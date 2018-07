Jan Moláček: Bez ČT a rozhlasu by úroveň demokracie klesla

Novinář Jan Moláček má za to, že bez veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu by to demokracie v naší zemi měla dost těžké. V rozhovoru pro server Forum24.cz okomentoval také roli serveru ParlamentníListy.cz na české mediální scéně. Server PL.cz je podle Moláčka toliko parodií na seriózní médium.

Pokud má demokracie správně fungovat, potřebuje média, která poskytnou prostor k diskusi a která se budou věnovat investigativní žurnalistice, skrze kterou budou demokraticky zvolené politiky také hlídat. Moláček, který v minulosti působil jak ve veřejnoprávním Českém rozhlase, tak na soukromém serveru Aktuálně.cz, prý soukromá média uznává. V řadě z nich podle jeho názoru působí profesionálové, kteří odvádějí skvělou práci, ale veřejnoprávní média musí být podle Moláčka nezbytnou součástí fungující české demokracie.

Už proto, že dnešní předseda vlády Andrej Babiš před pár lety koupil MF Dnes a Lidové noviny. To Moláček považuje za velký problém. Těmto médiím nikdo neodpáře nálepku médií, která jsou momentálně uložena ve svěřenském fondu premiéra. I kdyby se tamní novináři snažili sebevíc. Než Babiš MF Dnes koupil, deník prý přicházel s vlastními kauzami a nastoloval témata, ale po příchodu Babiše se prý z deníku stal spíš spotřebitelský magazín, který píše o autolékárničkách. Tak to alespoň vidí Moláček.

„Situace je taková, že bez existence nezávislé České televize a Českého rozhlasu by úroveň demokracie a úroveň veřejné debaty, což spolu souvisí, klesla mnohem níž, a kdo ví, jestli by se o veřejné debatě a o demokracii ještě dalo mluvit,“ uvedl Moláček.

Pár slov Moláček přidal i na adresu serveru ParlamentrníListy.cz, který čas od času cituje jeho statusy na sociálních sítích.

„Moje statusy jsou všem k dispozici a nikomu nebráním, aby je sdílel. To dělá spousta lidí. Pokud můj názor zaujme média, mohou jej převzít a odcitovat. A že to dělají Parlamentní listy? S tím nic nenadělám. Nepokládám je za seriózní médium, je to parodie na žurnalistiku. Ale jsme svobodná země,“ uvedl novinář na volné noze.

Stávající politická garnitura v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) prý zatím veřejnoprávní média nijak přímo neomezuje, ale teprve čas ukáže, zda to tak zůstane po celé toto volební období. Přece jen si prý ještě všichni pamatují, jak ředitel veřejnoprávního rozhlasu René Zavoral kritizoval novináře Janka Kroupu za jeho reportáže o Agrofertu. Veřejnost však v tu dobu vyšla v řadě českých a moravských měst do ulic a lidé dali najevo, že hodlají nezávislost veřejnoprávních médií bránit.

„Demonstranti dali najevo, že nedopustí politickou kontrolu nad veřejnoprávními médii, a já si myslím, že se toho politici, kteří je chtějí dostat pod kontrolu, zalekli. Oni nechtějí bojovat s veřejností, naopak se snaží stylizovat do role někoho, kdo dělá to, co chtějí všichni. A tohle by podle jejich představ nedopadlo. Myslím si, že pokud by došlo k dalším problémům, kterými by mohlo být například odvolávání ředitelů nebo členů jednotlivých rad, byly by protesty ještě silnější než ty poslední,“ pokračoval Moláček.

