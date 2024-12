Jako ukrajinský Majdan? Ivo Strejček sleduje, kdo v Gruzii vyvolává nepokoje

Parlamentní volby v Gruzii vyhrála při velmi vysoké volební účasti, která byla přes 60 procent, zcela jednoznačně gruzínská vládní strana Gruzínský sen se ziskem téměř 54 procent hlasů. Poražená opozice ale ihned po vyhlášení výsledků oznámila, že volby nebyly regulérní, vyzvala lidi k masovým protestům a požaduje opakování voleb.

Strejček přitom v komentáři pro Institut Václava Klause vysvětluje, že Gruzínský sen je už zavedenou stranou, která je mezi voliči očividně oblíbená. „Gruzínský sen není žádnou zbrusu novou politickou stranou. V gruzínské politice působí od roku 2012, gruzínským voličům nabízí svébytnou politiku, která našla podporu zejména mezi voliči mimo Tbilisi. To se těmto ‚městským liberálům‘ nelíbí, ale zejména se to nelíbí evropským institucím. Ty se dlouhodobě do vnitřních věcí Gruzie míchají,“ všímá si Strejček.

Evropské instituce mimo jiné tvrdí, že „Gruzínský sen schvaluje legislativu podle ruského střihu“, „agresivně útočí a potlačuje občanskou společnost“, „podle Rusů okopíroval zákon o cizím vlivu“, „nedbá o práva menšin“ a „omezuje práva LGBTQ+“.

Mimo jiné i proto bylo klíčovým tématem parlamentních voleb pokračování, či nepokračování přístupových rozhovorů mezi Gruzií a Evropskou unií. „Gruzínský volič si vybral a na základě volebních výsledků bezprostředně po volbách Gruzínský sen ohlásil přerušení přístupových jednání s EU do roku 2028,“ tvrdí Strejček.

Anketa Bude po pádu Asada v Sýrii klid a mír? Bude 2% Nebude 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6498 lidí

„Co je důsledkem tohoto převratu, dnes a denně vidíme ve válce na Ukrajině. Vydává se Gruzie ‚ukrajinskou‘ cestou a obětuje svoji budoucnost ve prospěch chiméry vstupu do EU, ač si to většina voličů – o čemž výsledky voleb svědčí – nepřeje?“ ptá se bývalý europoslanec.

Bohužel tomu zatím všechno nasvědčuje. Nepokoje totiž rozdmýchává jak poražená opozice, tak i proevropská prezidentka Gruzie Salome Zurabišviliová, které zanedlouho končí mandát. Zurabišviliová ale tvrdí, že prezidentský palác neopustí, protože gruzínské parlamentní volby proběhly pod ruskou taktovkou, dnešní vláda je podle ní nelegitimní, proto se odmítá vzdát funkce prezidentky s tvrzením, že „nelegitimní parlament nemůže zvolit legitimního prezidenta“.

„Z čeho ale usuzuje, že dnešní vláda je nelegitimní, když v Gruzii proběhly volby?“ ptá se Strejček. Samotná Zurabišviliová prohlásila, že nelegitimnost vyplývá už z toho, že volby neuznali západní partneři. „Nikdo tyto volby neuznává, především nebyly uznány samotným gruzínským lidem. A co je ještě důležitější, naši západní partneři jejich výsledky dosud neuznali. Evropský parlament řekl, že tyto volby nebyly ani férové, ani svobodné, a volá po vypsání nových voleb tak, jako po nových volbách voláme my,“ cituje Strejček slova gruzínské prezidentky.

Není náhodou, že Zurabišviliovou už podpořil například i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který vyhlásil sankce proti části gruzínské vlády. S podporou přispěchal i český prezident Petr Pavel, který uvedl, že „obdivuje odvahu Gruzínců, kteří si nechtějí nechat vzít evropské směřování země, a v tom mají naši plnou podporu“.

„Zdá se, že žijeme dobu nepoučitelných. Proč Evropská unie i USA nechápou, že mluvit jiným do toho, koho si mají zvolit za své politické zástupce, se nevyplácí? Proč se EU nepoučila z tragických důsledků nabízení nereálných a vlastně ani nikdy vážně míněných slibů Ukrajincům o členství v EU či NATO? Což nevidíme, jak válečný zmar, sociální i ekonomický rozvrat Ukrajiny či nekončící úprk Ukrajinců ze své země přivádí tento stát do zkázy a zbytek okolního světa vtahuje do války? Je něco podobného v zájmu Západu v Gruzii? Ukrajina nám nestačí? Proč jsou západní cynismus a panovačnost tak nekonečné?“ nechápe Strejček.

Strejček odsuzuje toto evropské pojetí „demokracie,“ že vyhrává ten, koho oni uznají, a na přání voličů v jednotlivých zemích vlastně nesejde. „Tohle jsou ony bájné evropské hodnoty, vrcholy demokracie?“ dodává Strejček.

Psali jsme: V Gruzii to vře. Končící prezidentka odmítla opustit palác Pavel telefonoval s prezidentkou Gruzie. Protestům fandí Hluboce dotčený Vystrčil. Kvůli Gruzii vzpomíná na rok 1989 Zástupci USA a EU přijeli a byla „jejich“. Jak vznikla bouře v Gruzii