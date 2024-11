Když zažalujete Fialu nebo Vondru... Jandejsek se snažil hájit své jméno a takto dopadl

Pane inženýre, v minulých dnech začal váš soud s premiérem Fialou. Připomeňte prosím, čeho se týká a prozraďte, jak soudní jednání v tuto chvíli probíhá?

Pan premiér, při protestu zemědělců 19. 2. 2024, nedokázal komunikovat se zemědělci a organizátory akce, ale označil je jako podporovatele Ruska a sdělil, že nešlo o protest, ale o úmysl ochromit Prahu a další hlouposti, které neměly s protestem nic společného. Pan premiér nikdy nepoužívá argumenty, protože nikdy žádné nemá. Vlastně má dva – vše děláme nejlépe, nebo – jste ruský spojenec. Máme smůlu na premiéra. I když má asi 4 nebo 5 titulů, je pro naši zemi úplně bezcenný.

Žaloba byla podána na mou morální újmu, kdy mě pan premiér označil jako člověka, který podporuje agresora a škodí vlastní zemi. Šířit nepravdy a dehonestovat mě před širokou veřejností na několika televizních kanálech, jsem ocenil žalobou.

Soud již proběhl, byla to samozřejmě fraška. Soudkyně se dobře znala s právníkem, který zastupoval premiéra, kterého ani nelegitimovala. Trvale mého právního zástupce okřikovala, „ať to zkrátí“, odmítla návrh na předvolání svědků atd. Soud uzavřela tím, že jsem známá osoba a musím snášet vše, co premiér řekne. Že by neměl lhát o mě a dehonestovat mě, to nezmínila.

Mimochodem, trestní oznámení jste podal například i na Alexandra Vondru. I tady prosím připomeňte, jak to bylo s dopisem, který Vondra přinesl do televizního vysílání? A jak v tomto případě to vypadá se soudem?

Dopis, který přinesl lhář a podvodník, který řídil ProMoPro, do televize, byl dva roky starý podvrh, na který mě telefonicky upozornila policie, po mém vystoupení, kdy jsem kriticky zhodnotil naši zemědělskou politiku. Bylo to zrovna asi dva týdny po invazi Ruska na Ukrajinu. Policie mě volala a ptala se, zda jsem psal nějaký dopis na ruskou ambasádu. Sdělil jsem jim, že jsem žádný dopis nepsal a současně jsem požádal policii, aby zjistila, kdo falzum na mě napsal. Policie mě poté telefonicky informovala, že nikoho nenašla a že případ odložila.

A ejhle, za dva roky, nedůvěryhodný pan Vondra přijde s dopisem jako s novou skutečností, aby mě pošpinil po protestu ve sdělovacích prostředcích. Kdo to tedy zorganizoval a napsal falzum, když o něm věděla po dvou letech policie i pan Vondra? Je velice smutné, když podvodníci zastupují stát v europarlamentu a vládnou Ministerstvu vnitra. Soud s panem Vondrou zatím neproběhl, byla pouze zaslána předžalobní výzva, ale bez jakékoliv odezvy. Pan Vondra se proměnil v mrtvého brouka. Po dohodě s mým právním zástupcem budeme pravděpodobně podávat v následujících dnech žalobu.

Vraťme se k těm zemědělským protestům. Je nějaký posun ohledně situace v českém zemědělství? Ohledně toho, čeho jste chtěli protesty dosáhnout?

Posun je, ale opačným směrem. Zemědělci a potravináři přijdou v roce 2024 přibližně o 17 miliard korun:

1. snížení dotace v rozpočtu na rok 2024 je cca 6,5 miliardy korun

2. Snížení národních podpor představuje cca 2,5 miliardy korun

3. Snížení investičních podpor, hlavně u produkčních podniků, je cca 2 miliardy korun

4. Umělé a řízené zvýšení cen energií představuje více než 4 miliardy korun – pro zemědělce a potravináře

5. Zvýšení daní z pozemků pro rok 2024 bude přibližně o 2 a půl miliardy vyšší

To je těch 17 miliard…

V ostatních zemích EU pracovaly vlády opačně. Snížily a kompenzovaly obrovské výpadky v cenách obilovin a v růstu cen energií. U nás je snaha likvidovat zemědělství a potravinářský průmysl a uvolnit trh pro dovozy potravin nadnárodním finančním skupinám.

A co tedy bude dál? Chystají se další protesty? Co byste v této souvislosti vzkázal jak ministru zemědělství Výbornému, tak prezidentovi Agrární komory Doležalovi?

