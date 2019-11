Jakub Železný griloval Petra Dvořáka, a ten už si pak snad ani netroufl do velína. Poslanec ANO volá po „novém větru“ na Kavčích horách

Poslanec hnutí ANO Petr Venhoda patřil k těm poslancům, kteří nepodpořili schválení výročních zpráv České televize. Ve svém vyjádření, které nabídl ParlamentnímListům.cz, vysvětloval své důvody. Česká televize by podle něj měla být skutečně „českou“, tedy ukazující celé spektrum společenských názorů. A to dnes, byť možná v dobré víře, rozhodně nedělá.

Podle poslance Venhody má každý Čech tak trochu pocit, že Česká televize patří jemu. Nejen proto, že si ji platí z koncesionářských poplatků, ale i proto, že všichni sdílíme některé její pořady jako součást společné kultury.

Poslanec uznává, že mezi deseti miliony koncesionářů nemůže ČT uspokojit vždy všechny. Přesto má ale obtěžující pocit, že „jeho“ Česká televize neodpovídá jeho očekáváním.

Televize už podle něj nehraje v mediální sféře takovou roli, jako v minulosti. „Podobně jako koňské spřežení v době, kdy na trh dorazil automobil,“ přirovnává. Dnes už se neschází rodina před obrazovkou v půl osmé, aby shlédla televizní noviny, ale zprávy se k lidem dostávají v reálném čase celý den.

A to znamená, že by se i Česká televize sama měla podívat na zpravodajství trochu jinýma očima. Zamyslet se, jaká je vlastně její role v digitálním světě. Zároveň ale musí mít stále na paměti, že je „česká“ a placená českými koncesionáři.

Poslanec ANO přiznává, že je za některé pořady vděčný. Ať už za Večerníček, který mu zpříjemňoval dětství, nebo dnes, kdy „ČT2 nabízí skvělé cestopisné dokumenty nebo pořady pro menšiny, jako Queer nebo Velký vůz. A taky mnoho seriálů o naší historii, které by se komerčním kanálům nevyplatily“.

Jenže vedle toho na Kavčích horách létají „šíleně vysoké náklady“ na úhradu „milionových plateb za nákup zahraničních reality show, vysokých platů moderátorů politických pořadů a hvězd z pražské kavárny“. Tyto peníze by přitom určitě šlo investovat účelněji, aby ČT naplňovala svůj veřejnoprávní smysl.

Podle poslance Venhody se každý ve své funkci opotřebuje. Proto si myslí, že generální ředitel Petr Dvořák, sedící ve své funkci už od roku 2011, nemá být tím, kdo přivede ČT do příštího desetiletí. „Čerstvý vítr do plachet je tou nezbytnou složkou, která přináší nová řešení. Staří psi se novým kouskům nenaučí,“ doporučuje. Právě to je totiž podle něj příčinou současného marasmu a nedostatku inovací na veřejnoprávním kanále.

Navíc, když to prý vypadá, že Petr Dvořák, v minulosti úspěšný televizní ředitel na Nově, uzavřel „smlouvu s ďáblem“, aby si udržel své křeslo. „Je to podmínka, že se nedotkne zpravodajského oddělení. Již první den v zaměstnání jej Jakub Železný podrobil výslechu, nebo lépe řečeno, půl hodiny na něj útočil, aby dal zřetelně najevo, kdo toto území vlastní. Zřejmě to zafungovalo,“ vzpomíná poslanec.

Reakcí ředitele bylo, že z agresivního moderátora udělal společně s Václavem Moravcem hlavní hvězdu zpravodajství. A nechal jejich spojencům ve „velíně“ zcela volnou ruku, podle poslance Venhody si už do zpravodajství snad ani netroufl přijít.

„Nikdy se nepokoušel najít způsob, jak do zpravodajského oddělení promítnout skutečný obraz celé české společnosti, a nejen mentalitu pražské kavárny,“ vyčítá poslanec řediteli. Ten uznává, že lidé z kavárny jsou „v pohodě“, ale jen do té doby, než jim někdo začne prezentovat konzervativnější názory z regionů, které slyší velice neradi. Nepodezíral by je, že jim dává instrukce George Soros nebo kdokoliv jiný, podle všeho své liberální pravdě skutečně upřímně věří.

To podle poslance Venhody není na škodu, ale skutečně „česká“ televize by měla poskytnout více prostoru i pro mimopražské názory. „S úmyslem chránit demokracii jedná zpravodajské oddělení nedemokraticky. S vírou, že jejich pohled na svět je posvátný, zatímco konzervativci a pravicoví lidé jsou antidemokratičtí, jednají netolerantně a cenzorsky. Tedy přesně opačně, než jim velí jejich vlastní kodex,“ píše.

Když nedávno poslanci schvalovali zprávy o hospodaření České televize, Venhodovi se předložená čísla nelíbila. Myslí si, že 7 miliard koncesionářských poplatků lze spravovat lépe, a také si myslí, že zpravodajství financované celým národem by mělo být objektivnější.

„Proč dominuje pouze jeden úhel pohledu, který navíc mezi lidmi nepřevládá. Je to jako bychom všichni platili za televizi zaměřenou na intelektuály z Prahy,“ nechápe. Řada jeho kolegů z ANO to viděla jinak a pro schválení zpráv zvedla ruku.

„Toto uspořádání v rámci naší strany je příkladem toho, co očekávám od České televize: schopnost sdílet prostor harmonicky s těmi, kteří myslí jinak,“ dává na Kavčí hory příklad.

Základem všech „kulturních válek“ a „rozdělení společnosti“, které dnes sledujeme, je totiž podle něj nedostatek respektu k odlišnosti. A právě to je věc, ve které musí Česká televize nabrat nový dech.

