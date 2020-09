Jana Zwyrtek Hamplová lituje Jaroslava Kuberu. Toto vzkazuje vdově

reklama

„Je mi líto pana Jaroslava Kubery. Znala jsem ho. Jsem přesvědčena, že by o české vyznamenání velmi stál,“ napsala Hamplová na svém facebooku. Bývalá poslankyně ČSSD tak polemizuje s Věrou Kuberovou, která naopak prohlásila, že vyznamenání by Kubera od současného prezidenta nepřijal.

„Prezidentská kancelář mě kvůli vyznamenání pro manžela minulý týden kontaktovala, ale moje odpověď zněla, že toto vyznamenání nechci přijmout. Protože prezidentská kancelář se do dnešní doby o nic nezajímala. A najednou mně přijde takové nespravedlivé, aby manžela vyznamenávali, ten by si to určitě nepřál touto formou,“ uvedla Kuberová podle informací Hospodářských novin.

Prezident Zeman v reakci uvedl, že rozhodnutí respektuje. „Já to respektuji a to je vše, co k tomu mohu říci,“ řekl prezident na Primě. „Je mi to líto kvůli Jaroslavu Kuberovi, protože být vyznamenán nejvyšším českým řádem, byť in memoriam je něco, co by k Jardovi Kuberovi zcela určitě patřilo,“ dodal s tím, že kromě cesty na Tchaj-wan s Kuberou v mnoha věcech souhlasil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Věra Kuberová: Vystrčila si cením. Dotáhl do konce myšlenku mého muže Zeman se zlomenou rukou usedl před kamery a začal účtovat: Vystrčilovi zabouchl dveře. Přitvrdil facku vůči Pompeovi. A to nebylo rozhodně vše Jaroslav Kubera měl dostat státní vyznamenání, ale nedostane. Manžel by si to nepřál, odmítla vdova Havel a Kubera spokojeně pokuřují, chválí lídr ODS Vystrčila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.