Jako zběsilí komunističtí fanatici! Ondřej Neff se nemilosrdně vypořádal s odpůrci Duky a vyzval Český rozhlas...

Ondřeji Neffovi se nelíbí, že část českých občanů v podstatě požádala papeže Františka, aby dal kardinálovi Dominiku Dukovi padáka. Už to naznačuje, že svět se zbláznil.

„Jestliže si dovolují organizátoři happeningu proti arcibiskupovi hovořit o jeho hnědnutí, tedy o – snad – inklinaci k nacistické ideologii, jejich počínání velmi připomíná zběsilost komunistických fanatiků žádajících nejpřísnější tresty pro velezrádce a reakcionáře. Rozhlas dal prostor někdejšímu dominikánovi Ivanu Odilo Štampachovi, aby veřejně Dominika Duku obvinil ze všemožných nepravostí. Bylo by dobré, kdyby k tomu dal příležitost i arcibiskupu Dukovi,“ napsal Neff na serveru Neviditelný pes.

Neff dal v textu najevo, že nechápe, proč je Dukovi odpíráno právo na konzervativní názory. Kdo jiný by měl mít konzervativní názory než představitel katolické církve. Zvláště v době, kdy se tolik mluví o návratu ke křesťanským tradicím. Duka by si podle Neffa naopak zasloužil podporu. Publicista proto ke svému textu přidal odkaz na petici, v níž je skutečně možné Duku podpořit.

Stranou pozornosti Ondřeje Neffa nezůstalo ani počínání ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové, která je ve svém resortu velmi aktivní na to, že je v demisi. Neffovi se zdá, že je tato dáma aktivní až tolik, že Martin Stropnický vedle ní vypadá, jako že v resortu čtyři roky nic nedělal.

Nakonec se obrátil i na protestující taxikáře. Doporučil jim, aby místo protestů přejali podobný pracovní model jako Uber. Mohli by za své služby požadovat rozumné peníze, jak už to činí Uber, a hned by byl klid.

autor: mp