Hrozí pokles soběstačnosti v mase? Vláda likviduje zemi a posílá lidi do chudoby, říká Jandejsek

Pane inženýre, blíží se konec roku a tak si pojďme ten rok 2024 trochu zhodnotit. Co podle vás České republice přinesl?

Je to smutné. Tento rok přinesl další zdražení energie v části distribuce a ostatních poplatků, vysokou cenu plynu a tím, že jsme průmyslová země, byly podniky odsouzeny k nekonkurenceschopnosti, k pokračujícímu růstu cen a následně k inflaci. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19014 lidí

Lidé přicházejí o úspory a postupně chudnou. Největším problémem je stagnace průmyslu, přesun podniků do zahraničí a obrovská závislost podniků na německém automobilovém průmyslu, kde každý měsíc hlásí podniky propouštění a předpovídají insolvenci v dalších měsících.

Podívejme se na českou politickou scénu. Jaké vysvědčení za tento rok dát naší vládě? A zmínit můžeme i prezidenta…

Vládnoucí politická scéna stále ještě na palubě tančí, ale loď se nezadržitelně potápí. Pokud podniky neprosperují, neplní se státní kasa. A tu pak musí plnit občané formou zvýšené DPH, daněmi z nemovitostí, daní z příjmů a dalšími odvody státu. Jde o vládu, která vede zemi k hospodářskému rozvratu, k zadlužování a ke snižování životní úrovně. Vše je vidět na sestavení státního rozpočtu na příští rok. Jsou podhodnoceny výdaje, které způsobí krácení jednotlivých kapitol v rozpočtu během roku. Současně jsou nadhodnoceny příjmy. V žádném případě nebude růst HDP 2,7 procenta, ale 0 až 0,8 procenta. To je výpadek v desítkách miliard. Pokud nebude další výběr daní na obyvatelstvu, dojde k navýšení deficitu o dalších 50 až 80 miliard.

Hodnotit vládu už nejde ani krásnou 4 mínus, ale nedostatečnou. Jde o spolek nekompetentních lidí, kteří likvidují české hospodářství a lid dostávají do chudoby.

Vzhledem k vaší profesi se zaměříme samozřejmě především na zemědělství. Co se pro zemědělce během tohoto roku změnilo? A jak to máme v současné době s potravinovou soběstačností?

V zemědělském sektoru se situace v rostlinné výrobě viditelně zhoršila, a to snížením výnosů obilovin i řepky, kde se postupně projevuje nedostatečné hnojení chlévskou mrvou a částečně i přírodními podmínkami v jarních měsících. Podniky specializované na rostlinnou výrobu, i vlivem nízkých výkupních cen rostlinných produktů se dostávají do červených čísel a platebních problémů. Dochází ke zvýšenému počtu prodejů zemědělských podniků, které kupují hlavně velké finanční skupiny mimo zemědělský sektor, jež vydělaly peníze v energetice, na solárech, IT službách, v médiích a podobně. Tento jev je velmi nebezpečný. Až se situace v ekonomice zklidní, budou zemědělské podniky prodány do rukou zahraničních finančních skupin.

V živočišné výrobě se situace částečně zlepšila vlivem růstu cen vepřového masa a vajec. Kvůli likvidaci 1,2 milionu slepic v Polsku, 800 tisíc na Slovensku a 600 tisíc v Maďarsku, vznikl nedostatek. V posledních měsících roku se konečně cena mléka dostala na úroveň odpovídající rentabilitě.

Přes zajímavé ceny živočišných komodit neúměrně rostou náklady všech vstupů a stále dochází k rušení chovů vepřového. Rentabilní jsou pouze chovy se špičkovými výsledky. Komodita drůbeží maso je na hranici rentability, ale ministr vizionář rozhodl o snížení podpor o 40 procent. Stejně tak u vepřového snížil podpory o 60 procent. Jde o komodity s nejnižší soběstačností – vepřové maso 34 procent a drůbeží maso 57 procent. Zkrátka, kdo produkuje a platí daně, je potrestán. Kdo nevyrábí, je podporován. Je to kocourkov, což svědčí o nekompetentnosti našeho teologa a jeho suity.

V průběhu tohoto roku se konaly protesty zemědělců. Je ale vidět, že to, co zemědělci potřebovali vybojovat, se příliš nepovedlo. Co tedy bude dál, v příštím roce?

Zemědělci nemohou nic vybojovat, pokud jejich velitelé jsou nejednotní a kolaborují s nekompetentním ministrem a vládou. Současně EU nemá zájem na soběstačnosti potravin v Evropě. Má pouze zájem vyvážet auta do zemí Mercosuru, kde obchodníci předpokládají zajímavé zisky. Realita bude ale i jiná. Protože v Brazílii Čína dokončuje podnik na výrobu 300 až 500 tisíc osobních automobilů, domnívám se, že evropské automobily budou velmi těžko konkurovat. Pokud budou dovozy potravin z Mercosuru, je nutné se připravit na to, že nebudou produkovány ve standardech Evropské unie, budou produkovány ze surovin GMO, zbytky antibiotik atd. Anketa Chcete, aby v rámci koalice STAČILO! kandidovala i SOCDEM Jany Maláčové? Chci 60% Nechci 30% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 6028 lidí

V příštím roce, pokud bude dále uplatňován Green Deal, se můžeme dočkat nedostatku živočišných komodit (mléko, vepřové maso, vejce apod). Dojde k dalšímu růstu cen živočišných výrobků, k růstu životních nákladů obyvatel, k uplatňování nesmyslných omezení ve vymyšlené uhlíkové stopě a k uplatňování emisních povolenek na domy a podobně. Evropa ztratí konkurenceschopnost a obyvatelům se sníží životní úroveň. Je nutné přehodnotit likvidační Green Deal a vrátit se k opravdovým vědeckým poznatkům a k selskému rozumu.

