO a Ukrajina postupuje nezvratnou cestou k členství v NATO. Jedině tak obnovíme a zajistíme stabilitu a bezpečnost v euroatlantickém prostoru,“ uvedla na X při příležitosti summitu Severoatlantické aliance ve Washingtonu.

„Připravenost NATO převzít klíčovou roli při koordinaci bezpečnostní pomoci a výcviku vysílá silnou zprávu jak Ukrajině, tak Rusku – Ukrajina musí zvítězit a s pomocí spojenců se to podaří,“ dodala Kallasová.

NATO’s readiness to take a key role in coordinating security assistance and training sends a strong message both to Ukraine and to Russia – Ukraine must win, and with the help of Allies, it will. 2/