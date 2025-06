Jandejsek: Green deal, záhuba lidstva. Už vidíme důsledky

V rozhovoru pro Zákony bohatství se bývalý prezident Agrární komory a respektovaný podnikatel Zdeněk Jandejsek ostře vymezil vůči současnému složení politické reprezentace. Zdůraznil, že Česká republika potřebuje především praktiky s reálnými výsledky, nikoliv teoretiky. „Společnost potřebuje ne politology, sociology a podobné profese, ale potřebuje odborníky pro jednotlivé obory, které máme. Pokud ti odborníci budou na svém místě a budou dělat svou práci a mají za sebou práci, kterou vykonávali úspěšně, vybudovali podniky nebo řídili cokoliv jiného úspěšně, tak tito lidé musí přijít na místa v parlamentu i do vlády. Když se to podaří, věřím tomu, že se u nás může hodně změnit.“

Zároveň poukázal na dvě zásadní slabiny české společnosti: „Česká republika má velice schopné lidi, ale má dva problémy. Jednak to je obrovská závist, a druhá věc je, že velká část populace je schovaná za pařezem a čeká, jak to dopadne a podle toho se přidá.“ A připomněl, komu mají politici skutečně sloužit: „Naše vláda si neuvědomuje, že je placená lidem. Takže měla by se odpovídat všem lidem a měla by rozhodovat v jejich prospěch.“

Evropa trpí kvůli omezení produkčního zemědělství

Jandejsek ostře zkritizoval dopady klimatické politiky EU. Upozornil, že varoval před důsledky už před pěti až sedmi lety – a podle něj se dnes negativní scénáře začínají naplňovat. „Green Deal je záhuba lidstva, protože jak je nastavený, tak není nastavený ve prospěch společnosti, jak evropské, tak světové. A první výsledky toho, jak to dopadne špatně, jsou tady.“

Konkrétní dopady na české zemědělství a na potraviny popsal bez obalu: „Nedostatek mléka, obrovský nárůst skoro o 30 % v cenách. Vajíčka dnes prodáváme zhruba za 3,50 až 3,70. Prodávali jsme je za 2,20 až 2,40. Ale co je horší, na trhu je máme dnes od 7 korun do 9,90,“ zdůraznil. Kritizuje i vysoké ceny vepřového masa.

V neposlední řadě popsal napjatou situaci na trhu s drůbežím masem. „Drůbeží maso. Obrovský objem drůbežího masa se nakupuje, protože to je relativně nejlevnější maso. Kvůli tomu je po něm obrovská poptávka a z toho plynoucí obrovský nedostatek. Od března se nám nestalo ani jeden jediný den, že by nám něco zbylo a že bychom to museli zamrazit,“ upozornil. I ceny hovězího masa označil za „katastrofální“.

„V podstatě všechno, co je, tak je v Evropě už v nedostatku. Proč? Protože Green Deal řekl, že produkční zemědělství se musí snížit o 25 až 30 %,“ připomněl Jandejsek.

Varuje proto, že omezování domácí výroby povede k závislosti na dovozu z regionů, kde neplatí stejné standardy. „Snížení výroby nás likviduje a tlačí nás to tam, kde nechceme být. Není dostatek a teď budeme dovážet – budeme dovážet z těch zemí, kde standardy výroby jsou vlastně úplně jiné, než jsou u nás. A to už nikomu vadit nebude. Tak co tomu říká náš lid?“ poznamenal Jandejsek.

Na dotaz, zda je skutečně zvyšování cen potravin přímým důsledkem evropské politiky, Jandejsek zopakoval: „Určitě je to v první řadě Green Deal. Dalším důvodem jsou drahé energie. My je máme nejdražší. Pak záleží na tom, co si obchod nasadí.“

Republika by mohla být soběstačná, kdyby ji řídili odborníci

Zároveň zmínil, že Česká republika byla dříve soběstačná, a to i bez špičkových zahraničních technologií. „My jsme ještě do roku 1994 byli soběstační. Byli jsme přebytkoví. Vyváželi jsme. Naše země v té době neměla nejlepší technologie, neměli jsme šlechtění, genetiku u živočišné výroby, a přesto jsme byli soběstační.“

Podle něj by ČR mohla být znovu přebytková, kdyby ji vedli již zmínění skuteční odborníci. „Kdyby Českou republiku řídili lidé, kteří ji mají řídit, a kteří vědí, o čem to je – takže žádní politologové a sociologové – tak ČR bude přebytková, bude nejen soběstačná, ale bude ještě vyvážet.“

Vláda přehlíží chaos, který ohrožuje základní potřeby lidí

Jandejsek proto kritizuje laxní přístup státu k situaci na trhu s potravinami a naznačuje možné napojení některých zájmových skupin na vládní struktury. „Tady si dělá každý, kdo chce, co chce. Jaké vazby jsou na vládu nebo nejsou, to já nemůžu vyhodnocovat. Ale myslím si, že nějaké jsou, protože jestli někdo dovolí tento stav, nechá ho a vlastně se tváří, že je všechno v pořádku, tak pak tu vlastně člověk začne uvažovat o tom, jak je to vůbec možné, že takový binec může stát nechat a vlastně nechávat prostor na to, aby někdo likvidoval cenu potravin.“ A dodal, že jde o zásadní ohrožení životních jistot. „Potravina je základ. Potravina, energie, půda, vzduch a voda – to jsou základní atributy normálního života,“ konstatoval.

