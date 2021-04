Jakub Železný: Vyspělá společnost chce platit TV poplatky

Moderátor České televize Jakub Železný v rozhovoru popsal, jak by vyhodil komunistku Martu Semelovou ze studia. „To, co říká, podle mého názoru, se minimálně přibližuje skutkové podstatě trestného činu,“ pověděl. „Tady někdo zkouší do toho veřejného prostoru zanést něco, co naprosto zpochybňuje zásady, na kterých naše země, tahle demokracie a tahle svoboda je založena, a to já nepřipustím,“ rozohnil se Železný. Došlo i na exprezidenta Havla.

Stanislav Hruška, který je spíše znám jako Standa, má jeden z nejvíce poslouchaných podcastů na českém internetu. Jako youtuber svůj pořad pojmenoval Standashow. Tentokrát do něj zavítal moderátor České televize Jakub Železný. Na úvod popřel, že by kandidoval na prezidenta, ovšem nevyloučil to, že by v budoucnu vstoupil do politiky. Nyní to ovšem na pořadu dne prý není.

Poté přešli k proslavenému tweetu zaměstnance ČT. Na adresu toho, koho Zeman vyznamenává, napsal moderátor Událostí, komentářů Jakub Železný toto: „To je jmen za poslední léta: HELENA, FRANTA, MIREK, RONY... kdejaký MISTR úpadkového žánru, béčkový HUDEBNÍK či (letos) trapný KOMIK. Už nejsem žádný KADET, abych dělal, že to nevidím, koukal do OBLAK a tvářil se, že mi ten HOUF nevadí. Vadí. Ale 28. říjen si nedám(e) kazit.“ Narážel tím na to, že na seznamu vyznamenaných se ocitli i lidé, kteří figurují v seznamech důvěrníků a spolupracovníků StB.

Pod krycím jménem Komik byl údajně veden Josef Dvořák, který měl StB donášet na Jiřího Suchého. Sám herec ovšem toto obvinění odmítl.

To je jmen za poslední léta: HELENA, FRANTA, MIREK, RONY...kdejaký MISTR úpadkového žánru, béčkový HUDEBNÍK či (letos) trapný KOMIK. Už nejsem žádný KADET, abych dělal, že to nevidím, koukal do OBLAK a tvářil se, že mi ten HOUF nevadí. Vadí. Ale 28. říjen si nedám(e) kazit????. J. pic.twitter.com/bGx1hnQVWg — Jakub Železný ???? (@JakubZelezny) October 28, 2020

Své tehdejší vyjádření Železný ovšem nechtěl více rozvádět. „Já jsem prostě něco napsal, zcela svobodně. Máme svobodu, svobodu slova. Máme takovou svobodu slova, že já můžu říct cokoliv, co nikoho neurazí. Já to samozřejmě neudělám, protože tím bych porušil nepsané normy nebo třeba nějaké nižší normy, než je svoboda slova, tak to záměrně nedělám, ale napsat si takhle můžu cokoliv,“ vysvětlil Železný.

Nato ho Standa upozornil na skutečnost, že jako zaměstnanec České televize se má řídit kodexem na sociálních sítích. „Vaše vyjadřování na sociálních sítích není stejné, jako když se vyjadřuji já,“ dodal Standa.

S tím Železný nesouhlasil. Prý má stejnou svobodu slova jako každý jiný. „To, že se jí dobrovolně vzdávám, to je pravda, to dělám, to jsem udělal a vůči tomu dobrovolnému vzdání se části svobody slova, tím, že jsem napsal nějaká jména na 28. října, tím jsem se nijak nezpronevěřil,“ myslí si Železný.

„Vaše právo to jasně je, na druhou stranu jste zaznamenal, že někteří lidé si to vyložili jako urážku, budu jmenovat dva. Pan Vratislav Mynář, který dokonce vyzval, pokud se nepletu, generálního ředitele ČT, aby na vás nějak reagoval. Ale například i Dominika Gottová. Ti se k tomu vyjádřili a explicitně k tomu řekli, že je to trošku uráží tenhle tweet... takže, zda nebylo chybou ho napsat takhle dvojsmyslně ve stylu, ať si každý najde, co chce?“ zeptal se Standa.

Železný ovšem upozornil, že jeho text, a to co napsal někdo jiný, jsou dvě různé věci. „Já jsem napsal, co jsem napsal... A jestli pan Mynář nebo paní Gottová na to mají nějaký názor, jak si to vyložili, to je otázka, jestli třeba se nechytili do nějaké pasti, jestli ve chvíli, kdy vy napíšete něco a někdo si řekne, že to bude asi tohle a zveřejní potom to, co si myslí, že to je, jestli si tím spíš trošku nenaběhli,“ míní moderátor České televize.

To však nebyl jediný „slavný“ twitterový příspěvek Jakuba Železného. Začalo to Ludvíkem Svobodou, legionářem, hrdinou od Zborova, Bachmače, účastníka boje o Sibiřskou magistrálu proti bolševikům. Během druhé světové války velel Svoboda praporu, který se vyznamenal v bitvě u Sokolova a byl jedním z velitelů známé Karpatsko-dukelské operace. Během tzv. pražského jara byl na návrh Alexandra Dubčeka zvolen prezidentem republiky. Tolik historie. Český stát si jeho zásluhy a památku dodnes připomíná. Podle moderátora ČT Jakuba Železného to však byl zločinec.

