Jakub Janda: Teď se Číňané zaměří na ODS. Jakl, Konvička a spol. budou brečet a pak zmizí. Je třeba zachránit ČSSD

Komunální volby jsou za námi a jen málokdo by tvrdil, že pro ČSSD byly úspěšné. Nebyl by to Jakub Janda, kdyby volební výsledky nekomentoval. Z příspěvků ředitele think-tanku Evropské hodnoty je možné vyčíst optimismus. „Mordor české politiky naprosto vyhořel,“ řekl o neúspěšných kandidátech a radoval se nad Foldynou. Ale pak dodal, že radost nad koncem ČSSD je nesprávná. A řešil také, jak se budou přeorientovávat Rusové a Číňané, když strany, se kterými mají údajně kontakty, ztrácejí pozice.

Jakub Janda v textu PŘIJDE ZMĚNA RUSKÉ A ČÍNSKÉ STRATEGIE V ČR vymýšlí, jaké strategie zkusí Rusko a Čína, když ČSSD s KSČM ve volbách pohořela a Babiš se nezdá využitelný. „Po úplném propadáku části generace proruských a pročínských užitečných idiotů (poslanec Foldyna, expremiér Paroubek, nemalá část komunistů) jsem zvědav, na kom budou pracovat nyní.

Miloši Zemanovi zbývá ve funkci maximálně několik let, proto se nyní jako poslední tah této generace kolaborantů Rusové a Martin Nejedlý snaží protlačit zakázku na rozšíření Dukovan Rosatomu bez výběrového řízení. Prostě to dát Rusku na ruku, zavázat nás na desítky let. To je nejdůležitější rozhodnutí naší generace,” hodnotí Janda.

„Jakmile k nám začnou proudit miliardové fondy z Ruska na různé právní a jiné služby, bude se z nich dát uplácet a předplácet část české politické scény ve velkém. Samozřejmě, že ruská strana myslí docela dopředu, proto už v roce 2013 bral Zdeněk Zbytek tehdejšího hejtmana Jiřího Zimolu na ruskou vojenskou přehlídku. Tato investice se může časem vrátit, pokud se ČSSD v dalších letech udrží ve Sněmovně. Čínská práce na ČSSD je veřejná známa, ta bude dále pokračovat. Většina vedoucích postav česko-čínské vlivové fronty je blízká ČSSD. Není překvapivé, že Číňané vozí ročně desítky Čechů do Číny na různé výlety, při nichž je detailně čtou a některé z nich dále kultivují. Vybírají si budoucí kolaboranty,” nešetří ředitel Evropských hodnot skomírající stranu.

Pak přechází k jiným cílům: „Role KSČ jako trojského koně Ruska i Číny je dobře známa, tak není co řešit. Krajní pravice může sehrát roli užitečných idiotů, ale v našem případě má šanci na podíl na vládě malý. Na rozdíl od Rakouska nebo Itálie. Ruským ani čínským vlivovým aktivitám se zatím nepodařilo získat Andreje Babiše, což je bez nadsázky skvělá zpráva. Čínské lži o „investicích“ ho neohromily, Nejedlého vydírání také není něco, co by z něj udělalo proruského politika.”

„Vzhledem k růstu ODS lze očekávat velký zájem o ně. Ruské straně se v ODS moc dařit nemůže, ta čínská se o ně časem jistě snažit bude. Strategie je jednoduchá – v zemích kde Čína nemá výrazné menšiny, postupuje čistě přes elite capture. Tedy snahu zavázat si jednotlivce a skupiny v rámci establishmentu. Což se jim u nás podařilo u komunistů, ČSSD, prezidenta a pár dalších jednotlivců,” věnuje se Jakub Janda druhé nejsilnější straně ve Sněmovně.

Pokud následující roky budou znamenat ústup či konec ČSSD, růst ODS, stagnaci nebo částečný ústup ANO, roztříštěnost a celková slabost středopravicové scény, pokračující neschopnost krajní pravice a růst Pirátů pro mladé, tak je prý strategie ruských a čínských vlivových aktivit dobře čitelná, hraje si Janda na prognostika.

