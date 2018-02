Jan Hrušínský: Nějaké pitomé Parlamentní listy napsaly, že jsem mejloval paní Kornové, že musíme emigrovat!

Herec Jan Hrušínský v rozhovoru pro Luxury Prague Life prozradil, co je pravdy na tom, že se chystá emigrovat z České republiky poté, co se prezidentem znovu stal Miloš Zeman.

Jan Hrušínský může srovnávat situaci v České republice se situací v Austrálii. Část rodiny totiž žije u protinožců a Hrušínský tam jezdí za vnoučaty. Zjistil například, že australské parky jsou velmi upravené, najdete v nich třeba i pingpongové stoly a místa na grilování. Herec a režisér se obává, že v České republice by takto pěkně upravené parky dlouho nevydržely. Pálky, které u pingpongových stolů v Austrálii také najdeme, by v České republice nejspíš někdo brzo ukradl. Hrušinský si všiml i toho, že se v Austrálii neplatí za parkování. Funguje tam totiž nepsaná dohoda, že občané odvádí daně, a to samo o sobě stačí.

Hrušínský platí daně v České republice a jako občan platící zde daně cítí povinnost vyjadřovat se k dění kolem sebe. Nelíbí se mu, kam v posledních letech politicky směřujeme. Zdá se mu totiž, že se Česká republika odklání od kurzu nastoleného po roce 1989 – od kurzu svobody. Hrušínský má za to, že svoboda v naší zemi je znovu ohrožena. Proto se také ozývá častěji než v 90. letech. Tehdy se prý kradly ponejvíc peníze, dnes je nám, bohužel, osekávána i svoboda.

Je zklamaný z výsledku prezidentských voleb, protože má pocit, že náprava dnešní neblahé situace potrvá ještě déle, než by trvala s jiným prezidentem. Česká republika mohla s Jiřím Drahošem v čele znovu získávat dobrou pověst. Stojí ostatně za povšimnutí, že mezi prvními státníky Zemanovi gratulovali ke znovuzvolení ruský a čínský prezident. Zemanem vychvalovaný 45. prezident USA se neozýval.

To však neznamená, že by se Hrušínský chystal emigrovat.

„Počkej, ale! Dokonce nějaké pitomé Parlamentní listy napsaly, že jsem mejloval paní Kornové, že musíme emigrovat! Jenže já paní Kateřinu Kornovou vůbec neznám. Nikdy v životě jsem se s ní neviděl, ani si s ní nemejloval,“ podotkl Hrušínský. Nutno podotknout, že nešlo o článek ParlamentníchListů.cz, ale o názorový příspěvek blogera Jiřího Macků, který vyšel v rubrice Názory a petice a byl míněn ve zjevné nadsázce.

autor: mp