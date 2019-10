Jane Hrušínský, pokud jste férový chlap... Od Xavera přišla principálovi odpověď jako břitva

Včera se principál Divadla Na Jezerce pustil do moderátora Luboše Xavera Veselého, že mu nevadí „agenti StB, udavači, komouši a šmelináři“, že XTV platí Hrad a že se Xaver chystá zasednout vedle „Jaklů, Petrovů a Žantovských“. Netrvalo dlouho a už je zde odpověď. „Oni nejsou občané s právem sedět v mediálních radách? Máte na to nějakou komisi?“ griloval moderátor principála. A dodal, že on na rozdíl od jiných si neosobuje právo soudit a kádrovat.

Jak jsme vás již informovali, principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský se na sociální síti Facebook pustil do moderátora Luboše Xavera Veselého za smlouvu internetové televize XTV s Pražským hradem. „Před dvaceti lety bylo radostí jít na Frekvenci 1 a popovídat si s veselým chlapíkem, který tam měl svůj pořad. Pod jménem Xaver vedl milé rozhovory s lidmi. Vždycky jsem se s ním rád na kus řeči zastavil – na mnoho věcí měl tenkrát podobný názor jako já," zavzpomínal Hrušínský na dobu dávno minulou.

„Pak se k moci dostal pan Zeman. Společnost zhrubla a změnila se k nepoznání. I veselý chlapík Xaver se změnil. Změnila se velká část naší země. Chlapíkovi Veselému náhle přestali vadit agenti StB, udavači, komouši a šmelináři s politikou všeho druhu. Komunismus a neuměle skrývané náckovství se dnes mnoha lidem přestává jevit jako ohrožení demokracie,“ posteskl si principál a dodal, že Luboš Veselý založil nezávislou televizi XTV. „Oddanou novým pořádkům,“ míní.

Pozvání do XTV Hrušínský odmítl a dodal, že byl na XTV pomluven Ondřejem Hejmou. „Budiž řečeno, že po zjištění, že neříkají pravdu, se mi Luboš X. Veselý veřejně omluvil,“ doplnil Hrušínský.

A pak rozjel hlavní číslo své kritiky: „Vedle podnikání s módními politickými trendy se Xaver náhle stal také moderátorem zábavného pořadu Českého rozhlasu. Hodinu nedávno veřejnoprávně bavil posluchače obhajobou kauz Andreje Babiše. S překvapením jsem sledoval tohoto veřejněprávního Xavera jako hosta Newsroomu ČT – a nevěřil jsem, kolik hrubosti a sprostoty je schopen v rozhovoru se ženou ze sebe ten veselý chlapík z někdejší Frekvence 1 dostat. Pak jsem zaznamenal, že nezávislost jeho XTV je placena Pražským hradem. Na příští rok má zřejmě slíbené místo v Radě České televize. Usedne po boku Jaklů, Petrovů a Žantovských, co v různých Radách mění demokracii k obrazu svému. Nebo koho vlastně...“

„Kdysi dávno jsme si s Lubošem Veselým na chodbě F1 v legraci povídali na téma ‚Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění‘. Jestlipak si na to Xaver někdy vzpomene? Hodně štěstí, Xavere,“ shrnul svou kritiku.

A Luboš Xaver Veselý mu již odpověděl. „Nevím, kde berete tu jistotu, že mi přestali vadit StBáci, šmelináři atd. Nepřestali. Jen si nedělám právo někoho soudit nebo kádrovat. Snažím se přistupovat k věcem tak, jak jsou. Necítím ani potřebu odsuzovat někoho za to, že si od komunistů např. vzal titul národní umělec. Ta doba je pryč,“ reaguje moderátor na principálovo obvinění.

Vyhradil se i proti tomu, jak Hrušínský hovořil o členech rad veřejnoprávních médií. „Usednout do mediální rady vedle Jaklů, Petrovů a Žantovských. Co to je? Oni nejsou občané s právem sedět v mediálních radách? Máte na to nějakou komisi? Nebo jen určujete, kdo je hoden a kdo ne?“

Pak Hrušínskému objasnil, jak je to se zakázkou od Pražského hradu: „Kdybyste se alespoň zhruba zajímal o pravdu a fakta, musel byste vědět, že ‚nezávislost XTV je placena Pražským hradem‘ je čirá lež. Já už dva roky nemám s XTV žádný majetkový vztah a to, že kolegové ve výběrovém řízení získají zakázku na výrobu videí pro Správu pražského hradu je naprosto v pořádku, a to už proto, že s programem a obsahem XTV nemají vůbec nic společného. Je to stejné, jako když vy pronajmete divadlo na společenskou akci nebo si žádáte o dotaci na fungování divadla.“ A rýpl si: „Víte, určitě si mnozí myslí, že by se peníze daňových poplatníků daly využít lépe...“

„Doufám, že si prověříte okolnosti, fakta a omluvíte se. Je to tak správné, a pokud férový chlap přijme omluvu např. od Xavera a kumpána Hejmy, už to nevytahuje...“ poučil ještě principála a shrnul svou odpověď: „Ano, v řadě věcí s vámi nesouhlasím, v něčem ano a dost si cením vaší odvahy jít s názorem ven. Vážím si vás a byl bych velmi rád, kdyby to tak mohlo zůstat...“