Součástí této „čitelné“ strategie má být:

1) ruská snaha protlačit megazakázku na Dukovany pro Rosatom, prosazená vydíráním Hradu (Nejedlý řídící Zemana) vůči vládě

2) čínská snaha o kapitalizaci vlivu skrze ČSSD a KSČ, dokud mají ještě podíl na moci

3) čínská snaha o tiché získání vlivu v ODS do budoucna

4) snaha o probouzení protizápadních sentimentů u Pirátů

5) pokračující snaha o získání vlivu na Andreje Babiše

„Nic z toho se nemusí podařit,” uklidňuje své čtenáře a dodává: „Jen říkám, co lze v této politické dynamice očekávat, že se ruský a čínský režim bude snažit. V Česku mají desítky lidí, kteří na tom budou pracovat.”

Ještě před tím, než začal řešit čínské a ruské vlivy, se Jakub Janda radoval z výsledků prvního kola senátních voleb. Zde je seznam věcí, ze kterých se Janda raduje: „Senát mají téměř jistý tři prezidentští kandidáti. Hilšer (Praha 2), Fischer (Praha 12) přejeli své protivníky o dost a druhé kolo bude pravděpodobně jen formalitou, Drahoš (Praha 4) byl zvolen hned v prvním kole. V Brně má velkou šanci v druhém kole rektor Bek. Z Náchoda přijde do Senátu buď šéf lidovců Bělobrádek, nebo generál policie Červíček (ODS). Na Praze 8 má mírný náskok před druhým kolem auditor Lukáš Wagenknecht. V Benešově má šanci Jiří Kozák z CEVRO. Celkově do Senátu přijde vlna dost rozumných lidí.”

Co asi působí Jandovi ještě větší radost je toto: „Mordor české politiky naprosto vyhořel: Jakl, Rath, Kuras, Paroubek, Ivan David, Konvička, Semelová, generál Blaško. Naprosté fiasko. Teď můžou opět jít brečet na „Parlamentní“ listy nebo Protiproud. V politice selhali, ani do druhého kola se nedokázali dostat. Ještě chvíli budou někde pofňukávat a pak zmizí,” předpovídá ředitel Evropských hodnot. A dobré zprávy podle Jandy prý nekončí. „Místopředseda ČSSD pro a za Ruskou federaci Jaroslav Foldyna se chystá rezignovat na stranické funkce. V Děčíně dostali jen 6%, sám vrchní ruský Noční vlk se nedostal ani do zastupitelstva,” jásá Janda a přidává teorii proč: „Asi nikdo už nechtěl jeho jazyk.“

Pak si ale zřejmě uvědomil, že to nebyl jen Foldyna, kdo u voličů neuspěl, ale celá ČSSD. „Vnímám mezi liberály i konzervativci radost z katastrofy ČSSD. Byť jsem nadšený z fiaska kolaborantů jako je pan poslanec Foldyna, tak by byla chyba přát si konec sociální demokracie, i když je člověk sám politicky napravo. Když nám zmizí relativně umírněná sociální demokracie, tak její místo časem převezme bud ultrasocialistické uskupení stylu Jeremy Corbyna, nebo krajní pravice s výrazným sociálním programem. To pro celý demokratický systém není dobré, když standardní středolevicovou stranu převezmou radikálové náchylní k boji proti systému jako celku,” varuje Janda před extází z výsledků ČSSD.

„Přál bych si, aby nám ČSSD přežila pod vedením lidí jako je například Josef Bernard nebo někteří dnes mladí sociální demokraté jako je Radek Hlaváček. Tedy s lidmi, s kterými se na spoustě věcí v domácí politice neshodnu, ale v zahraničně-bezpečnostní oblasti to nebudou sluhové diktátorů. Nejsem sociální demokrat, a tak jim do toho nemám co kecat, ale přijde mi důležité říct, že konec české sociální demokracie by opravdu nebyla dobrá věc. Za pár let by se nám to všem vrátilo jako bumerang,” zakončil Janda svou úvahu proč je ČSSD v české politice potřeba.

