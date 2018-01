Jana Sobotku podpořili už tři neúspěšní kandidáti do senátu

07.01.2018 12:14

Vrchlabský starosta Jan Sobotka (za STAN), který v prvním kole doplňovacích voleb do senátu na Trutnovsku získal nejvíce hlasů (33,5 %) a s továrníkem Jiřím Hlavatým (za ANO) postupuje do druhého kola, získal podporu už od tří neúspěšných kandidátů. Kromě Kláry Sovové (NEI) a Jaroslava Dvorského (za Piráty), kteří získali dohromady přes 20 procent hlasů, Sobotku podpoří i kandidátka Občanské demokratické aliance Blanka Horáková. „Osobně podpořím starostu Vrchlabí Jana Sobotku, protože to je člověk, který nezklamal, a myslím si, že si důvěru zaslouží,“ řekla dnes ČTK Horáková, jež získala dvě procenta hlasů.