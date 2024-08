Jakub Železný po konci pořadu Fridrichové. Žantovského skutečně překvapil

Po nějakém čase se do veřejného prostoru vrací téma novinářské etiky, a to díky aktivitě ministra spravedlnosti. „Pavel Blažek protestuje proti tomu, aby se v online médiích zveřejňovaly policejní záběry ze zatýkání kohokoli a hodnotí to jako zjevně nezákonný a trestní řízení poškozující postup. Ministr říká, že bude žádat vysvětlení a potrestání těch, kdo video záběry prodali či předali médiím nebo vyzradili, že k zásahu dojde. Jde o reakci na zatčení chomutovského starosty a lídra ANO pro stávající krajské volby Marka Hrabáče z důvodu nějakých korupčních podezření. To není až tak nejpodstatnější jako to, že takových podezření jsme zažili na různých krajských a městských úřadech docela hojnost a už se z toho v médiích stala taková mantra, že co komunální nebo krajský politik, to korupčník. Podle toho se zachovaly i Seznam Zprávy, které zveřejnily záběry zatýkání starosty Hrabáče,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Podle Radka Kedroně, zástupce šéfredaktora Seznam Zprávy, tyto záběry pořídil člověk z protějšího panelového domu a server za ně nic neplatil. „To je samo o sobě velmi zábavné vysvětlení, protože to, že dochází k zatýkání nějakého významného místního nebo regionálního funkcionáře, asi neví každý místní občan z protějšího paneláku. Takže někdo – a na to Blažek také naráží – musel vynést aspoň informaci, čí se chystá zatčení. Někdo tu informací získal, někdo ji pustil dál a někdo zajistil foto záznam. To mohl být i redaktor Seznam Zpráv z bytu nějakého svého známého nebo ze střechy té budovy, dnešní technika umožňuje ledacos. Takže pan Kedroň, tvrzením o náhodných záběrech od nějakého no name člověka z protějšího paneláku, dává jenom najevo, že si o svých čtenářích myslí, že jsou intelektuálně nedostačiví,“ podotýká mediální analytik.

Skandalizace ještě předtím, než proběhlo jediné řízení

Stejně jako někdejší fotbalová korupční kauza typu kapříci, z níž dokonce vznikla divadelní hra s Petrem Čtvrtníčkem a Jiřím Lábusem, nebo kauza Jany Nagyové-Nečasové, jejíž telefonní hovory s bývalým premiérem Nečasem byly též zaznamenány policejním odposlechem, se dostaly do médií mimo oficiální linku. „Tehdy je přetiskla Mladá fronta Dnes. Udělala z toho sólo kapra číslo jedna a přispěla k té následující eskapádě kolem souzení paní Nagyové-Nečasové. Nechci vůbec brát nikoho v ochranu, každý z toho současného příběhu si je vědom své části zavinění, o to opravdu nejde. Nejde o to, jestli Hrabáč hrabal v Chomutově nebo Nagyová dostávala od Rittiga šperky či kabelky. Jde o to, že každý, kdo je z něčeho obviněný, je podle našeho zákona až do pravomocného rozsudku posuzován jako nevinný. Říká se tomu presumpce neviny, a ta vylučuje skandalizaci a bulvarizaci úkonů orgánů činných v trestním řízení, zde tedy zatýkání pana Hrabáče,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Dotyčného nezná a neví, o co v kauze šlo, ale uráží ho, že se v oficiálních médiích dočítá, že byl sice standardním policejním způsobem, avšak téměř za dohledu veřejnosti pro něj ne příjemným způsobem zbaven svobody, a to ještě předtím, než proběhlo jedno jediné řízení spočívající ve výslechu nebo projednávání na státním zastupitelství nebo u soudu. „To jsou věci, které by se neměly dít. Ze světa jsou známy podobné události, které mívají tragický dopad, viz ten paparazzi na motorce v pařížském tunelu, kde zahynula lady Diana s Dodi Al Fayedem, když je v podstatě pronásledoval, až je upronásledoval. Vzpomeňme i kauzu paparazziho z televize Nova, který vylezl na protější střechu nemocnice, kde byl hospitalizován po operaci rakoviny plic bývalý prezident Havel. A on ho fotil vlastně in flagranti v nemocniční posteli po operaci. Něco strašného, něco, co jsme tehdy všichni vyhodnotili jako absolutní etický přešlap,“ připomíná mediální odborník.

