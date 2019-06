Jaromír Soukup to rozjel na plné pecky: Hamáček drží Babiše za koule! Rada ČTK? Úplně na hov*o

Jan Hamáček (ČSSD) drží Andreje Babiše (ANO) „za koule“, pravil doslova generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup a vše názorně předvedl na kameru. Na paškál si vzal i moderátora České televize Václava Moravce, na kterého vytáhl obří tužku, a Miroslava Kalouska, který už si prý konečně všiml, že jeho TOP 09 přešla do fáze klinické smrti. Soukup přidal také vtip o předsedovi vlády.

„Vítejte u Týdne Jaromíra Soukupa, jediného pořadu v Česku, možná bych našel jeden podobný v Americe, kde miliardář říká vtipy a navíc mu to jde. V Americe byl jeden takovej pořad, už se nevysílá, Donald Trump tam byl, on je taky miliardář, a byl dost populární. Ale v Česku, já jsem taky miliardář. On byl teda miliardář v dolarech, což já nemám. Ale vyžít se s tím dá. Hlad nemám,“ zahájil Soukup svou satirickou sestavu, kterou považuje za vtipnou.

O chvilku později si vypůjčil vtip legendárního komika Miloslava Šimka: „Politici vždycky mluvili jako kniha. – Akorát některý z nich potřebovali do vazby.“

Od vtipů o knihách a politicích přeskočil ředitel k předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Vzpomněl si na něj v souvislosti s Michalem Semínem, konzervativním publicistou, kterého do Rady ČT nominovalo hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Soukup se Hamáčkovi smál, že odmítá do Rady ČTK zvolit právě Michala Semína, když prý ani ČTK, ani onu Radu ČTK vlastně nikdo nezná.

Babiše prý Hamáček drží „za koule“, jak se vyjádřil sám Soukup, a vedle toho prý i za krk. „On ho drží za koule i za krk. Za obojí, jo,“ pravil Soukup a názorně vše předvedl. Jednou rukou se chytil za krk a druhou za rozkrok.