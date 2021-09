Jana Zwyrtek-Hamplová: Vojtěchovi nepomáhám. Jsem s Danem Landou

reklama

Zachytili jsme vaše jméno mezi právníky iniciativy Daniely Kovářové Covid a právo, která nabídla pomoc ministru Vojtěchovi v právní agendě Ministerstva zdravotnictví. Jste opravdu součástí tohoto týmu?

Tak to jste mne překvapil, jako řada lidí, co mne na to upozornila, protože o tom nic nevím… Vznik této skupiny jsem samozřejmě zaznamenala, ale že bych byla její součástí není pravda. Mé jméno je dlouhodobě spojeno s platformou Zdravého fóra, kterou od počátku podporuji, aktuálně pak s iniciativou Zlatý špendlík, a také často jednám a hovořím sama za sebe, a to je vše.

Vaše jméno a fotografie jsou však uvedeny na webových stránkách této nové skupiny.

Jak říkám, musí to být omyl, protože jsem se založení této skupiny nijak neúčastnila, a ani jsem se nepodílela na žádných jejích textech. Samozřejmě vítám každou iniciativu, která chce napravit tu hrůzu, co se tu děje, pouze jsem skeptik v tom, že se to může podařit po boku původců této hrůzy. Osobně považuji aktuální vstřícnost ministra Vojtěcha vůči této nově vzniklé skupině za předvolební PR, nic víc. A už vůbec nevěřím tomu, že by chtěl něco napravovat – to mohl už dávno.

Tedy vy byste se s ním nevyfotila?

(Úsměv). Já bych to otočila. Myslím si, že on by se nevyfotil se mnou. Mohla bych se ho totiž zeptat na to, proč mi ještě neodpověděl na žádost o informace, kterou jsem mu poslala už v srpnu. Navíc všichni víme, že hlavním hráčem není Vojtěch, ten jen plní úkoly a ona politická zadání.

Tedy vaše činnost bude dál probíhat pouze v rámci Zdravého fóra a iniciativy Zlatý špendlík?

Přesně tak. Zdravé fórum je prověřená akceschopná platforma, advokáti a řada dalších profesí včetně lékařů v jejím rámci pracují už rok a půl, a jistě i proto dokázali zrušit více než dvě desítky nezákonných opatření. Samozřejmě všechny své zkušenosti rádi kolegům předáme, protože oni začínají, zatímco my už v tom vlaku jedeme přes rok, a víme proto, co lze od ministerstva a ministrů, střídajících se v jeho čele, čekat. Rádi se budeme aktivně podílet i na odborné oponentuře jimi připravovaných materiálů, a tak dále. Pokud by probíhalo nějaké jednání s ministerstvem, jistě se ho já nebo některý z kolegů ze Zdravého fóra také rádi zúčastníme, protože je třeba spojovat síly, zkušenosti a odbornou autoritu.

Jak si vysvětlujete, že jste se ocitla na stránkách skupiny Covid a právo, když se vás nikdo ani nezeptal?

To opravdu nevím. S velkorysostí sobě vlastní to přisuzuji omylu, protože s řadou kolegů jsem se v první etapě covidu loni na jaře a v létě podílela na corono poradně Advokátní komory, a asi jsem zůstala tzv. na seznamu. (Úsměv) Na druhé straně je pravda, že bych očekávala, že než mne někdo uveřejní takto na webu, tak se mne napřed zeptá, a hlavně mi poskytne texty s myšlenkami této iniciativy, než mne s ní spojí – zvláště když moje jméno dávno není anonymní, a lidé je s něčím spojují. Tedy to, že jsem uvedena jako součást tohoto týmu, jsem se dozvěděla až od novinářů a od lidí. Stalo se. Určitě to nemůže nijak narušit spolupráci – jakmile přijde na lámání chleba, musíme se všichni postavit za zdravý rozum a normální svět.

Právnička Záhumenská jmenovitě vás vyzvala, abyste se v rámci skupiny Covid a právo nepodbízela ministru Vojtěchovi… Co říkáte na to?

Byl to pro mne šok, protože to napsala poté, kdy už věděla, že nemám s touto iniciativou nic společného. Vůbec tomu proto nerozumím, podobné metody někoho bezdůvodně urážet nejsou ani můj styl. Kdybych nevěděla, že kolegyně bojuje na stejné straně barikády, tak bych ji podezřívala, že ji na mne najal právě Vojtěch. Zrovna mě podezřívat z poklonkování jakékoli vrchnosti může totiž jen blázen. Lidi to naštěstí ví.