Na veřejnost by se nemělo dostat nic, co tam nepatří

Je přesvědčen, že dnes už by to asi nikoho zas tak moc nepohoršovalo. „Naopak by si mnozí řekli: ‚Ejhle, to je kabrňák, ten novinář či fotograf, že nám poskytl ty dokonalé informace. A nějaký lepšočlověk, třeba pan Halík, by to doprovodil komentářem o tom, že právo občana na plnou pravdu je absolutně svaté a že proti tomu nelze vznést sebemenší protiargument. Obávám se, že tahle společnost spěje do velmi nepěkných, neetických konců. To, že někde zatýkají jednoho starostu, může zajímat samozřejmě hlavně ty chomutovské a jistě jeho stranu. Ale mělo by to zajímat každého občana v téhle zemi. Zejména až pak půjde k volbám a uvědomí si, kdo šéfuje ministerstvu vnitra a kdo tímto způsobem přeneseně nese odpovědnost za to, že informace, jež na veřejnost nepatří, se tam také nedostanu,“ zdůrazňuje Petr Žantovský.

Další příběh o lepšolidech pochází tentokrát ze země našich nejbližších – historicky, jazykově, kulturně i geograficky – sousedů, a to Slováků. „V minulých dnech se ministryně kultury Martina Šimkovičová odhodlala odvolat některé funkcionáře vedoucí státní kulturní instituce. Konkrétně jde o ředitelku Slovenské národní galerie Alexandru Kusou a také ředitele Slovenského národního divadla Mateje Drličku. Na tento akt reagovala petice. I na Slovensku mají své chronické petenty, jako máme my již řečeného Tomáše Halíka a další podobné. Slováci zas mají třeba spisovatele Michala Hvoreckého, který podepíše všechno, co mu kdo předloží k podpisu a co vypadá aspoň trošku jako protistátní akt. Nyní tedy předložili petici, která už poněkolikáté žádá odvolání ministryně Šimkovičové z funkce. Jednou už se o to pokusili na půdě Národní rady, ale nepodařilo se to, ministryně funguje dál a využívá svojí kompetenci,“ poukazuje mediální analytik.

Jen kolem některých odvolaných se tančí dobové tance

Kdo vede a řídí národní kulturní instituci, utrácí veřejné prostředky, peníze slovenských občanů. „A jestliže je utrácí způsobem, který je dlouhodobě vnímán jako špatný, tak má ministr či ministryně v daném resortu svaté právo tohoto člověka z funkce odvolat. Pak mají samozřejmě zas petenti svaté právo sepisovat petice a křičet do médií. Tak to chodí. My to známe z našeho prostředí opakovaně. Vzpomínám, když před lety tehdejší ministryně kultury za STAN Alena Hanáková, bývalá družinářka, jmenovala bez patřičného výběrového řízení jenom na doporučení jakési komise šéfem Národního divadla Jana Buriana, který je jím do dneška. Pak padla vláda, paní ministryně skončila a ministrem kultury v nastupující úřednické vládě se po ní stal Jiří Balvín. Jeden jeho z prvních kroků byl, že odvolal Jana Buriana právě s poukazem na to, že neprošel standardním řízením, a proto je třeba to napravit,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Něco podobného se stalo v roce 2006, kdy nový ministr kultury Martin Štěpánek záhy po svém nástupu odvolal ředitele Národního divadla Daniela Dvořáka. „Tam bylo důvodů víc, hlavně zpráva kontrolní komise, kterou sestavil ještě předchozí ministr Jandák. Ta kontrolovala hospodaření a další činnosti, které se za Dvořáka děly v Národním divadle. A ministr měl plnou kompetenci vyřešit situaci tím, že ředitele odvolal. Žádný není neodvolatelný, jen kolem některého se tančí velké dobové tance jako teď kolem toho slovenského nebo tehdy kolem Buriana. Zvláštní je, že kolem Dvořáka se žádné tance netančily. Možná jsme žili ještě trošku normálnější dobu, nebo měl pan ředitel Dvořák více sebereflexe a nechtěl se ztrapňovat víc, než bylo nezbytně nutné. Po něm se šéfem Národního divadla nestal žádný – dnešním slovem dezolát, ale Ondřej Černý, bývalý šéf Divadelního ústavu. Takže věci byly procedurálně naprosto v pořádku,“ ujišťuje mediální odborník.

Za liberálně demokratického šéfa mohou padat lustry

Proto se nepřestává divit tomu, že na Slovensku dospěli petenti typu Michala Hvoreckého k něčemu jinému. „Čtu na Novinkách, iRozhlase a dalších médiích, jak je ta chudinka ministryně neschopná. Na Novinkách jsem se dozvěděl, že je nekompetentní, šikanuje, dehonestuje, vede válku proti odborníkům a neumí nic jiného než destrukci resortu. Byla obviněna z používání – a teď pozor – nacistických a také ale komunistických metod. To mi nejde dohromady, ale zřejmě pan Hvorecký a jeho parta vědí, co je tím míněno, a ti novináři, co to papouškují do našich médií to asi taky vědí. I když zrovna v Novinkách to píše Ivan Vilček, což je slovenský novinář. Takže je to člověk patřící spíše k těm Hvoreckým. To je každého právo, ale je to dobré vědět. Za koncem pana generálního Drličky byl i pád obrovského křišťálového lustru doprostřed pódia během divadelního představení pro děti, což mohlo způsobit zdravotní a možná i fatální dopady,“ poznamenává Petr Žantovský.

