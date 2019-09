Jan Veleba k výbušnému dění kolem pořadu Newsroom: Je to opravdu stoka. Xaverovo video je průlom. Tisíce lidí uvidí ty úderky ČT

Sněmovna ve čtvrtek drtivě odmítla senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta republiky. Sice bylo jasné, jak to dopadne, přesto mnozí poslanci i senátoři neskrývali zklamání. Co na to říkáte? A nechybí vám Senát?

V rozmezí necelého měsíce druhá drtivá porážka „demobloku“ a jeho soukmenovců chvilkařů, kavárny a podobných prapodivných reliktů vytrysklé demokracie a jejich nosičů, tedy mediokracie v čele s Českou televizí. Získat podporu pouhých 58 hlasů Poslanecké sněmovny, to je žalostný výsledek lásky plného Senátu. Před tím 13. září v pátek se jim potopila loď „Antibabiš“ a teď dopadl stejně „Antizeman“. No a co na to říkám? Že už by si konečně měli dát pokoj a vnímat politickou realitu, jak ji vnímá lid této země, než ten lid ztratí trpělivost. Chodím s očima otevřenýma, jsem mezi lidmi téměř denně, umím pozorovat, analyzovat a srovnávat a musím se přiznat, že mě to dokonce baví. Je to něco jako zúčastněný výzkum, který neuděláte v davu na náměstích nebo na Letné, ale v normálních situacích mezi lidmi – bez hesel, bez umělců, bez řvoucích tlampačů, bez nahnědlého kde se vzal tu se vzal mesiáše. A výsledek je jasný, lidi mají rádi Miloše Zemana, momentálně má důvěru téměř 60procent! A pozor, novum – lidi mají rádi Andreje Babiše. Neplést si prosím s umělou davovou psychózou „Antibabiš“ na Letné a dalších organizovaných náměstích s tajtrlíky na tribunách. Viděl jsem to na „živitelce“ v Českých Budějovicích, viděl jse neuvěřitelné minipříhody na Zahradě Čech v Litoměřicích. Lidi mají zkrátka premiéra rádi a dávají mu to bez ostychu a hlasitě najevo.

Pokud se týká Senátu, tak ten mně opravdu nechybí a musím poctivě říct, že bych tam těžko v současné atmosféře lásky, prezidentských ambicí poražených a téměř permanentního souboje s prezidentem a premiérem vydržel. Nakonec rok před skončením mého šestiletého mandátu jsem veřejně sdělil, že obhajovat nebudu a to jsem také splnil a nelituji. Senát se totiž mění v politickou bojůvku, která jsa materiálně zajištěna ze státního rozpočtu se soustřeďuje na likvidaci výsledků svobodných voleb – velezrada prezidenta, vyšetřovací komise střetu zájmů premiéra, atd. To vše za úzké spolupráce s minimálně jedním nejmenovaným ústavním právníkem, který má část svého angažmá vedle Ústavního soudu přímo v Senátu včetně pohodlné kanceláře, v Senátu zaměstnané manželky a veškerého servisu. To zkrátka nemá chybu. Obeznalý životem v Senátu to považuji za nestoudnost.

Ještě coby senátor jste se výrazněji věnoval České televizi. Zaregistroval jste “kauzu” Newsroom ČT versus Xaver? Jak to na vás působilo?

Takže si nemyslíte, že je Newsroom objektivní pořad, který spravedlivě upozorňuje na “boty” či nesprávnou práci některých novinářů a médií?

Newsroom, a teď si vezmu na pomoc slova Xavera, je stoka. Vše ostatní bylo Xaverem řečeno a snad bych jenom při této příležitosti požádal pana Fialu, toho skvěle vypadajícího předsedu ODS, který se chystá porazit v příštích volbách Andreje Babiše a pak v roli premiéra prý dostat Českou republiku mezi prvních 10 nejúspěšnějších zemí světa, aby si zase sundal ty modré brýle, přestal fantazírovat a využil své učitelské politologické znalosti a napsal další kapitolu skript. Kapitolu novou, kterou by mohl nazvat „Končí hnízdo Čapí, před námi nové výzvy mega hnízdo Kavčí“. Zkušenosti s programem „Antibabiš“ má letité a změna programu se přímo nabízí. Ještě k panu Fialovi poznámka na okraj. Plány má veliké, žel všechny jsou v budoucím čase, ale realita v čase přítomném je zcela jiná – ani neudrží pohromadě svou skomírající ODS. Řeč je o včerejším sjezdu Trikolóry Václava Klause mladšího v Brně. Ač jsem člověk názorově levicový, tak se musím přiznat, že včerejší představení Trikolóry a pojetí sjezdu působilo svěže a docela sympaticky. Takže manekýn Fiala, to jsou moje asociace, když ho kdykoliv uvidím, bude mít starosti a o té vítězné budoucnosti si bude muset nechat zdát a nebo vyprávět dětem.

Moderátora Xavera Veselého chtěli lynčovat kvůli jeho rozhovoru s premiérem. Tomu bylo nedávno zastaveno trestní stíhání a mnozí kritici vyčítají veřejnoprávní televizi, že byla jedním z hlavních médií, která proti Babišovi “vedla kampaň”. Je to tak, nebo jde o pouhé řeči?