Na otázku, zda může tento vývoj kolem zemědělských regulací vést až k nedostatku potravin v Evropské unii či doslova k „hladu“, Zdeněk Jandejsek odpověděl: „Já bych až takto daleko nešel. Myslím si, že hlad určitě ne, protože zatím Asie, Jižní Amerika a další oblasti se chovají normálně a vyrábějí tak, aby to bylo co nejlacinější, takže se to určitě doveze. Ale nebudeme mít to, co chceme. Nebudeme to mít čerstvé a nebudeme to mít v takových standardech, jaké tu v unii máme.“

Podle něj je to zbytečné promrhání potenciálu, který Česká republika má. „Myslím si, že je to obrovská škoda, když tu máme k tomu podmínky, jak jsem před chvílí řekl – pokud by se to řídilo tak, jak se to řídit má, tak budeme mít své kvalitní potraviny, od domácích výrobců a kontrolované.“

Nadnárodní kapitál ovládne potravinové dovozy, varuje Jandejsek

Podle Zdeňka Jandejska je klíčové si uvědomit, kdo bude dovážet potraviny z odlehlých regionů, jako je Jižní Amerika. Varuje před důsledky globalizace a koncentrace trhu v rukou několika mocných hráčů: „Důležité je, kdo to bude dovážet z té Jižní Ameriky a z dalších podobných vzdáleností. Bude to zase dovážet nadnárodní finanční kapitál. Copak někdo je schopný zaplatit loď, která má 500 až 1500 kontejnerů? Dovedete si představit, co to je? To nejsou miliony, ale miliarda. Myslíte si, že to vše je někdo schopen zaplatit? Třeba u nás nějaký obchodní podnik? Kdokoliv? Ne. To vše bude mít v ruce finanční nadnárodní kapitál. To je ta globalizace. Kam jsme to dotáhli?“

Upozorňuje, že tito hráči budou skupovat levné zboží a prodávat to za vysoké ceny bez ohledu na místní potřeby: „Tito lidé mají hodně prostředků, mohou si to dovolit a budou dál inkasovat. Nakoupí lacino a prodají to, za kolik budou v Evropě chtít. A my zase budeme platit a platit.“

Důrazně vyzdvihuje potřebu návratu k domácí soběstačnosti: „Tenhle systém globalizace tímto způsobem nastavený je podle mě překonaný. A my bychom všichni tomu měli takhle rozumět. A měli bychom tohle rychle skončit. Jestliže to umím sám doma vyrobit, mám na to podmínky, budu to dělat kvalitně, aniž bych poškozoval přírodu a lidi – tak proč bych to neměl dělat doma? Co si tu hrajeme za hru?“ zdůraznil Zdeněk Jandejsek.

Závěrem shrnul hlavní body, které je třeba udělat jinak. „Nejzásadnější ze všeho je zrušit hlouposti z toho Green Dealu. Nedělat hlouposti, protože Češi jsou zajímavý národ – když tam někdo něco vloží, my to ještě zpřísníme, abychom se zavděčili vrchnosti. Musíme Green Deal hodit co nejdříve za sebe a dělat to podle našich předků, vrátit se ke kořenům,“ řekl s narážkou na přehnanou ochotu české administrativy plnit evropské požadavky.

„Další věc je, že se musíme zabývat tím základním, co nás všichni učili ve škole a co nám říkali tátové a dědové. Jestli chceme být úspěšní, tak musíme mít dvě třetiny tržeb z živočišné výroby a jednu třetinu z rostlinné, protože ta živočišná vytváří organiku do půdy, kde ten produkt bude vytvářen. Že je v takovém stavu, udrží živiny a že ty rostliny na ní rostou bez problému,“ poukázal. Věnoval se i otázce zemědělských dotací, kde zdůraznil, že musí být rozdělovány spravedlivě podle výkonu a kvality půdy.

„A zejména to, co jsem řekl třikrát nebo čtyřikrát. Musí to řídit lidé, kteří vědí, co řídí, a mají aspoň základní znalosti. Jestli to bude řídit ‚tohle, co tam je‘ – náš ministr zemědělství – to musím plakat, když ho poslouchám. To je likvidátor zemědělství. Likvidátor,“ uzavřel Zdeněk Jandejsek.

Psali jsme: Jandejsek: Záměrně vám zvyšují ceny potravin. Těmito kroky Útok na Stačilo! Cílem bylo dehonestovat dva „cíle“, rozkrývá analytik. Jmenovitě Hrozí pokles soběstačnosti v mase? Vláda likviduje zemi a posílá lidi do chudoby, říká Jandejsek Když zažalujete Fialu nebo Vondru... Jandejsek se snažil hájit své jméno a takto dopadl