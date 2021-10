Janek Ledecký hostem Pražské kavárny Petra Žantovského

reklama

„Začínal jste v první půli 80. let. Dnes je v módě sentiment, ohlížení za ‚starými dobrými časy‘. Jak na ně vzpomínáte? Každopádně tehdy byla pestrá hudební scéna – od Jasné páky přes OK Band, Wanastovky po Žentour. Dnes to, co se line z rádií, často vypadá jako uniformní hlasy a zvuky… Proč to tak je? I po stránce vnější ten vývoj jako by se vracel – od singlů z 50.–60. let přes komponovaná alba v letech sedmdesátých a osmdesátých zpět k singlům. Čím to je?“ ptal se například Žantovský.

Hovořilo se ale i o muzikálech, jejichž je režisérem. Co ho v této singlové době vedlo k tvorbě scénických děl? Co si myslí o společenské angažovanosti některých umělců? „Nechtěl jste se někdy víc politicky angažovat? Mnoho lidí by za vámi šlo. Co s hudební scénou udělal lockdown? Co plánujete, když přijde, jak někteří hrozí, další omezení kulturních aktivit? A co plánujete, když nic takového nepřijde?“ Tyto a mnohé další otázky padly v dalším interview z cyklu Pražská kavárna s Jankem Ledeckým.