Následně kolem 70. výročí justiční vraždy Milady Horákové se veřejnoprávní moderátor projevil znovu, a dokonce sliboval vyhazovat ze studia hosty. „Při památce vaší oběti, jak mučivým způsobem vás komunisté zavraždili a nedali vaší milované dceři váš poslední dopis, slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) v České televizi zkusí jen slovem se vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím,“ napsal na Twitteru Železný jako pomyslný vzkaz Miladě Horákové.

Právě k tématu „vyhazování ze studia“ Standa zamířil. „Pamatuji si teda na rozhovor, myslím, že naposledy to bylo s paní Semelovou v České televizi, co já si vybavuji, takže kdybyste moderoval ten rozhovor s paní Semelovou, tak co se stane, tak se zvednete a odejdete ze studia?“ chtěl vědět Standa.

„Já ne, ona. Já bych ten rozhovor ukončil. Upozornil bych paní Semelovou nepochybně, že to, co říká, podle mého názoru, se minimálně přibližuje skutkové podstatě trestného činu, že jsem povinen ji na to upozornit a že ji děkuji na účast ve studiu,“ popsal Železný, co by udělal.

Veřejnoprávní zaměstnanec následně pokračoval. „Nezlobte se, o čem se to tady třicet jedna let po revoluci bavíme? V zemi, kde platí zákon, zákon, který říká, že vláda komunistické strany byla nelegitimní, zavrženíhodná a zločinná, to říká zákon, byla to vláda, co vraždila lidi, brala jim svobody a majetek. Byla to vláda, která se spojila s cizí okupační mocí, s mocí, co tady bezostyšně vraždila lidi včetně neozbrojených civilistů a dětí. A my se tady bavíme o tom, už nějakou dobu, jestli takoví lidé jako Milada Horáková zaslouží úctu... Anebo přisluhovači takového režimu nebo přímo jeho vykonavatelé, jako byl třeba pan Svoboda, jako by měli mít v Praze nábřeží, tak o tomhle se tady bavíme? To tady vůbec řešíme? Toto tady někdo zkouší? Tady někdo zkouší do toho veřejného prostoru zanést něco, co naprosto zpochybňuje zásady, na kterých naše země, tahle demokracie a tahle svoboda je založena, a to já nepřipustím,“ rozohnil se Železný.

Dle Standy však komunisté mají zastoupení v Parlamentu ČR a jsou demokraticky zvolení, takže by Česká televize měla vysílat i pro ně... Navíc, když koncesionářské poplatky musí platit všichni, i voliči komunistů. Jejich voliči tak mohou souhlasit i s těmi názory, které prý, podle Železného, jsou protizákonné.

Načež Železný odvětil: „To porušuje zákon a já nemůžu dopustit porušování zákona. Když už nestačí říct, tady byl komunismus. Odporný, hnusný, vražedný komunismus. Teď tady je svoboda. Jestli tohle nestačí říct, tak řeknu oká, máme tady zákony a ty zákony to říkají jasně.“

Standa se následně moderátora ČT zeptal, zda komunistická strana měla být zakázána. Přišlo něco nevídaného. Takto údajně vypadala debata, kterou vedl Jakub Železný s bývalým prezidentem Václavem Havlem.

Havel: „Já jsem nebyl žádný monarcha, a tak to nešlo.“ Železný: „Ale byl jste, pane prezidente, byl jste monarcha, byl jste náš vůdce. Možná to stálo za úvahu.“ H.: „Hm, to by nebylo tak jednoduché, víte, to by nebylo tak jednoduché. To by potom z toho byly nějaké spory zbytečné.“ Ž.: „Ne, nebyly by z toho žádné spory, možná by někde padlo pár facek maximálně, ale já myslím, že možná to za úvahu stálo.“ H.: „Hm, to bylo složitější, to bych vám musel vyprávět.“

Standa se dále zeptal svého hosta na to, zda budoucnost veřejnoprávních médií je v tom, že televizní poplatky by měly být dobrovolné.

Prý, dle moderátora ČT, však ne. „Já si myslím, že ten systém povinnosti pro každého, kdo má televizní přijímač, by měl být zachován. Otázka je, v jaké výši, otázka je, co za to dostane. Já mám pocit, že nejsem úplně expert na tyhle věci, mám ale pocit, že za ta dlouhá léta neměněný, neměnný poplatek, dostává ten divák pořád víc a víc. Víc programů, víc obsahu, doufám, že zajímavého, takže tohle bych asi tak nechal,“ pravil Železný.

Standa ovšem poukázal na průzkum, dle kterého je 70 % lidí s Českou televizí spokojeno. „Tak si říkám, že kdyby se udělaly ty poplatky dobrovolné, tak těch 70 % lidí by to platilo dál, těch 30 % lidí by tedy neplatilo a tím by vlastně padla věc, kdy lidé na tu Českou televizi nadávají, někteří jsou nespokojení, oká, tak jestli se ti to nelíbí, tak neplať.“

Moderátor ČT je proti tomu. „Ve Švýcarsku bylo referendum o zrušení koncesionářských poplatků a občané si je přáli zachovat. Asi to souvisí s vyspělostí společnosti,“ míní Jakub Železný.

