Jakub Železný upadl na hlavu? Hvězda ČT kádrovala a toto nečekala

Za útok na herce Davida Matáska se do moderátora Jakuba Železného pustil blogger Martin Braun. „Možná upadl na hlavu,“ říká. Prý by si měl moderátor dát ručník na hlavu a uvažovat, zda se jen nesnažil nahnat body. Landa i Matásek se podle něho od minulosti odstřihli dostatečně, ale to jim „Koniášové“ nikdy neuznají. A navíc, některé texty Orlíku se ukázaly jako prorocké, tvrdí odpůrce Zemana a antikomunista. Komunismus přitom nemá rád ani Železný.

Na konci dubna se moderátor ČT Jakub Železný opřel do herce Davida Matáska za jeho slova o skupině Orlík, ve které hrál. „Myslím, že to bylo docela spontánní. Každý kluk chtěl mít v té době nějakou vlastní garážovou kapelu, jinak to ani nešlo. A prostě takhle to vzniklo, výlučně klukovská kapela. Měli jsme asi nějaký přetlak, nějakou potřebu provokovat nebo něco. A bylo to!“ uvedl Matásek pro iDnes. Anketa Považujete Srby za bratrský národ? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 2509 lidí

Ovšem to nesedělo moderátorovi ČT, Jakubovi Železnému. „Říct o ‚kapele‘ Orlík v otázce, že ‚rebelovala‘ a v odpovědi, že byla ‚garážová, klukovská a že provokovala‘, je nehoráznost,“ odsuzoval jak redaktora, tak herce. „Byla nepokrytě rasistická, pane herče činohry Národního divadla,“ pokračoval Železný, odcitoval verš: „Kdo nám to sem z palmy spad? Černý voči, černý tělo, to není můj kamarád!” a z nějakého důvodu označil oficiální účet Matáskova divadla.

Ale za to, co o Orlíku říkal, se pro změnu do Železného pustili někteří další. Jedním z nich je přispěvatel blogu iDnes, Martin Braun. Dotyčný se sám profiluje jako islamofob a sionista, ale také jako antikomunista a hned v medailonku má známou stránku, která sleduje, kdy z Pražského hradu odejde Miloš Zeman.

Říká, že Železný zkrátka a dobře „možná upadl na hlavu“. Způsob, jakým moderátor na Davida Matáska zaútočil, považuje za nechutný. „Panu Železnému se muselo něco nepěkného přihodit, že takto blábolí, hlavně v čase, kdy na Orlík vzpomenou jen skalní fanoušci a možná čas od času Jirka Hrebenár, když Daniel Landa přijde opětovně s nějakou myšlenou na záchranu lidu českého,“ odhaduje.

Dle Brauna tvorba Orlíku rasistická nebyla, i když kapelu provázely problematické momenty. „Když jsem je slyšel poprvé, dostal jsem záchvat smíchu. Nemohl jsem uvěřit, že ty texty jsou míněny vážně a napadlo mě srovnání s kapelou Saze, hrající sice jiný žánr, ovšem textově stejně naivní, přičemž se ale nejednalo o naivitu programovou, ale o parodii,“ uvádí blogger. Orlíku, s jehož tvorbou je seznámen, naopak přiznává velkou dávku originality a hudební invence.

Texty sice byly radikální, nicméně „ne až tak od věci“ a některé platí dodnes. „Kdo mohl například v roce 1990 tušit, že kolem roku 2007 bude mít text skladby S.O.S. tak dramatickou platnost?“ ptá se Braun. Pro připomenutí, v tomto textu se zpívá: „Až nám vlítne do Evropy vlna Arabů, to nám možná zkazí na dobro náladu...“

Braun vyzývá, aby mu někdo ukázal, kde je píseň rasistická. Dodává, že většina kritiků se ovšem opírá o Bílou ligu a koncert v Bzenci. „Ano, je to hloupě napsaný text, ovšem je to hloupost daná tehdejším věkem muzikantů a jejich snahou provokovat a Orlík v tomto směru rozhodně nebyl nijak výjimečný. Dokonce se dá říct, že v tehdejším období patřil k těm nejmírnějším. A na rozdíl od jiných, například skupin jako Valašská liga nebo Krátký proces, se kluci rozhodli raději skončit, než by došlo ke skutečným problémům,“ brání již dlouho členy rozpuštěné skupiny. Na Orlík prý vzpomíná rád a je mu líto, jakým směrem se Daniel Landa vydal.

„Rád vzpomínám na kapelu Orlík s povzdechem, když čtu chvalozpěvy a dokonce srovnávání s kapelou Ortel. Vždy mi to připomene upřímnost a otevřenost Orlíku (čert už dnes vem kontroverze) a kalkul a vychcanost Ortelu,“ říká Martin Braun a dodává, že by si Jakub Železný měl dát ručník na hlavu a zauvažovat, zda byl jeho výpad upřímný nebo chtěl jen nahnat body, jako to prý dělá skupina Ortel.

Nad tím, zda byla, nebo nebyla kapela rasistická, se po reakcích blogger zamýšlel i později. Ti, kdo tvrdí, že se Landa a Matásek neodstřihli dostatečně, se podle něj mýlí a umělci už berou Orlík jako uzavřenou kapitolu své minulosti. „Samozřejmě nikdo nemůže čekat uplakané omluvy prosby za odpuštění. Bylo by to pokrytecké a hlavně... novodobí Koniášové by stejně neuvěřili. V této souvislosti si ale vzpomínám na jeden rozhovor s Danielem Landou, asi před 15 lety, kdy v televizi se opravdu doslova omlouval a prosil ty, kterým ublížil, ať mu odpustí,“ míní Braun.

Pojem 'rasismus' mu vadí kvůli tomu, jak moc se dnes používá. Braun odmítá jakékoliv násilí mimo sebeobranu, a také diskriminaci, zvláště kvůli tomu, jakou má někdo barvu pleti, jaké je národnosti či náboženství. Ale odmítá také protěžování, neboli pozitivní diskriminaci. „Dostaneš se přednostně na universitu, protože jsi sice blbý jako bedna kytu, ale jsi černoch. To je skutečnost a realita, která se v USA děje. Ve filmech musí být procento různých lidských skupin, jinak neprojdou do celostátní distribuce. I to se v USA děje. A pachatelé těžkých zločinů mají výhody, menší tresty, protože jsou uprchlíci,“ jmenoval příklady.

Orlík podle něj upozorňoval hlavně na toto a byl právě kvůli tomu označován za rasistickou kapelu. „Na ty palčivé problémy upozorňoval bez servítek, bohužel místy způsobem, který zevšeobecňoval, což je z dnešního pohledu nepřijatelné, ale optika doby vzniku byla jiná,“ tvrdí Braun. A podotkl, že na CD písně Orlíku stále vycházejí. „Na rozdíl od jiných, extrémních skinheadských kapel, které produkují v ilegalitě. I to je známka, že ten rasismus v textech Orlíku sice přítomný byl, samotný Landa říká že ve třech písních, já si myslím, že v jedné, nicméně nešlo o rasismus prvoplánový,“ usuzuje Martin Braun.

