Jako ve Francii? Romové v Pardubicích: Znělo nahlas. Výstražně

reklama

V Pardubicích v posledních pár desítkách hodin zhoustla atmosféra. Po sobotním střetu skupiny Romů se třemi cizinci, pravděpodobně Ukrajinci, jeden z Romů byl zraněn. V neděli vyrazilo do ulic Pardubic několik stovek Romů, kteří dali najevo, že už toho mají dost a obávají se o svou bezpečnost.

„Chceme upozornit vládu na to, že i my jsme občané ČR a nechodíme ozbrojeni po městě a neútočíme,“ zaznělo na akci. Během pochodu od pardubického nádraží k místu sobotního konfliktu došlo i na volání „bezpečnost, bezpečnost“, „Ukrajina domů“ a „my jsme tady doma“.

Pardubice včera lll pic.twitter.com/rxMUTtB3l1 — M ll (@miroslavadamekx) July 3, 2023

Na sociálních sítích koluje z pochodu několik videí.

„My chceme oslovit politické strany, které za námi budou stát, aby viděli, že my Romové nechceme bojovat, nechceme se ozbrojovat, nechceme, aby došlo k tomu, k čemu došlo ve Francii. Nikdo nechce nikoho chodit navštěvovat do věznic. Matky pak budou brečet. I otcové. To z nás nikdo nechce. Proto vyzývám všechny Romy a všechny neziskové organizace v České republice, dáme si vědět a svolejme velkou demonstraci, aby se toho ujala nezisková organizace a aby se ukázalo, že my jenom chceme, aby se tato situace urovnala. Já proto žádám všechny, i neziskové organizace: Svolejte demonstraci, v poklidu, ale ať o nás vědí. Že my Romové se nedáme,“ zaznělo na jednom z nich.

Pardubice včera ll pic.twitter.com/YCq7im88dg — M ll (@miroslavadamekx) July 3, 2023

Dostupná videa ukazují, že se pochodu účastnily i rodiny s dětmi, i jednozlivci, lidé mezi sebou živě debtovali a bylo jasné, že atmosféra je poněkud napjatá.

Na pochod dohlížela policie, která veřejnost žádá o pomoc.

„Žádáme svědky, kteří mají informace nebo videozáznamy k sobotnímu incidentu v Pardubicích, aby je poskytli přímo pardubickým policistům nebo cestou linky 158,“ žádali na twitteru strážci zákona.

Česká televize upozornila na slova ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), podle kterého sobotní incident v Pardubicích nijak nevyčnívá nad jinými případy, které policie běžně řeší.



Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ačkoliv přitáhl pozornost kvůli údajnému zapojení Ukrajinců, nijak nevybočuje z toho, co policie denně řeší. V ČR se v průměru stane více než 500 trestných činů denně,“ uvedl ministr.

Psali jsme: Ministr Blažek toho má dost: Zákony platí i pro menšiny, vzkázal do Pardubic Další bitka s Ukrajinci. Stovky Romů na protest prochází Pardubicemi, přijeli až z Ostravy „Měl nůž! Po městech se pohybují ozbrojení cizinci. Fialo, tady máš signál!“ Z Brna se křičelo k Praze „Kvůli tomu tady nejsme!“ Demonstrace v Brně. Na pódium vběhl rozzuřený Rom a začala nevídaná smršť

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.