Kdyby jenom vedli kampaň, to bylo do očí bijící a nakonec se ústy pana Hynka usvědčili sami, když odvysílali skeče, kde mluvili o Andreji Babišovi jako o bývalém premiérovi. Tak byli přesvědčeni o jeho pádu, že udělali takovou školáckou chybu a předtočili si pořad pana Hynka. Ano, takové metody používá televize, kterou si platíme. Česká televize šla ale dál a stala se nepřímo spoluorganizátorem demonstrací „chvilkařů“ a náhončím, dříve by se řeklo verbířem, lidí na náměstí a na Letnou. No a nyní, kdy Babiš vítězí a prezidenta Miloše Zemana lásky milovný Senát před Ústavní soud nepohnal a velezrada se nekoná – další oblíbené téma ČT, tak začíná přihořívat a ČT hraje vabank. Viz zmíněný Hynek. Jsem velmi zvědav, jak bude ČT prezentovat nátlak ulice na státní zástupce, který rozjíždí nahnědlý Minář dnes.

Vy jste Českou televizi kvůli jejímu zpravodajství kritizoval už před lety. Změnilo se ve fungování ČT od té doby něco? Není to už lepší z vašeho pohledu?

Nejenom kritizoval, předložil jsem legislativní návrh, který směřoval k posílení podílu na vysílacím čase u regionálních studií v Brně a Ostravě a s tím i částečné přesměrování koncesionářských poplatků na tato krajská studia. Dnes mají možnost studia v Brně a Ostravě ze zákona tvořit pouhých 20% vysílacího času České televize, 80% vysílacího času (jeho tvorby) umožňuje zákon centru v Praze, která má asi jen 12% obyvatel státu a tedy i televizních poplatníků. Můj návrh zněl zvýšit mimopražským studiím podíl z 20% na 30% celkem a pražskému centru na Kavčích horách snížit na 70%. Znamenalo by to posílení regionální tvorby, rozvoj studií v Brně a Ostravě a pochopitelně mírné omezení tvrdého centralismu Kavčích hor. Samozřejmě jsem nepochodil a návrh byl smeten. Druhá iniciativa se týkala semináře k roli veřejnoprávní ČT, kterou jsem z pozice předsedy senátorského Klubu nezávislých senátorů zorganizoval 11.dubna 2017 v Senátu, na němž byla zveřejněna čísla o hospodaření ČT, která letos pan Soukup na TV Barrandov zopakoval. Účast na semináři byla velká, jednací sál Senátu byl zaplněn, leč z ČT ani noha a sám pan generální ředitel Dvořák neuznal za vhodné na moji zdvořilou pozvánku formou úředního dopisu na tuto oficiální akci v Senátu vůbec odpovědět. Po četných urgencích jsem obdržel e-mail jakéhosi podržtašky, který mně oznámil, že na senátní seminář z ČT nebude vyslán žádný zástupce! Takto jedná generální ředitel instituce, kterou si miliony občanů platí. Nadutost, povýšenost, arogance.

Veřejnoprávní televize nedávno přišla s pořadem “To se ví?!”, kterým prý vyvracejí dezinformace a vzdělávají lidi v tom, jak tzv. fake news odhalit. Nelze v tomto směru říci, že jde o záslužnou činnost?

Je mně líto, ale lhář a dezinformátor, mírněji manipulátor odtržený od reálného života občanů této země může těžko někoho vzdělávat, někomu kázat a něco odhalovat. Nicméně za záslužnou činnost tento pořad svým způsobem přesto mohu považovat. Každý, kdo se vydrží na tento křečovitý paskvil dívat, tak vidí v přímém přenosu pokrytectví a manipulaci. Česká televize si pod sebou doslova řeže větev.

Jaké změny by se podle vás měly uskutečnit, aby zpravodajství ČT postupovalo vyváženě? Je vůbec možné tohle nějak zařídit?

Starého a zdivočelého psa, navíc dobře krmeného, novým kouskům nenaučíš. Při tomto personálním složení a navíc zadání jít proti nepohodlným osobám a nepohodlným názorům – viz. kauza Xaver Veselý, se nic podstatného nezmění. Doba ale nazrává a odpor k ČT se v širokých řadách občanů stupňuje a narůstá. To je cítit mezi lidmi, to je vidět na sociálních sítích, přičemž lidé se přestávají bát a napětí se kumuluje. Přirovnal bych to k Zelenkově televizi před rokem 1989, také vysílala stále dokola to, co vysílala a co bylo v lince partajního politbyra, ale v hlavách lidí už dávno bylo něco jiného. No a pak přijde okamžik, kdy se lidé přestanou bát a kde kamery, mikrofon a předem připravené kauzy s palbou otázek na vyhlédnutou oběť už nejsou nic platné a nepřinesou zadavatelům kýžený efekt. To je cesta změny formou občanského hněvu.