V současné politické situaci a díky současnému „úspěšnému vládnutí“ čtyřdemolice a jejímu ovládání soudů (viz moje žaloba), dojde jen k urážkám, lžím a dehonestaci organizátorů případných protestů. Je nutné chvíli počkat na připravované akce v Německu a počkat na jejich volby do dalších Spolkových zemí. Češi nikdy nešli a ani nepůjdou v přední linii. Počkají, jako vždy, až to někdo vybojuje, pak se přidají k vítězi. Stejně tak to bylo v roce 1989. Nebýt Ceausescuových tanků, tak jsme byli v revoluci poslední. Co bych vzkázal ministru Výbornému a prezidentovi Doležalovi? Aby se zamysleli nad svou prací a co nejrychleji se ztratili z odborného zemědělského života.

Velkou diskusi vyvolalo v těchto dnech zdražení másla. Jedni tvrdí, že za to mohou potravináři, další obchodníci… Kde vy vidíte příčinu této situace?

Másla by neměl být nedostatek, jelikož roste užitkovost u dojnic a nesnižují se stavy. Problém je však v růstu veškerých nákladů, energie (hlavně distribuční poplatky a OZ poplatky), mzdy, technologie, služby… prostě všechno. To vše vyvolalo růst cen mléka, kde pro zemědělce se zvýšila cena o cca 1 korunu na litr dodávaného mléka. Samozřejmě vzrostly zpracovatelské náklady, stejně tak, jak je uvedeno u zemědělců. Cena másla od zpracovatelů je cca 55 korun/250 gramů, to je 220 korun za jeden kilogram. Pokud by obchodník chtěl vydělávat seriózně, přidá si 15 procent na náklady prodeje a 3 procenta zisk. To je celkem 64 korun, 90 haléřů za 250 gramů. Plus DPH 12 procent. To je celkem 72 korun za 250 gramů másla. Všechno ostatní je nesoudnost obchodů.

Když se teď podíváme do supermarketů, ale i na trhy, vidíme, že je nedostatek českých jablek. Kde je příčina?

Nedostatek jablek způsobily jarní mrazíky, kde došlo ke špatnému kvetení i opadávání již malých plodů. Tyto obrovské ztráty byly uznány i Evropskou unií a ovocnáři, včetně našich, byli částečně odškodněni. Vše se musí řídit prostřednictvím odborníků. I na úrovni státu – potažmo zemědělství. Když jsem před dvěma lety kritizoval zemědělskou politiku předchůdce současného ministra, nebyl spokojen. V tomto období jsem řekl, že za dva kilogramy chleba budeme platit sto korun (za 700 gramů platíme 49 korun), máslo že bude za 60 korun 250 gramů, brambory za dvacet korun kilo. Byl jsem dehonestován a bylo na mě napsáno to uvedené falzum, to je dopis na ruskou ambasádu. Zde vidíte, že jsem byl velmi mírný. Na má slova došlo a vše je ještě v podstatně horším stavu. Plácat politilogické nesmysly a myslet si, že bez odborníků mohu úspěšně řídit zemědělství, je veliká hloupost.

Celkově, jak jsme na tom v současné době s potravinovou soběstačností? Ovoce, zelenina, ale i maso, mléko… A co to znamená pro ČR?

Soběstačnost ve všech komoditách jako celku je v naší zemi na úrovni cca 50 procent. Podle jednotlivých komodit je následující:

Ovoce do 30 procent (podle počasí v jednotlivých letech)

Zelenina kolem 25 procent (podle počasí v jednotlivých letech)

Brambory ve slupce 60 procent (40 procent včetně surovin do výrobků cukrárenských a pekárenských)

Vepřové maso 34 procent (tento týden nově vypočteno)

Drůbeží maso 57 procent

Vajíčka 55 procent

Mléko 90 procent (včetně výrobků, jako jsou cukrárenské a pekárenské)

Hovězí maso 100 procent (spotřeba v roce 1989 byla 23 a půl kilogramu na osobu, dnes je to 6,9 kilogramu)

Dalším problémem současné doby jsou hospodářské výsledky středních a větších podniků, hospodařících na půdě. Tyto podniky se dostaly do červených čísel a nejsou schopny se financovat. Dochází k obrovským problémům z hlediska odkupu těchto podniků těmi, kdo vydělali na energiích, IT programech, fotovoltaikách, v mediálním prostoru a v dalších vysoce rentabilních oborech a nevědí, kam peníze investovat, protože je velmi nejistá doba. Až dojde k tomu, že v jejich oborech bude perspektivní investovat, zemědělské podniky prodají. Ale komu? Prodají je silným zahraničním finančním skupinám. A tím přijdeme o to poslední, co máme. To je o vlastní zemědělské podniky a s tím o velkou část půdy. Budeme na tom jako v roce 1620 po Bílé hoře.