Jakub Železný útočí! „Nehoráznost, pane herče.“ Divadlo se dozví, co řekl

Herec David Matásek si dovolil v rozhovoru pro iDnes zavzpomínat na léta, kdy hrál s kontroverzní, nicméně proslulou kapelou Orlík. Prý šlo o garážovou klukovskou záležitost a rebelii proti systému. Zřejmě si ale Matásek měl dávat větší pozor na to, co říká. Na Twitteru proti němu totiž okamžitě zabouřil moderátor České televize Jakub Železný. „Byla to nepokrytě rasistická kapela, pane herče. Nehoráznost!“ pálil. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Jakube, jsi zblblý,“ zaznělo. A chce snad Železný, aby měl Matásek problémy v práci?

Herec Národního divadla David Matásek rozhovoru pro iDnes zavzpomínal mimo jiné i na to jak kdysi, spolu s Danielem Landou, hrál s kapelou Orlík. Novinář v rozhovoru nejdříve upozornil na to, že se Matásek spolu s celou kapelou Orlík snažili rebelovat proti systému a ptal se herce, zda to pro něj bylo všechno spontánní nebo zda musel pro vystupování s kontroverzní kapelou hledat odvahu. „Nevím. Mně přijde, že je to už tak strašně dávno... Myslím, že to bylo docela spontánní. Každý kluk chtěl mít v té době nějakou vlastní garážovou kapelu, jinak to ani nešlo. A prostě takhle to vzniklo, výlučně klukovská kapela. Měli jsme asi nějaký přetlak, nějakou potřebu provokovat nebo něco. A bylo to!" odpověděl Matásek.

Pak padla otázka, zda si mladý David Matásek vůbec uvědomoval, že on a jeho kapela mohla ovlivnit velké počty lidí. „To nás vůbec nenapadlo. Ta doba byla prostě taková, že jestliže chtěl člověk veřejně vystupovat, tak musel mít nějaké přehrávky. My jsme říkali: Tak s touhle muzikou? Protože punková hudba, to byl underground. Všechno se odehrávalo na takových polodivokých koncertech, které byly pod záštitou SSM nebo různých klubů včelařů nebo numismatiků a já nevím čeho, pod čím vším jsme hráli. Vždycky to byly undercover akce a to, co přišlo po revoluci, to nás hodně zaskočilo. S tím jsme nepočítali a myslím si, že jsme o to ani vlastně moc nestáli. Proto to brzo potom skončilo.“ řekl se smíchem herec.

Celý rozhovor s Matáskem si ale zřejmě přečetl i moderátor České televize Jakub Železný. A přišla ostrá reakce. „Říct o 'kapele' Orlík v otázce, že 'rebelovala' a v odpovědi, že byla 'garážová, klukovská a že provokovala', je nehoráznost.“ soptil Železný na Twitteru.

A asi jako důkaz, že nešlo o klukovskou kapelu, ale o nebezpečné extremisty, odcitoval Železný slova jedné z již kultovních písní Orlíku: „Kdo nám to sem z palmy spad? Černý voči, černý tělo, to není můj kamarád!” Na závěr si ještě moderátor nezávislé České televize nad Matáskem odplivl slovy: „Byla nepokrytě rasistická, pane herče“

Říct o “kapele” Orlík v otázce, že “rebelovala” a v odpovědi, že byla “garážová, klukovská a že provokovala”, je nehoráznost. “Kdo nám to sem z palmy spad? Černý voči, černý tělo, to není můj kamarád!” Byla nepokrytě rasistická, pane herče @Cinohra_ND. J.https://t.co/4d3aolT9u6 — Jakub Železný ???? (@JakubZelezny) April 30, 2021

Pod Železného příspěvkem se okamžitě vyrojila spousta příspěvků, které snad mohli snaživému moderátorovi naznačit, že nic není černobílé a není třeba se brát tak vážně. „Tady bych se ale Davida Matáska zastal. Tu dobu si velmi dobře pamatuju. Bylo to hned po změně režimu a všichni mladí kluci hledali, proti čemu bojovat, což je pro určitý věk důležité. Jasně, hranice se chvílemi překračovaly a znovu nacházely. Nedělal bych z toho stigma.“ napsal jeden uživatel.

Tady bych se ale Davida Matáska zastal. Tu dobu si velmi dobře pamatuju. Bylo to hned po změně režimu a všichni mladí kluci hledali, proti čemu bojovat, což je pro určitý věk důležité. Jasně, hranice se chvílemi překračovaly a znovu nacházely. Nedělal bych z toho stigma. — Puccini_man (@puccini_man) April 30, 2021

Vladimír Tošovský zase Železného usadil slovy: „Tohle je pane Železný fakt zbytečný. Pan Matásek se s odstupem času a z pohledu dnešní doby choval špatně a 'nevyzrále'. Vy se tak chováte teď, alespoň dle vašeho fakt laciného tweetu. Hezký den.“

Tohle je pane Zelezny fakt zbytecny. Pan Matasek se s odstupem casu a z pohledu dnesni doby choval spatne a “nevyzrale”. Vy se tak chovate ted, alespon dle vaseho fakt lacineho tweetu.

Hezky den — Vladimír Tošovský (@VTosovsky) April 30, 2021

Básník Petr Kukal, který je znám tím, že kvůli „perským princeznám“ dostal za to výpověď z filozofické fakulty, kde působil jako mluvčí, si všiml, že Železný u svého tweetu označil očividně i zaměstnavatele Davida Matáska, tedy Činohru Národního divadla. S narážkou na udavačství během komunistického režimu Kukal napsal: „Co mi to označování zaměstnavatele jenom připomnělo? A to oslovení? Co jenom?“

Co mi to označování zaměstnavatele jenom připomnělo? A to oslovení? Co jenom?https://t.co/iKpwHR8Z9T — KTweetuje (@KTweetuje) April 30, 2021

„Jakube , jste zblbý z této doby, kdy se bere rasismus neskutečně vážně a ještě k tomu jednostranně, bohužel. Rasismus je jako kečup, dá se použit na všechno. Pan Matásek, si myslím, má v tomhle jasno a je to historie,“ napsal zase uživatel pod jménem Los manageros.

Jakube , jste zblbý z této doby , kde se bere rasismus neskutečně vážně a ještě k tomu jednostranně , bohužel . Rasismus je jako kečup , dá se použit na všechno . Pan Matásek si myslím má v tomhle jasno a je to historie ?? — Los manageros (@JanRiha4) April 30, 2021

