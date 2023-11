Jako srovnávat Američany s jednotkami SS. Borek se rozvášnil nad dotazem

reklama

Podle Borka mezi Izraelci není ještě vůbec dokresleno to, co vlastně chtějí udělat s Gazou. „Izrael v podobě jeho vlády a generálů ví, co chce krátkodobě, tuší, co chce střednědobě, ale jenom tápe, co chce dlouhodobě. Bavíme se o nějakém závodě, kde běžci běží ve třech drahách, jeden běží maraton, ten neví, v jaké fázi toho závodu je. Druhý běží nějaký kratší vytrvalostní běh, ten tuší. A ten sprinter, ten ví, že je čas na válku, na pozemní operaci,“ zmínil sportovní metaforou.

„Izraelská politika, tak jak jsme ji znali, skončila sedmého října,“ zmínil den největší masové vraždy Židů od izraelsko-palestinské války. „Izraelská politika má teď v sobě ducha sjednocující síly, kdy se bývalí političtí rivalové spojili a kdy veřejnost průřezově podporuje ty krátkodobé cíle. Nepochybně se zde vznáší otázka viny a brzy začne reálně ovlivňovat podobu politické scény v Izraeli,“ pokračuje v pořadu Interview ČT24 blízkovýchodní zpravodaj ČT.

Hamásu podle něj jde o velkou vlasteneckou válku. „Jedna z mých teorií, proč Hamás udělal to, co udělal, je, že Hamás si uvědomoval, že tím, že se stal vládou, tak se vlastně uvrtal do řemesla, na které nemá. Prostě řeší banální věcí a ono je to nebaví, ideology nebaví banální věcí, věci typu rozvoj ekonomiky, sociální systém a podobně. Hamás chtěl velkou vlasteneckou válku, ve které bude zapomenuto na jeho rozpačité vládnutí posledních osmnácti let. A oni se jako ryba ve vodě budou pohybovat a budou moci používat ty své barokizující slogany,“ uvedl Borek k brutálnímu charakteru útoku proti Izraeli a jeho obyvatelům.

Psali jsme: „Hlupáci kritizují Izrael.“ Herec Jon Voight se stydí za Angelinu Jolie, svou dceru

Zdecimovat Hamás! Civilním ztrátám se nelze vyhnout, zhodnotil Řehka postup Izraele

Svým způsobem se to podle Borka Hamásu daří a nejsou namístě iluze o tom, že je Hamás likvidován. „Vojenská operace není ve fázi, že by byl zničen,“ uvedl s tím, že zároveň se v arabském a západním světě zrodila myšlenková aliance, která zapomněla na všechny události před 7. říjnem. A když ne za Hamásem, tak stojí za palestinským maximalismem.

Na dotaz, zda nejde pro Hamás o válku sebevražednou, Borek uvedl: „To je otázka a několik proměnných v té otázce. Jestli je vůbec možné vyhrát nad nepřítelem, jakým je Hamás, ve vysoce chaotickém městském prostředí. Cokoli, co nebude totální porážkou Hamásu, je pro něj vítězstvím. Protože po pár měsících, kvartálech a letech nejenom mezinárodní společenství, ale i samotný Izrael a Izraelci začnou mít pochyby o tom, jestli je možné udržovat vysoký kontingent uvnitř Gazy. Hamásu v tuto chvíli stačí hrát o čas, o to, že neprohraje,“ uvedl jeden z důvodů, kterým se dá vysvětlit ona zdánlivá sebevražednost.

Druhým důvodem je i samotná sebevražda. „Tento kult obětování se je bytostně spojený s islamistickými proudy,“ dodal Borek. Zmínil i úvahu o tom, zda zdánlivá iracionalita útoku Hamásu nesouvisí s tím, že Hamás v tom není sám a po jeho boku stojí Hizballáh, který v určitou chvíli do války vstoupí. „A když se řekne Hizballáh, myslíme tím Írán, tím už nemyslíme válku Hamás versus Izrael, ale myslíme tím regionální konflikt s globálními dopady. Tato úvaha mi přijde v něčem logická,“ přemítal Borek nad geopolitickými důvody krvavého útoku Hamásu na Izrael.

K názorům, že terorismus Hamásu je totéž jako státní terorismus Izraele, podotkl: „Nevidět kontext je buď projev intelektuální pohodlnosti, nebo intelektuální slepoty nebo zlého úmyslu. Nevidět kontext v tom, že je úplně rozdíl mezi tím, když umírali čeští civilisté v Lidicích kvůli plánovitému zvířecímu masakru nacistů, a když umírali čeští civilisté při americkém bombardování Prahy. Přece nikdo nebude tvrdit, že Američané, kteří omylem shodili bomby na Prahu, měli stejné úmysly, jako měla zvířata v uniformách SS, když zabíjela české civilisty v Lidicích. Úplně stejná nerovnice platí v tomto případě,“ zdůraznil Borek, že lidé, kteří umírají v Gaze, umírají proto, že jejich území osmnáct let vládlo hnutí Hamás, které se rozhodlo pro velkou vlasteneckou válku.

„Izrael se musí pořád ohlížet na mezinárodní mínění. I Američané, i ta nejsilnější spojenecká linka, která nyní pomáhá Izraeli vojensky, diplomaticky, mají evidentně při každé schůzce jasné požadavky, aby Izrael minimalizoval civilní škody,“ uvedl, že je nesmyl, aby šlo o velké spiknutí, v němž Izraelci s chutí masakrují palestinské civilisty.

Psali jsme: „Izrael páchá válečné zločiny!“ Výbušný střet. Šéf prouprchlické neziskovky a reportér ČT Vymýcení Hamásu a co přijde zřejmě po něm? Arabista varuje USA obracejí oči od Ukrajiny k Izraeli. „Rusko podporuje Hamás,“ křičí Zelenskyj „Jste bílý? Nejste oběť rasismu.“ Odkryto, jak to BBC má s Izraelem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE