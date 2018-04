Jan Cemper: Příznivci SPD spáchali dva teroristické činy. Studenti jsou naše budoucnost, urážet je je nehoráznost

Prezident Miloš Zeman uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi, aby BIS pátrala po tom, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed Novičok. Jaroslav Štefec ale upozorňuje, že pokud se chce prezident Zeman dozvědět, jestli byly v ČSSR a později v ČR vyráběny chemické látky blízké látkám projektu Foliant, ať se neptá BIS. „Konkrétní informace mají armádní chemici, velmi významná část z nich byla v archivech Vojenské lékařské fakulty v HK,“ napsal také na Facebooku. Jsou důvody k prověření?

Prosím vás pěkně. Pan Štefec, ale i pan prezident Zeman v prvé řádě skáčou na nějakou podobu FAKE NEWS, kterou se snaží komunisté a hnutí SPD zamluvit výrok ruských představitelů o ČR. V oficiální dokumentu Ruska se píše: „Je zapotřebí objasnit, proč v ‚případu Skripalových‘ obvinili absolutně neodůvodněně Rusko, když vývoj (látky) pod západním kódovým označením ‚Novičok‘ probíhal ve Velké Británii, USA, Švédsku a České republice.“ Takže Rusku nás ani neobvinilo z výroby, ani ze skladování, ale vývoje této chemické zbraně. Například pan poslanec Luzar se to snažil zakecávat na Barrandově a pak třeba i v rozhovoru pro Manipulátoři.cz, že vlastně ruský výrok zněl jinak. Ne. Rusko nás obvinilo z vývoje této zbraně.

Je naprosto zřejmé, že tato bojová látka byla vyvinuta v Rusku. Existují na to minimálně dva svědci. Sám ruský vědec Leonid Rink se přiznal, že pracoval na oficiálním programu výroby nervové látky Novičok, kterou měli být v Británii otráveni ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera.

To, jestli tu někdy něco bylo skladováno, je absolutně irelevantní. Každá chemická látka má určitou expiraci. Po prošlé lhůtě jsou likvidované. A v současné době se na českém území nic takové nenachází, natož vyrábí. Byla by k tomu řada povolení.

Víte. Já jsem z Kolína. Zde Lučební závody Draslovka a. s. chtějí vyrábět látku EDN na principu kyanovodíku. Je to prostředek, jímž by měly být prováděny třeba deratizace mnohem účinněji, a i humánněji než dosud. Podnik vybudoval celý nový úsek, má zaměstnance. Přesto už léta nemůže vyrábět, protože čeká na potřebná povolení, protože ta látka za určitých okolností a modifikací by mohla být použita i proti lidem. Je to neskutečně složitý proces. Představa, že tu jen tak někdo vyrábí chemické zbraně, je směšná. Absolutně směšné je, že by o tom případně třeba BIS nevěděla, co se v ČR vyrábí.

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to adekvátní počet? Mělo by jich být podle vás více nebo méně?

Existují na to tři pohledy. Jeden je, že v ČR je na počet obyvatel nejvíce ruských „diplomatů“ v Evropě. Z tohoto pohledu je to nedostatečné. Rusko se ovšem bude snažit o odvetu a možná vyhostí také některé naše diplomaty z Ruska. Vyhostit více diplomatů by mohlo také znamenat zavření našich ambasád v Rusku, protože by tam nebyl personál. To je druhý pohled. Třetí pohled, že ostatní země (kromě Velké Británie, USA a Ukrajiny) vyhošťují podobný počet diplomatů. Tak či tak, je to určitě symbolický akt, že si nenecháme od Ruska nic líbit, a samozřejmě je to i akt solidarity s Velkou Británií.

Jan Farský z hnutí Starostové a nezávislí konstatoval ve shodě s Kalouskem, Jandou či Klvaňou, že prezident slouží cizí moci, nikoli českým občanům. Ve stejném duchu promluvil i Petr Gazdík. Ten má za to, že pokud česká vláda prohlašuje, že Novičok použitý při útoku na Sergeje Skripala nepocházel z České republiky, a prezident přesto pověří BIS hledáním stop po přítomnosti Novičoku na našem území, pohybuje se na hranici vlastizrady. Měl by začít Senát konat, jak říká Petr Gazdík?

Tak v prvé řadě prezident republiky nemá co úkolovat BIS. Každopádně, ale záleží, jak to prezident myslel. Z toho prohlášení na hrad.cz se může zdát, že prezident zpochybňuje vyjádření vlády a chce něco prověřovat na vlastní pěst a tím pomáhat spekulacím, které šíří Rusko. Já doufám, že to tak není a pan prezident to myslel tak, že BIS má za úkol utnout vyšetřování tyto spekulace jednou pro vždy, tedy vydat řekněme nějakou tiskovou zprávu, kde tato nařčení budou odmítnuta.

Ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda se zamýšlí nad počínáním českých komunistů. Jejich činy převádí do řeči paragrafů o vlastizradě, rozvracení republiky a sabotáži. Podle Jandy bychom si měli začít klást otázku, zda komunisté neoslabují obranyschopnost naší vlasti, za což občanům hrozí mnohaleté odnětí svobody a propadnutí majetku. Pokud je nechrání poslanecká imunita. Je to možné si zákon vysvětlovat tak, že politik, který brojí proti současné zahraniční politice a v podstatě podporuje Rusko se dopouští rozvracení obrany státu, vlastizrady nebo sabotáže? Nebo je to jen snaha o kriminalizaci některých lidí?

Je pravda, že vyjádření KSČM posledních dob vůbec nezní jako vyjádření strany Čechů a Moravanů. Podobná vyjádření bych čekal od ruské ambasády. KSČM pokračuje v politice KSČ za normalizace a nehájí zájmy občanů ČR, ale neskutečně podlézá Rusku. Chová se jako zahraniční agent.

Příznivci NATO a EU jsou obecně zděšeni z toho, že by komunisté chtěli diktovat některé zahraničněpolitické body. Začali tím, že zpochybňují význam našich zahraničních misí například v Afghánistánu. A co když to skončí prosazením referenda o EU a NATO a přesměrováním naší politiky na Východ? Co pak? Hrozí toto nebezpečí?

Určitě vyjádření pana předsedy Filipa, že by nedovolil, aby vláda opřená o hlasy KSČM vyhošťovala ruské diplomaty zní, jako že chtějí diktovat zahraniční politiku. To je nebezpečné a ČSSD by měla říci jasné ne. Že zahraniční politiku bude určovat ona ve spolupráci s ANO.

Co se týká referenda, ANO a ČSSD nechtějí, aby se mohlo hlasovat o zahraničněpolitických otázkách, KSČM a SPD tohle prosazují. Ke kterému návrhu se přiklonit?

Návrh ČSSD se mi líbí. Jedná se o návrh, který by znamenal, že referendum bude výjimečnou záležitostí, jakousi pojistkou v případě velkého průšvihu, nebo nástroj pro rozhodování o nejdůležitějších otázkách. Žádná referenda čtyřikrát do roka. Souhlasím i s názorem ANO, aby se nesmělo hlasovat o mezinárodních smlouvách. Návrh KSČM a SPD je absolutně nepřijatelný a myslím, že naštěstí nikdy neprojde.

Rozruch je stále kolem Tomia Okamury a jeho SPD. Vyšetřováni jsou politici v souvislosti s jejich výroky o koncentračním táboru v Letech u Písku. Jsou některé výroky podle vás buď trestné, nebo minimálně nevhodné?

Za trestná jdou považovat prohlášení pana poslance Roznera, který mluvil o pseudokoncentráku, tedy zpochybňoval samotnou existenci tábora. Každopádně i slova pana Okamury byla přes čáru. Celá ta debata o tom, zda tábor v Letech byl tábor koncentrační, etnický, sběrný, je absolutně mimo. Z toho tábora, ať ho budeme nazývat jakkoliv, byly provedeny prokazatelně minimálně dva transporty do likvidačního tábora v Osvětimi. Tedy jednoznačně byl později součástí plánů sloužících k vymýcení „podlidí“ na základě rasových zákonů nacistického Německa, a byl tedy součástí holocaustu.

Tomio Okamura řekl v médiích, že se bojí vyjít v Praze na ulici a obává se i fyzického napadení. Vysvětluje to tím, že je proti němu vedena kampaň. Na to se ale ozvaly hlasy, že jen slízí plody své politiky a toho, že šíří sám nenávist. Jak situaci chápat? Co Okamura dělá dobře a co špatně? A jak reagovat na informace novinářky Sabiny Slonkové nebo Jiřího Kubíka o pochybných finančních tocích v hnutí? Navíc Okamura se velmi kriticky staví k novinářům, říká, že jsou zkorumpovaní a lžou…

V prvé řadě bych chtěl říci, že odmítám jakékoliv projevy nenávisti a vyhrožování komukoliv. Pan Tomio Okamura je velmi arogantní vůči novinářům a lidem, kteří s ním nesouhlasí. Myslím, že těmito vyjádřeními chce zamést jen kauzy kolem sebe. Ať již o financování své strany. Další kauzou, o které se příliš nemluví, je teroristický útok u Bakova nad Jizerou.

Státní zastupitelství je přesvědčené, že za útoky na železniční tratě stojí sedmdesátiletý důchodce Jaromír Balda z obce Malá Bělá, která je součástí Bakova nad Jizerou. Ten je v současné době ve vazbě a je obviněn i z trestného činu teroristického útoku. Jak ukazují povinně zveřejňované informace dle § 16c odst. 4, zákona 247/1995 Sb., které dávají stranám povinnost zveřejňovat seznam osob, které poskytly bezúplatné plnění. Balda podle seznamu vylepil plakáty SPD Tomia Okamury za 3 300 Kč, rovněž si nechal od června do září 2017 pověsit plachtu za 4 800 Kč a polepit auto materiály SPD za 4 350 Kč. Tyto náklady si bude moci odečíst z daní.