O tom se samozřejmě nemluví a nepíše, nebo se to odmávne, že to není tak důležité jako to, že Matej Drlička byl příznivcem toho dnes na Slovensku protivládního názoru. „Tedy toho liberálně demokraticko progresivistického, je to ‚náš člověk‘, a proto by měl zůstat tam, kde je. Nedomnívám se, že by se odborníci do těchto funkcí měli vybírat podle politické afilace a měli být podle toho posuzováni. Mně je úplně jedno, koho volí pan Drlička. Podstatnější je, aby dětem nepadaly na hlavu dvoumetrákové lustry. A také to, aby se zacházelo s veřejnými prostředky kontrolovatelným způsobem. Víc by toho člověk snad od státu ani nemohl chtít. Jenže tihle lidé to odmítají přijmout, protože to sahá do jejich domnělých kompetencí, privilegií a práv. Tak uvidíme na Slovensku, zatím ne u nás, ale možná i u nás časem na to dojde, že se vrátíme k logice autentických privilegií, práv a odpovědností. Zatím tam my v Česku nejsme,“ tvrdí mediální analytik.

Není úplně standardně zaměstnatelným novinářem

V minulém Týdnu v médiích byla řeč o tom, že generální ředitel České televize Jan Souček zrušil pořad 168 hodin. „Ten se vysílal pod moderátorskou taktovkou Nory Fridrichové a byl předmětem jedné z nejvíc kritických vln vrhaných na Českou televizi jako takovou. Vedle tohoto pořadu to byl ještě pořad Reportéři ČT s panem Wollnerem a Otázky Václava Moravce. Ale k těm 168 hodinám. Mně až po tom glosáři padlo oko na server iRozhlas, kde je dlouhý přepis ještě delšího rozhovoru z vysílání Českého rozhlasu s bývalým moderátorem hlavního zpravodajského pořadu České televize Jakubem Železným. On je znám poměrně radikálním vyjadřováním i tím, že si nebere servítky. Ale z toho rozhovoru najednou vychází jako naprostá holubička, něžné stvoření šířící kolem sebe samou lásku, dobrotu, optimismus a úsměvy na všechny strany. Zejména mě dojalo, když se v podstatě pozitivně vyjadřoval na adresu Jana Součka,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nepochybuje ale o tom, že generální ředitel by dokázal vypočítat hříšky, jichž se za mnoho let na obrazovce Jakub Železný dopustil. „Ale o co jde Železnému? Teď mu nejde o to, aby bojoval se Součkem. On se zastal Fridrichové, že ten její pořad byl skvělý, nenahraditelný a že by měl zůstat. Nicméně že jak on to pozoruje, tak pan generální asi ví dobře, co dělá, ačkoli mu údajně v obýváku netrůní ta ‚plastová věc‘, mínil televizní přijímač. Já bych ho tedy opravil, neboť ta ‚plastová věc‘ se skládá nejenom z plastu, ale je tam hromada dalších materiálů, skla, kovu a jiných. Pokud u pana Železného trůnila nějaká plastová televize, pak se nelze divit, že jeho představy o televizním vysílání mohly být odvozeny od této skutečnosti. Ale dosti ironie. Z jeho vyjádření na adresu generálního ředitele je zřejmé, že pan Železný pochopil, že není úplně standardně zaměstnatelným novinářem kdekoli, protože jeho minulost je velice pestrá,“ míní mediální analytik.

Rád by nový pořad i s moderátorkou Fridrichovou

Na mysli má Železného výhrůžky hostům, že je vyhodí ze studia, i vyjadřování vlastních politických názorů bez ohledu na to, o čem je téma rozhovoru. „Těch vrcholně neprofesionálních výkonů tam byla spousta, všichni jsme je viděli a mluvili jsme o nich, tak to nechci opakovat. Každopádně pan Železný – řekl bych – leze ke křížku a doufá, že se u pana generálního doprosí nějaké nové práce. V iRozhlasu jsem se dočetl, že se zabývá ‚mentoringem nových novinářů‘. To mi docela přeběhl mráz po zádech, když jsem si představil dvacetileté novináře, dychtící tváře, jak jsou mentorovány právě panem Železným. Ale to je rozhodnutí pana generálního, když to tak chce. Nicméně Železný jasně dává najevo, že by rád nějaký nový pořad a že by se mu dokonce líbilo, aby ho moderovala Fridrichová. To je úžasné ruky podání přes řeku Kwai, abych tak řekl. Jsem zvědav, jak na to zareaguje pan generální, protože tohle je tak průhledná pastička, že by ji neviděl snad jen slepý. No tak se nechme překvapit,“ dodává Petr Žantovský.