Protest, kdy vyjely traktory do Prahy, vyústil nakonec vaším trestním oznámením na premiéra Fialu a následně soudem. Připomeňme čtenářům, jak to bylo a jak to skončilo?

Jak už jsem o tom v jednom z minulých rozhovorů mluvil, podaná žaloba byla odsouzena soudkyní, která měla velmi rozdílný přístup k jednotlivým stranám. Mého právního zástupce trvale okřikovala, ať to zkrátí. Při našem návrhu vyslechnout svědka vše odmítla a neměla zájem o vyslechnutí případu, jak premiér mou osobu dehonestoval v médiích. Při legitimování účastníků soudního jednání byla legitimována pouze naše strana. Zdůvodnění, že pan premiér se ničeho nedopustil, bylo postaveno na tom, že jsem veřejná osoba (což nejsem), a tím mě může pan premiér dehonestovat, jak se mu zlíbí. Asi před deseti dny podal můj právní zástupce odvolání na rozsudek k soudu vyšší instance, tak čekám, že se bude fraška opakovat a vše je předem rozhodnuto.

A jak to dopadlo ohledně Alexandra Vondry a dopisu, který v souvislosti s vaší osobou vytáhl přímo v televizním vysílání?

Co se týká pana Vondry, je podána žaloba, ale zatím nebyl stanoven termín soudního jednání. Myslím, že demokracie, svoboda a nezávislost soudů již hlasitě pláčou.

Často zmiňujete obavy z dohody ohledně dovozu potravin ze zemí Mercosur. Jak to tedy aktuálně vypadá? A připomeňme, co by taková dohoda vlastně přinesla, a to jak pro zemědělce, tak i pro spotřebitele?

Před několika dny byla dohoda o dovozu potravin ze zemí Mercosuru (země Jižní Ameriky) schválena. Proti potravinám by se měly vyvážet auta z Evropské unie bez cel. Má to ale ještě několik úskalí. Smlouvu musí schválit Rada EU v minimálním počtu 65 procent obyvatelstva, které představitelé jednotlivých států zastupují. Zatím vyjádřily nesouhlas Francie, Polsko a Itálie. Pokud by nesouhlasila jedna velká země EU nebo tři malé, smlouva nenabude platnosti.

Domnívat se, že auta z EU budou cenově konkurenceschopná, když Čína začíná vyrábět auta v Brazílii, jak jsem uvedl, je velká iluze.

Pokud dohoda vstoupí v platnost, dojde k dalším dovozům mraženého zboží, produkovaného jen ze surovin GMO, s obsahy antibiotik a v podstatně jiných standardech než v EU. Cena nebude na pultech zásadně nižší. Protože cenu budou stanovovat finanční korporace, které budou obchodovat s dováženými potravinami. Češi nebudou rozhodovat, co bude na pultech v ČR, o tom rozhodnou vždy obchody. Česká produkce bude klesat a úrodnost relativně dobrých půd u nás se bude zhoršovat. Současně se bude zhoršovat životní prostředí a další vlastnosti půdy. Jen obdělávaná půda zvyšuje svou úrodnost, zajišťuje dostatek spodních vod, vzduchu a zlepšuje životní prostředí.

Vystavili jsme vysvědčení vládě a tak se pojďme podívat i na organizaci, která by tady měla být pro zemědělce, konkrétně Agrární komoru. Jak tu za posledních dvanáct měsíců hodnotit? A podívejme se přímo i na vedení Agrární komory...

Činnost Agrární komory v podstatě není vidět. Stále se zhoršují podmínky pro hospodáře, kteří produkují jednotlivé komodity, hlavně maso a vejce, kde objem produkce klesá. Ti, co živí národ a platí daně, jsou dehonestováni a uráženi. Agrární komora je instituce zřízená ze zákona a má zastupovat a obhajovat všechny sedláky a hospodáře, kteří vyrábějí potraviny a podílejí se na co největší soběstačnosti.

Realita je ale taková, že prezident Agrární komory jedná a jedná, alespoň to čas od času píše, ale výsledkem jsou stále horší a horší podmínky pro vyrábějící zemědělce. Postupně rostou ceny, které pramení ze zhoršujících se podmínek, jak již bylo řečeno, produkčních zemědělců. Zemědělci v roce 2024 přijdou zhruba o 17 miliard korun, ale že by to prezentoval ing. Doležal, prezident Agrární komory, či ing. Pýcha, předseda Zemědělského svazu, jsem nezaznamenal. Tito dva pánové nejsou zastánci těch, kterým by se měli zodpovídat, ale jsou pouze konzultanty nekompetentní vlády a ministerstva zemědělství. Svojí nečinností se podílejí na výsledcích nesolventních podniků, které skupují hlavně subjekty mimo resort zemědělství. Tyto subjekty je prodají, po uklidnění situace, do zahraničních rukou finančním magnátům, i s půdou. Hlavně půda se tak dostane opět do vlastnictví zahraničních podnikatelů a vlastnictví bude naroveň roku 1620, to je po Bílé hoře.