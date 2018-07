Jaromír Bosák znovu o Rusku. Přitápí pod kotel

Populární sportovní komentátor Jaromír Bosák poskytl rozhovor pro Magazín DNES. Mluvil o pozornosti celého národa, jež mu byla věnována po nedávno skončeném fotbalovém mistrovství světa. Jaromír Bosák si totiž pustil pusu na špacír, a to zejména na svém facebookovém účtu. Za nelichotivé komentáře o Rusku to schytal od mnohých.

Pravděpodobně nejvýbušnější byl Bosákův výrok o tom, že mistrovství se v Rusku z mnoha důvodu nemělo vůbec konat. Plánoval sportovní komentátor dopředu, že se k šampionátu takto veřejně vyjádří? „Ne. Když jsem to řekl, bylo už dávno po zápase. Medailový ceremoniál byl hodně natažený, takže byla možnost k hodnocení. Nemám nic proti Rusku a priori. Ale pokud mám pocit, že by tam šampionát neměl být, tak nemám problém to říct,“ odpověděl Bosák. Podle něj důvodů pro neuskutečnění šampionátu v Rusku bylo mnoho. „Řízený doping v ruském sportu, poměrně jasně zdokumentované uplácení při volbě ruského pořadatelství. A daly by se najít i další problematické věci jako události na Krymu a pád malajsijského letadla,“ vyjmenovával Bosák.



Podotkl také, že se podobně vyjadřoval už na adresu jihoafrického šampionátu, který se uskutečnil v roce 2010. „I soudně se prokázalo, že tam létaly obrovské úplatky, aby ho dostala. A teď? Na stadionech za desítky miliard se nehraje. Kluby, které by tam mohly být, nemají ani na provoz. Jsou z toho ruiny,“ popisuje Bosák. Příští šampionát v Kataru bude podle něj stejný případ. Bosák upozorňuje, že v Kataru se porušují lidská práva, dělníci tam umírají v nelidských podmínkách a proces volby dějiště mistrovství byl uplacený.

Do Bosáka se pro jeho výroky o Rusku opřeli i dva poslanci, Jaroslav Foldyna (ČSSD) a Václav Klaus mladší (ODS). Myslí si Bosák, že věta o tom, že se v dané zemi nemá šampionát pořádat, patří do sportovního přenosu? „Byl to klasický komentář. Komentátor má vyjádřit názor, není to jen popis,“ vysvětluje Bosák. Sport podle něj nelze zcela oprostit od všeho ostatního. „Proč by se jinak politici chodili ukazovat na zápasy, když se pořádá velká akce? Je to i politická záležitost. Vždyť se musí nějak shánět peníze na stavbu hal, stadionů či infrastruktury,“ brání se Bosák.

Podobná věc se řešila právě ve spojení s Ruskem. Šampionát byl pro Vladimira Putina příležitostí, jak vylepšit PR země ve světě. Jak hodnotí Jaromír Bosák výsledky této snahy? „Myslím, že Rusům se v tomhle hodně dařilo. Vložili do toho hodně peněz, nasazení lidí bylo obrovské. Snažili se Rusko ukázat lepší, než ho obvykle vídáme. Jenže je potřeba vidět, jak funguje země během šampionátu a jak po něm. Což můžu zase dokázat na příkladu z Jihoafrické republiky. Šampionát proběhl skvěle. Lidé chodili po ulicích, zašli do hospody, kam normálně jezdí autem. Najednou si chválili, jak je to fantastické, že se po patnácti letech jdou jen tak projít s manželkou. I návštěvníci říkali: Slyšeli jsme o té zemi děsné věci, přitom je to skvělé, přijedeme za rok i s dětmi a bude to super. Ale nebylo. Když zmizely bezpečnostní složky z ulic, tak Jihoafrická republika vypadala zase stejně jako předtím. Což je příklad toho, že šampionát je nablýskaná akce, při níž tu zemi vždycky vyšperkujete. Ale byl bych opatrný s tím, hodnotit ji jen podle toho,“ varuje Bosák.

