Jan Zahradil promluvil o konci Merkelové a o změně v politice EU, která může být klíčová

Zahradil se v Evropské unii jako odbojář necítí. „V Bruselu to takto nikdo nevidí,“ míní Zahradil s dovětkem, že rozhodně nejsme neposlušným státem. „Musíme se této nálepce bránit. Musíme klidně a razantně vysvětlovat, že máme jiný názor, ale to je demokracie,“ dodal Zahradil, jenž přemýšlí nad kandidaturou na volebního lídra evropských konzervativců. „Ale to neznamená, že ten člověk bude automaticky kandidátem na šéfa Evropské komise,“ sdělil europoslanec. Lídrem evropských konzervativců chce být proto, aby se dostal do bruselských médií.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

„Hlavní proud evropských médií bych označil za levicově liberální. Je to podobné některým těm českým médiím. Preferují politiky a politické strany, kteří jsou jim názorově blízcí,“ poznamenal k mediální scéně Zahradil.

Své pak řekl i k tomu, že končí ve své funkci kancléřka Německa Angela Merkelová. „Šampaňské jsem nebouchal. Nejsem rozhodně fanoušek Angely Merkelové, na druhou stranu měla cit se zeměmi východní a střední Evropy. Studovala v Praze, vím, že se kamarádí s bývalým předsedou Akademie věd. To, co korunovalo odchod Angely Merkelové, je opravdu krize německých stran. Jsme svědky přepisování politické mapy Evropy,“ sdělil.

Zahradil by rád, aby zůstaly zachovány čtyři svobody Evropské unie. „Pokud by se v Evropě dostaly k moci nějaké radikální síly, tak by se možná nějaký ekonomický protekcionismus mohl zrodit,“ poznamenával Zahradil. S novým kancléřem pak podle něj může nastat obtížnější období. „Pozice CDU/CSU slábne stejně jako sociální demokracie,“ konstatuje také Zahradil a obává se například toho, že se změnou kancléře by se mohl zvýšit tlak Německa na energetickou koncepci Česka. „Neříkám, že se to stane, říkám, že se to může stát,“ dodal.

Zahradil také řekl, že konec Merkelové je symbolem vyčerpanosti konceptu všechno integrovat a posouvat na evropskou úroveň. V Evropě tak proto podle něj posilují strany, jež jsou k EU kritické.