Jde tedy trochu s nadsázkou říci, že zatímco Islámský stát v ČR nespáchal žádný teroristický čin, příznivci SPD spáchali dva.

Jan Svěrák a další posbírali deset tisíc podpisů pod petici Pět vět na obranu České televize. Znamená to, že česká veřejnost je ochotná bránit Českou televizi, nebo se přikláníte k opačnému názoru, a to, že umělci jen chtějí peníze z veřejnoprávního média? Jaké dění byste teď uvítal, co se týká ČT? Zeman a další hovořili o personálních změnách, na druhé straně sílí aktivity proti.

Česká televize by možná mohla některé své smlouvy zveřejnit transparentněji, nicméně je také nutné vidět, že ten, kdo žádá o větší transparentnost je ředitel soukromé konkureční televize Barrandov pan Jaromír Soukup. Ten v tom může mít samozřejmě i svoje zájmy, protože ho jistě zajímá, za kolik a od koho Česká televize pořady vyrábí. Takže je otázkou, zdali by pak Česká televize neměla konkurenční nevýhodu. Nebo ať ty smlouvy ukáže i pan Soukup, Prima, Nova… Souhlasím s panem Bělobrádkem, který v Aréně Jaromíra Soukupa uzemnil moderátora, že ČT nás stojí mnohem více peněz, ale asi to bude tím, že neustále neopakují 30 případů majora Zemana. ČT vyrábí dvakrát více svých pořadů než všechny soukromé televize v ČR dohromady, a to mluvíme i o těch malých jako Regina nebo Šlágr TV.

Asi není tajností, že ČT velmi podporuji. Ten tlak ulice nedělat personální změny je velmi znatelný a myslím si, že v tomto ANO ulici ustoupí. V opačném případě čekejme velké demonstrace na podporu ČT.

Na gymnázium v Sokolově přišla minulý týden policie vyšetřovat okolnosti stávky, píší o tom Hospodářské noviny. „Studenti byli na dezinformačním webu Aeronet nazváni Haveljugend, 17letému gymnazistovi hrozí jeden spoluobčan zavražděním a šéf kulturní komise místní radnice z hnutí ANO, který to celé rozdmýchal, možná přijde o funkci.“ Co říci k takovým dozvukům studentské výstražné stávky?

Zastrašovat a urážet studenty je nehoráznost a připomíná mi to projev soudruha Štěpána z areálu ČKD z 23. listopadu 1989. Však studenti jsou ti, kteří tvoří budoucnost naší země. A mají právo si vybrat svou budoucnost. Čekám, doufám ne marně, na nějaké odsouzení od vedení ANO a distancování se od slov pana šéfa kulturní komise na dané radnici.

Jiří Drahoš založil spolek Společně pro Česko. Na jednu stranu tvrdí, že půjde o apolitický spolek, který bude spojovat lidi různého politického smýšlení, jenže on sám ohlásil kandidaturu do Senátu. Reagoval i Miroslav Kalousek, který napsal: „Dobrou noc. Teď jsem slyšel, že zítra bude pondělí. Plně se s tímto názorem ztotožním hned poté, co se o tom poradím se svým analytickým týmem. Apolitický spolek Společně pro Česko,“ uvedl Kalousek. Doplnil i to, že sdružovat by se měly demokratické strany, ale spolky smysl nemají. Má pan Kalousek pravdu? Má Jiří Drahoš budoucnost v české politice a dělá dobře, když zakládá takový spolek?

Určitě je dobře, že pan Jiří Drahoš se chce dále angažovat v politice i v společenských tématech. Určitě si pana Drahoše dovedu představit v Senátu, dokonce třeba i jako ministra zodpovědného pro vědu a výzkum. Proč ne. Na stranu druhou, ať se na mě pan Drahoš nezlobí, není to přirozený lídr. Jako budoucího lídra nějaké strany nebo třeba koalice stran si dovedu představit třeba Marka Hilšera, který s nulovým rozpočtem udělal 9 % v prezidentských volbách.

Další, koho si umím představit, je kolínský starosta Vít Rakušan. Jako obyvatel Kolína vím, jak kvalitní práci udělal v Kolíně, ačkoliv budu kandidovat v komunálních volbách v jiném uskupení. On vyvedl město z velkých dluhů, do kterých přivedla Kolín předchozí radnice a nekvalitní smlouva s TPCA, na které má i určitou vinu pan Miloš Zeman jako tehdejší premiér. A přesto, ačkoliv město musí šetřit, se v Kolíně opravují školy, ulice, parky, radnici zajímá názor lidí, v Kolíně se dějí zajímavé kulturní akce.

Děkuji za rozhovor a přeji všem čtenářům krásné a klidné prožití Velikonoc.

autor: Jaroslav Polanský