Potom je cesta, kterou mají v rukách politici, kteří jsou prostřednictvím členů Rady ČT, která má dohlížet na plnění veřejnoprávní funkce ČT, za stav zodpovědní. Je to ovšem zodpovědnost neadresná, kolektivní a navíc mnoho z nich je naopak k ČT servilní a když to mám říct naplno, tak musím použít výraz, že jsou zbabělí. Proč? Jednoduše – dostanou se na obrazovky a to jako politici potřebují. Kdyby se řídili svým svědomím a snažili se věci napravit, tak by na těch obrazovkách nebyli, voliči by je neviděli a v Poslanecké sněmovně by mnoho stařešinů už dávno nesedělo.

Na druhou stranu, nejde zkrátka o věčný boj mezi těmi, kteří mají pocit, že TV někomu nadržuje a druhé znevýhodňuje, a těmi, co televizi vnímají jako záruku svobody slova v naší zemi? Není to pouze subjektivní pocit, že ČT za “něco kope”?

Já si myslím, že naše veřejnoprávní televize směřuje spíše k symbolu obřího Kavčího hnízda, které nahradí dnes už padlé hnízdo Čapí a že je zde čas pustit do jejich komnat Národní kontrolní úřad. K tomu je ovšem zapotřebí změnit Ústavu a tak bych našemu láskyplnému Senátu doporučil, aby už konečně přestali bádat o velezradě lidmi váženého prezidenta Miloše Zemana a své úsilí vrhli na poměry v České televizi. Je tam rok co rok 7 miliard korun, které jsou naprosto netransparentně spotřebovávány. Pražské prostředí, umělci, producentský systém hospodaření se zadáváním výroby televizních pořadů externím firmám – mluvil o tom konkrétně ředitel TV Barrandov Soukup. Je to až 70% výroby pořadů, proto studia v Brně a Ostravě musela snížit svoji samostatnost a stala se defakto pouhými servisními organizacemi pro Kavčí hnízdo, pardon Kavčí hory. To je třeba rozmotat, to pak bude hnízd….

ČT hospodaří s rozpočtem kolem 7 miliard ročně, které získá z kapes občanů prostřednictvím tzv. koncesionářského poplatku. Občas někdo říká, že by se poplatky měly zcela zrušit, což je evidentně nereálné. Co ale říkáte na návrh poslanců Foldyny, Staňka a dalších, že by poplatky neplatili senioři, matky samoživitelky a další nízkopříjmové skupiny?

Musím zdůraznit, že v mnoha zemích Evropy je vysílání veřejnoprávní televize financováno nikoliv z koncesionářských poplatků, ale z veřejných zdrojů – státní podpora, dotace a daně. Neznám poslední stav, ale když jsem organizoval s naším senátorským klubem zmíněný seminář k roli veřejnoprávní ČT, tak těch zemí, kde příjmy veřejnoprávní televize byly napojeny na státní rozpočet, bylo tehdy v Evropě 28.

Pokud se týká osvobození nízkopříjmových skupin od současných koncesionářských poplatků, tak s tím určitě souhlas, mnohé země to už mají dávno, ale obávám se, že speciálně u seniorů to má malý háček. Jak pravila naše eurokomisařka Jourová, a nejenom ona, tak senioři jsou náchylní k přijímání dezinformací a je tedy třeba je moc nepouštět samotné na internet. No a teď si představte, že takový senior bude mít možnost neplatit měsíčně 133 Kč a od dezinformací ČT ho bude dělit jenom tlačítko na svém dálkovém ovladači ….

Považte, takovou možnost by dostal senior, který přece nevolí správně, který by snad ani volební právo neměl mít a naopak by je měli dostat už ti šestnáctiletí. To by se to volilo, až by se zvolilo, jak by potřeba bylo. Ale teď vážně, v krátké slovní hříčce jsem chtěl poukázat na skutečné ohrožení demokracie, jejímž základem jsou svobodné volby a respektování jejich výsledku. Jsem velmi zvědav, s čím přijdou „chvilkaři“, jestli ustaví lidové tribunály na Babiše, a jejich hlásná trouba ČT.

Poslanci stále odkládají projednání výročních zpráv České televize, v dolní komoře jich leží už několik za poslední roky. Čím to je? Bojí se toho politici?

Tomu nerozumím a musím konstatovat, že sněmovna neplní svoji kontrolní roli, což ve svém důsledku přináší rozeštvávání společnosti a nahrávání těm, kteří nejsou sto uznat výsledky svobodných voleb. Máme tu stav, kdy výroční zprávy ČT nejsou podrobeny sněmovní a navazující mediální diskusi, perpetuum mobile sedmi miliard koncesionářských poplatků ročně netransparentně spotřebovávaných, úderky reportérů najíždí na nepohodlné osoby odvažující se vyslovit svůj názor a muziku tvrdí aktivní role ČT při svolávání demonstrací chvilkařů. To je stav, který se nedá dlouho udržet a dříve či později něco povolí. Obávám se, že na řadě je další hnízdo, mega hnízdo Kavčí. Nespokojenost mlčící většiny roste, blíží se ke stavu katarze a nic na tom nezmění nedostudovaný mesiáš Minář a jeho donátoři. Naopak, když se přilévá olej do doutnajícího ohně, tak je z toho pořádný fajrák.

