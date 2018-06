Jan Hřebejk: Zeman je ohavný chlap. Vulgární ožrala, který čůrá na schodišti. Líbí se hňupům

Co žene Jana Hřebejka do politiky? „Rozhodně to není nějaká ambice v politice působit, protože já se chci skutečně angažovat v té lokální politice. Abych byl úplně upřímný, oslovil mne David Dušek, můj spolužák z FAMU, je to takový chlapec z dobré rodiny, vnuk Zdeňka Urbánka,“ uvedl Hřebejk s odkazem na postavu Zdeňka Urbánka, spisovatele, překladatele, signatáře Charty 77 a dlouholetého přítele prezidenta Václava Havla.

Před rokem řekl Hřebejk pro Český rozhlas, že se domnívá, že není pro politiku vhodným člověkem. Co se tedy za rok změnilo, že svůj postoj přehodnotil? „Myslím, že ten dotaz i ta odpověď se tehdy týkala té velké politiky, na tu se skutečně necítím. Za rok tady třeba budeme sedět a mít nějaké jiné ambice,“ pobavil sám sebe sarkastický Hřebejk. „Myslím, že se nic nezměnilo. Je to svým způsobem výzva, protože se o politiku zajímám a přijde mi, že tu Prahu 5 mám dostatečně pod kůží, abych se mohl pokusit být u toho. Jsem na čtvrtém místě kandidátky, což je tak na té hranici volitelnosti. Jdu tam ale s tím, že chci uspět,“ dodal Hřebejk.

Smetana poté Hřebejkovi připomněla jeho tři dřívější výroky na adresu prezidenta Zemana. „Pro mě je to ve všech ohledech ohavný chlap.“ „Pro mě je to, jako když máte v baráku vulgárního ožralu, který čůrá na schodišti.“ „Zeman je postbolševický, trochu pravicový a trochu levicový, podle toho, jak se to hňupům líbí.“ Jsou to výroky hodné aspirujícího politika? „Já myslím, že na toho Miloše Zemana nemám. Kdybych se měl přiblížit jeho úrovni pokleslosti, té demagogie, té vulgarity, tak to bych si musel hodně přidat,“ míní Hřebejk. Podle něj snižuje laťku politické úrovně v zemi právě český prezident.

„Myslím si, že je vždy osvěžení, když je v politice někdo, jako je Karel Schwarzenberg. Když někdo mluví takovým způsobem, který je košatý a vím co chce říct a také vím, že se nevykrucuje,“ podotkl Hřebejk k tématu, co je pro něj u politiků důležité.

Hřebejk dříve o voličích Miloše Zemana řekl, že jimi pohrdá. Emma Smetana ocitovala: „To jsou lidi, se kterými nechci mít nic společného. Buď jsou zblblí z toho, co si přečetli, nebo nemají v pořádku hodnoty.“ Nestojí tedy Jan Hřebejk o jejich hlasy? „Myslím, že voliči Miloše Zemana mě volit nebudou. Měl jsem vinárnu a taky tam občas přišli lidi, kteří mi nesedí. Ale když jsem tam obsluhoval, tak jsem je prostě musel obsloužit. To je normální. Jako filmový režisér nekádruju své diváky. Jako kandidát na Praze 5 nekádruju své voliče. Abych se nevykrucoval, já lidi, kteří volí Zemana po tom prvním období, nechápu. Ale to je všechno. To je můj názor jako Honzy Hřebejka. Na tom názoru se nic nemění,“ vysvětlil Hřebejk.

Podle něj tahá Miloš Zeman bolševiky a populisty zpátky k moci. „Každý jeho krok je pro tuto zemi hůř a hůř. Kdo to nevidí, tak hůř vidí,“ vyjádřil se Hřebejk k Zemanově politice. „Proč bychom škrtali neofašisty ze seznamu extremistů? Jak nedemokratická strana, která má sedm procent, strana, o jejíž zavrženíhodnosti je řeč v našich zákonech, má jít k moci? Vždyť ti lidé na to nemají žádné právo,“ rozohnil se režisér. Na otázku Smetany, kterou stranu má na mysli, odpověděl Hřebejk jednoznačně a s odkazem na Andreje Babiše: „Komouše a SPD, to je přece sedlina společnosti. A nemají žádný volební zisk na to, aby tady měli podíl na moci, kdyby se jeden té moci nedržel jako klíště.“

Emma Smetana Hřebejkovi připomněla, že STAN má ještě nižší podporu, než tyto dvě strany. „STAN ale nepodmiňuje žádné ministry ničím,“ odpověděl Hřebejk. Ani Klaus, ani Havel podle něj komunisty nepouštěli k takovému podílu na moci, jako Zeman.

Nepřispívá ale takováto rétorika k hloubení příkopů ve společnosti? „Tuhle konfrontaci má na hrbu řekněme z osmdesáti procent ta druhá strana. Řekl bych, že lidi jako já, nebo lidi, kteří smýšlí jako já, se víceméně brání určitým skandálním a bezprecedentním krokům. Máme vládu, která nemá důvěru, máme ministry, kteří se patrně tahají z klobouku, jedná se o vládě, kdy koaliční partneři nevědí nic o těch ministrech, to považuji za nestandardní,“ vysvětlil Hřebejk.

Může člověk s tak vyhraněnými názory, jako má Jan Hřebejk, něco na rozdělení společnosti změnit? To zajímalo Emmu Smetanu. „Myslím si, že mám docela konsenzuální názory. Jsem velký odpůrce lidí, u kterých tuším, že chtějí omezovat naši svobodu. Tím myslím svobodu lidí v téhle zemi. To nic nemění na tom, že jsem toho názoru, že různá řešení politických a společenských problémů vyžadují rozhovor, dialog. Toho já jsem schopen,“ proklamuje Hřebejk.

Necítí se Jan Hřebejk trochu jako politický turista? Dříve podporoval třeba lidovce, nebo Karla Schwarzenberga, nyní zakotvil u STAN. „Ne ne, já jsem lidovce volil i v posledních volbách. Já jsem Karla Schwarzenberga podporoval osobně, já nejsem tak pravicově vyhraněn, abych třeba volil TOPku, ačkoliv je mi tam řada lidí sympatická,“ vysvětlil Hřebejk. Cítí se býti spíše liberálem a stoprocentní shodu nemá ani s lidovci. „Já jsem třeba pro sňatky homosexuálů a pro lidovce je to tabu,“ dodal Hřebejk.

autor: mak