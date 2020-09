Jandák: Češi žerou hůř než Němci. Kultura? V USA herec dělá číšníka, když nemá co hrát

Herec Vítězslav Jandák, ministr kultury ve vládě Jiřího Paroubka, později poslanec za ČSSD, člen Rady Českého rozhlasu, kandiduje nyní do Senátu za hnutí ANO a přišel do rozhovoru pro internetovou televizi XTV. Promluvil třeba o Tchaj-wanu, kultuře, svojí volební kampani, ale i o zemědělství.

Na otázku, zdali by také naplánoval cestu na Tchaj-wan jako šéf Senátu Miloš Vystrčil, pokud by se stal senátorem, odpověděl. „Já samozřejmě cestu plánuju, ale do jižních Čech a na Vysočinu. Tchaj-wan pro mne kouzlo nemá. Nezlobte se. Já jsem národovec, vlastenec. Miluju ten kus země, který se jmenuje jižní Čechy.“

„Když jsem byl ministrem, tak kam jsem jel já do zahraničí? Ke svému nejbližšímu sousedovi do Rakouska. Máme historické vazby. Je zajímavé, že jsem tam byl jako první ministr kultury vůbec, protože ti ostatní jezdili do Argentiny a podobně. Ale pro nás je důležitější to Rakousko,“ vzpomínal Jandák.

„Nerad už jezdím poslední dobou do světa. Ať už je to Tchaj-wan, nebo Čína lidová, celý svět je v nějaké křeči, a proto se držím doma. A chtěl bych dělat všechno pro to, aby tady byl pořád klid a pohoda, která zatím ještě je,“ dodal ještě.

K senátorské volební kampani Jandák řekl: „Já už jsem k dnešnímu dni projel okolo sto dvaceti obcí a měst, protože já mám takovej pocit, že člověk když se o něco uchází u někoho, a já se ucházím u občanů, tak je musím nějak oslovit, ukázat se jim a říct, jsem tady, kdybyste cokoliv potřebovali, a vypadám takhle, můžete si sáhnout.“

O svém angažmá v politice a o tom, čemu by se chtěl v Senátu věnovat, Vítězslav Jandák řekl: „Víte, co je zajímavé, já jsem celou dobu svého politického života ve Sněmovně byl tlačen do kultury, ale mě vždycky bavilo zemědělství. Protože to je otázka soběstačnosti,“ a dodal: „Není důležitý počet divadel, ale kolik budeme mít hovězího a vepřového, jestli budeme soběstační, protože my nevíme, co se ve světě stane za čas.“

Jandák by také prý chtěl, aby byli čeští občané zrovnoprávněni s občany západních států v otázce potravin: „Jak je možný, že ten Senát, který tady bojuje v Číně za svobodu, nezajímá, že lidi tady žerou něco horšího než ten Němec, Belgičan nebo Nizozemec.“

Jak by se Jandák vyrovnal s koronavirovou krizí, kdyby ho potkala jako herce? „Víte co, já bych dělal, kdyby mě to potkalo, tak bych hledal jinou práci. V týhle době bych moc nežebral. Já to vidím v Americe. Ten herec tam nemá co hrát, tak dělá číšníka nebo jde na jahody,“ poznamenal Jandák s tím, že si váží těch herců, kteří si dokázali najít jinou práci.

Jandák má prý obavu o českou kulturu, ale ne kvůli koronaviru. „Mám obavu o českou kulturu samozřejmě. O řeč mám obavy. Mám obavy, že se některé umělecké věci ‚zmezinárodní‘ tak, že se tam ten český prvek vytratí a bude to jenom mezinárodní a evropské.“

Na otázku, na co se ho nejvíc lidé ptají při kontaktní senátorské kampani, Vítězslav Jandák odpověděl: „Nejvíc se ptají – a vy už tam nejste, pane Jandák?“ Možný budoucí senátor také řekl, že většina lidí, se kterými se setkává při kampani, neví, kdo je jejich senátor, a třeba ani neví, že nějaký Senát existuje.

„Senát sám dělá jednu blbost, je tak vznešenej, že vůbec ty lidi neoslovuje. Řekl bych, že je to panská pýcha. Měl by k lidem více promlouvat, ne tím, že bude cestovat na Tchaj-wan za naše prachy, ale tím, že bude oslovovat občany a říkat jim, co dobrého pro ně vlastně dělá,“ myslí si Jandák.

