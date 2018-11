Jarek Nohavica promluvil po medaili od Putina: Jsou tu furt! Ale my je už známe

„U mě skončil!“ uvedl Suchý zvolání, která se ozývala po předání Puškinova ocenění. „To vykřikuje někdo, u koho Jarek ani nezačal, ba ani ho nenapadlo u něj začít,“ prohlásil bratr slavného skladatele a dodává: „Namyšlenost a vztek některých kritiků je nepochopitelná. Věta ‚U mě skončil‘ mi připomíná neméně dementní větu vyřčenou kýmsi v podobné situaci na adresu mého bratra: ‚Milovala jsem vaše písničky, ale od této chvíle už je poslouchat nebudu‘,“ a připomíná Báru Štěpánovou, která prý vyhrožovala, aby se přidali k boji proti Zemanovi, jinak si jich přestane vážit, a odpověď svého bratra: „Ani jsem nevěděl, že si mě vážíte. A tak ani nebudu vědět, že si mě nevážíte.“ Dodal, že Nohavicovi také napsal z neděle na pondělí povzbuzující mail, na který mu Nohavica odpověděl: „Dík. Vím, že tam v dálce pevně stojíš a je to povzbuzující pocit. O mne se neboj. Jsou tu furt! Ale my je už známe!“ citoval Suchý, aniž by interpretoval význam zpěvákova vzkazu.

Pak zmiňuje svůj osobní vztah s Nohavicou: „Jarkovi Nohavicovi jsem byl svůj momentální postoj – pro někoho nevydýchatelný – osobně dlužen! Tečka. Udělal pro mě nezištně moc ve chvíli, kdy jsem to nutně potřeboval. Co to bylo – to nechť ví pouze on a já. Jarek Nohavica je dobrý člověk a velký umělec, jeden z našich největších! A pokud si to někdo chce ověřit ještě u někoho úctyhodnějšího, nechť si to vyhledá a přečte třeba od Martičky Kubišové!“

A dodává: „Prosím ještě jednou kritiky Jarka Nohavici, ať mě svými jedovatými komentáři netrápí na tomto mém profilu.“