Organizačně podle něj Rusové mistrovství zvládli, letošní šampionát ovšem nepovažuje za ten vůbec nejlépe zvládnutý. Tím je podle Bosáka mistrovství v Německu v roce 2006. Chválí však Rusy za to, že si na místě nepovšiml žádných rvaček fanoušků. Roli podle něj hrála silná prevence, ale mohlo za tím prý být také něco jiného. „A moje hypotéza je, že ruské šajby jasně řekly šéfům nejdivočejších rowdies, že pokud se stane nějaký malér, tak ponesou zodpovědnost. Takže to pomohlo,“ věští Bosák.

Finálový zápas hodnotí Bosák kladně. Líbí se mu, že Chorvaté dokázali prohrát jako chlapi, bez vzteku, bez vylévání emocí. Podle něj tým ze čtyřmilionové země ukázal, že se dá prohrát se ctí. S chováním domácích v Rusku žádný problém neměl. „Když se člověk někde zastavil na ulici a potřeboval něco vyřešit, fungovalo to. Trochu složitější to bylo u lidí, kteří měli nějakou úřední moc. Ale nechci paušalizovat. Měl jsem i výborný zážitek s letištní úřednicí. Letěl jsem ze Soči v půl čtvrté ráno. Byl jsem utahaný, bolela mě kolena. Říkal jsem paní na přepážce, jestli nemá místo u nouzového východu. A ona: ‚To nemám. Ale víte co, tak běžte do byznysu‘,“ popisuje Bosák.

Z Ruska mu utkvěl v paměti především Petrohrad. „Je nádherný,“ řekl Bosák. V paměti mu zůstalo více momentů. „Třeba když se v Petrohradu zvedaly mosty přes Něvu. Udělali z toho velkou show, hraje hudba, je to nasvícené, pozorují to tisíce lidí. Taková lidová veselice. Jenom musíte dávat pozor, abyste byl na správné straně řeky, jinak nemůžete dvě hodiny zpátky. Zážitkem byl i fotbal na ambasádě, třikrát jsme si zahráli na malém hřišti s umělkou. U toho jsem si vyčistil hlavu,“ vzpomíná komentátor.

Jaromír Bosák se k Rusku vyjadřoval již během nedávno skončeného mistrovství. „I když si myslím, že z mnoha důvodů se tady neměl konat,“ řekl například Bosák v přímém přenosu během finálového utkání, jako dovětek ke vlastní pochvalné poznámce o kvalitní organizaci šampionátu. S komentáři pokračoval i během medailového ceremoniálu.

„Čeká se na příchod těch nejvyšších představitelů, i když co se týká výšky, tak u ruského prezidenta to příliš neplatí. Přestože to leckdy na fotkách vypadá, že má Putin výšku ruského medvěda, ve skutečnosti je to trošku jinak,“ poznamenal Bosák s tím, že jde o lehkou ironii. Chorvatskou prezidentku Grabarovou Kitarovićovou pak označil jako šarmantní dámu.

Když pak začalo při gratulacích silně pršet, Bosák uvedl: „Kdyby se nečekalo na pány prezidenty, mohli být kluci v suchu.“ A dalšího komentáře se dočkal i prezident Putin, a to poté, co nad jeho hlavou byl roztažen velký černý deštník. „Na prezidenta Putina nesmí pršet,“ řekl spolukomentátor. A Bosák dodal, že považuje za zvláštní, že deštníku se nedočkala i chorvatská prezidentka. Podle Bosákových slov měl prezident Putin pokynout ochrance, aby dala deštník nad dámu. Na vině přitom byla chorvatská ochranka, která nebyla na eventualitu deště připravená. Podobně tomu bylo i u osobních strážců francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který také zmokl.

Nakonec se deštníku dočkala jak chorvatská prezidentka, tak francouzský prezident Emmanuel Macron. „To to trvalo,“ říká Bosák. „Už je to jedno, je to jako když budete chtít utopeného pověsit,“ poznamenal k tomu, že všichni jsou mokří, Bosák.

