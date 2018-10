Jan Hrušínský sepsal příspěvek ke sto letům republiky: Čehona hajloval, dojil, a teď dostane od Zemana medaili

„Začalo to destrukcí. Bouráním Rakouska-Uherska. Jak známo, Čehona byl občan pilný. Hrdě nosil na klopě vyznamenání od stařičkého císaře pána, které dostal za svoji ochotu a loajálnost ke státnímu zřízení. K mocnářství. Miloval hřejivý pocit důležitosti, který se s medailí dostavil. Prototyp ochotného a všehoschopného člověka, který ještě ráno 28. října 1918 bránil monarchii. Pohoršoval ho hluk padajících státních znaků, které neukáznění Češi nadšeně strhávali z fasád domů po celé zemi,“ začal Hrušínský svůj komentář.

„Pilného občana Čehonu hrál v roce 1938 v Osvobozeném divadle můj dědeček, herec Rudolf Böhm-Hrušínský. Tatínek mého slavného tatínka. Voskovec a Werich do hry Pěst na oko využili verš z rakousko-uherské hymny: ‚Čeho nabyl občan pilný?‘ a Čehona byl na světě,“ píše dále Hrušínský a vzpomíná na to, jak Čehonovi pak zčista jasna začali vadit Židé i na to, jak se Čechona naučil zdvihat pravici, aby pozdravil nový pořádek.

Následně Hrušínský rovněž zmiňuje druhou světovou válku i přátelství se Sovětským svazem. „Čehona se hned v listopadu 1989, ještě jako obětavý agent StB, přihlásil k sametové revoluci a jako jeden z prvních lidí v ČSSR začal podnikat. A dařilo se mu. Svoboda byla tak krásná! A kapitalismus! Tolik přátel v nejvyšších kruzích! Jen ten Havel, kdyby neotravoval s těmi svými pravdami. A těch státních peněz, co všude najednou bylo! Jen je podojit. A Čehona dojil a dojil. Trochu mu chybělo staré dobré donášení, ale věřil, že i to se podaří znovu zavést. A podařilo se,“ poznamenal dále Hrušínský.

A věnoval se i současné hlavě státu, Miloši Zemanovi, který je podle Hrušínského tím, kdo otočil kormidlem prudce na Východ. „Jeden prezidentův poradce je opravdový Číňan, sice trestně stíhaný, ale Číňan, a všichni ostatní zemanovci jsou skoro Rusové. Čehonovi z čista jasna začali vadit muslimové, uprchlíci ze Sýrie i malí sirotci, kterých se do Čech prý valí stovky milionů. Říkal to prezident, tak je to pravda. V Parlamentních listech psali, že uprchlíci jsou nečistí. A parazitují na nás, na lidech. Tak s nimi Čehona zatočí. Jako s Židy za protektorátu. Ostatně čas nových pořádků je tu. Čas pilných občanů Čehonů,“ uzavřel Hrušínský, že Čehoni jsou mezi námi už sto let. A pilný občan Čehona dostane 28. října 2018 na Hradě od pana prezidenta státní medaili.